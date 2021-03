Pourquoi les hommes blancs armés sont-ils arrêtés et les hommes noirs non armés sont tués?

Boulder, Colorado a été confronté à une tragédie absolue lundi dernier. Un homme de 21 ans est entré dans un supermarché et a ouvert le feu, tuant 10 personnes, dont un policier.

Il ne s’agit que de l’une des rares autres fusillades de masse qui ont eu lieu aux États-Unis au cours de la semaine dernière.

Le suspect a été appréhendé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue indemne.

Les événements survenus lundi dernier ne m’ont fait que penser à la disparité entre le traitement des hommes blancs armés et des hommes noirs non armés.

La mort d’Elijah McClain s’est également produite dans le Colorado.

C’était un homme noir non armé de 23 ans qui rentrait chez lui d’un dépanneur, s’occupant simplement de ses propres affaires, avant d’être arrêté par la police, placé dans une prise d’étranglement et sédatif par des ambulanciers avec de la kétamine. Il est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital.

Mais, lorsqu’un homme blanc ouvre le feu avec une arme mortelle, prenant des vies innocentes, il est escorté de la scène par des agents menottés – sans une égratignure sur lui.

Le tireur d’Atlanta peut vivre pour voir un autre jour, tandis que McClain a été maintenu au sol par trois policiers pendant 15 minutes, jusqu’à ce qu’il perde connaissance, et finalement, sa vie.

Il y a une différence évidente dans la façon dont les forces de l’ordre dans ce pays gèrent les rencontres avec les hommes noirs par rapport aux hommes blancs.

Les hommes noirs aux États-Unis sont de 2 à 2,5 fois plus susceptibles d’être tués par la police que les hommes blancs. Les Noirs sont également deux fois plus susceptibles que les Blancs d’être abattus sans armes.

La police est également cinq fois plus susceptible de tirer et de tuer des hommes noirs non armés de plus de 54 ans, qui présentent des signes de maladie mentale et vivent dans le sud, par rapport aux hommes blancs du même âge, du même état de santé mentale et du même lieu.

Un exemple classique de cette disparité est Dylann Roof, le suprémaciste blanc américain et néo-nazi qui a ouvert le feu dans une église de Charleston, en Caroline du Sud en 2015.

Après avoir tué neuf fidèles noirs. Roof a été conduit à l’extérieur par des policiers portant un gilet pare-balles qu’ils avaient placé sur lui pour se protéger. Et pas seulement cela, mais des policiers sont même allés lui chercher un hamburger après l’avoir placé en garde à vue parce qu’il se plaignait auprès d’eux qu’il avait faim.

Shelby, le chef de la police de Caroline du Nord, Jeff Ledford, a même déclaré aux journalistes que Roof «ne posait pas de problème».

Pendant ce temps, Trayvon Martin, 17 ans, rentrait chez lui après le 7-Eleven avec seulement une boîte de thé glacé de l’Arizona et un paquet de Skittles lorsqu’il a été abattu par le coordinateur de la surveillance du quartier George Zimmerman.

Et Tamir Rice jouait au parc avec un pistolet jouet lorsque la police est arrivée sur les lieux et, quelques secondes après son arrivée, a tiré et tué le garçon de 12 ans.

La liste des noms et des comparaisons s’allonge de plus en plus chaque année car l’histoire reste la même.

Des hommes blancs comme Dylann Roof et l’homme qui a ouvert le feu dans le supermarché du Colorado sont traités à plusieurs reprises avec plus d’humanité que même un enfant noir innocent.

Ces gens sont des terroristes. Ils peuvent ou non être malades mentaux, mais ce sont quand même des tueurs.

Les médias ont l’habitude de dépeindre les hommes blancs qui commettent des fusillades de masse comme des personnes aux prises avec leur santé mentale, tandis que les hommes noirs non armés comme George Floyd sont qualifiés de voyous et de criminels après avoir été tués par la police.

Ce scénario s’est reproduit à la suite de la récente fusillade de masse à Atlanta qui a coûté la vie à huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique et américaine. Cette fusillade a été commise par Robert Aaron Long, un homme blanc de 21 ans avec une histoire troublée que la police a décrit lors d’une conférence de presse comme ayant déclaré qu’il avait eu «une très mauvaise journée».

Pourquoi les hommes blancs ont-ils le luxe d’attendre un procès équitable derrière les barreaux après avoir eu «une très mauvaise journée» alors que des hommes noirs comme Carl Dorsey III se tiennent devant le canon d’une arme à feu, les mains levées pour montrer qu’ils ne sont pas armés et respectent les règles les ordres de la police, pour être tué de toute façon?

Pourquoi les crimes des hommes blancs sont-ils radiés du fait qu’ils sont simplement «fatigués» alors que les hommes noirs sont enfoncés dans le sol, criant qu’ils ne peuvent pas respirer, et finalement étouffés à mort?

La réponse est claire comme le jour: les policiers de ce pays ne sont pas là pour soutenir la vie des Noirs. Au lieu de cela, ils assassinent continuellement des corps noirs.

L’acteur, écrivain et militant social Darnell Lamont Walker a dit un jour: «Nous avons été assassinés si souvent que j’ai commencé à croire que les corps noirs faisaient de meilleurs engrais.

La preuve réside dans les 135 hommes et femmes noirs non armés qui ont été abattus par la police depuis 2015.

Pour ce que ce pays nous a fait et continue de nous faire, je pense que l’Amérique devrait se considérer chanceuse que tout ce que les Noirs veulent, c’est l’égalité – pas la vengeance.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.