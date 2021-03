Pourquoi les gorilles du zoo de San Diego vaccinés contre Covid-19

Le mercredi 3 mars, plusieurs gorilles du zoo de San Diego ont reçu un vaccin expérimental Covid-19.

Ce faisant, la troupe de gorilles de l’institution populaire est devenue le premier primate non humain connu à recevoir le vaccin en dehors d’une expérience aux États-Unis.

Qu’est-ce qui a conduit à la décision de vacciner les gorilles alors que tous les humains n’ont pas encore accès au vaccin?

Il reste environ 5 000 gorilles à l’état sauvage. De nombreux experts et chercheurs ont craint qu’une infection Covid-19 puisse se propager assez rapidement en raison du fait que les gorilles ont tendance à vivre à proximité les uns des autres et des groupes familiaux.

Si un seul singe attrapait le virus, cela pourrait être mortel pour les gorilles.

La décision de la semaine dernière de vacciner les grands singes est venue avec urgence à la suite d’une peur de janvier au cours de laquelle huit gorilles du zoo ont été testés positifs pour Covid-19.

Selon Nadine Lamberski, responsable de la santé de la faune, le signe clé que les gorilles auraient pu contracter Covid a été repéré chez un gorille dos argenté de 49 ans nommé Winston. Le singe a commencé à tousser quelques jours seulement après qu’un spécialiste des soins de la faune du zoo ait été testé positif.

« Dès que nous avons su qu’un employé était positif, nous étions en état d’alerte, donc juste qu’une ou deux toux ont vraiment déclenché l’alarme, et nous avons immédiatement commencé à obtenir les autorisations nécessaires pour soumettre des échantillons à des tests de diagnostic », a déclaré Lamberski .

Après le test positif de Winston, le zoo s’est efforcé de voir s’il pouvait résoudre la situation avec le moins de dégâts possible.

« Nous devions vraiment nous diviser pour le conquérir, et tout le monde avait un rôle différent », a déclaré Lamberski. «Nous avons demandé à nos spécialistes de la protection de la faune d’essayer de comprendre, vous savez, si nous pouvions séparer les animaux, et que se passerait-il si un animal était gravement malade et devait recevoir des soins intensifs? Était-ce même possible?

À l’époque, ils voulaient faire de leur mieux avec les ressources limitées dont ils disposaient. Mais ensuite, ils ont été confrontés à la possibilité que le plan entier puisse s’effondrer et que les gorilles seraient en danger immédiat.

« Encore une fois, nous avons eu beaucoup de gens qui faisaient beaucoup de choses simultanément parce que nous voulions être prêts à tout résultat », a-t-elle poursuivi. « Vous savez, nous espérions le meilleur mais nous nous préparons au pire. »

Les gorilles ont-ils reçu l’un des mêmes vaccins que les humains?

Nous sommes peut-être étroitement liés, mais les humains et les gorilles ne sont pas les mêmes animaux. Un vaccin pour l’un peut ne pas fonctionner pour l’autre. Donc non, donner aux gorilles ce vaccin ne se fait pas au détriment des humains qui attendent de recevoir le leur.

Selon National Geographic, une société pharmaceutique nommée Zoetis, spécialisée dans la santé vétérinaire, a développé le vaccin expérimental pour les gorilles du zoo. Il n’a pas été conçu pour un usage humain et ne lui convient pas non plus.

En février, les huit gorilles ont récupéré de Covid-19. C’était le moment pour Lamberski où elle savait qu’elle devait faire un effort pour obtenir une sorte d’aide pour les gorilles au cas où une infection ou un problème supplémentaire apparaissait au zoo.

Après avoir reçu le vaccin Covid-19, le zoo l’a administré à cinq bonobos et quatre orangs-outans.

L’un de ces neuf singes, un orang-outan nommé Karen, a été le premier singe à subir une opération à cœur ouvert en 1994. Elle a vraiment vécu beaucoup de choses.

Bien que le personnel du zoo de San Diego puisse maintenant se reposer en sachant qu’il a vacciné ses singes, Lamberski estime que le travail qui doit être fait pour protéger les animaux est loin d’être terminé.

« Ce grand soupir de soulagement ne viendra pas tant que toute notre communauté ne sera pas vaccinée, tant que le vaccin ne parviendra pas, vous savez, dans des communautés éloignées du monde entier, dans des zones où les gorilles vivent dans la nature », a-t-il déclaré.

Les vaccinations de ces neuf singes ne représentent peut-être que le début de la lutte contre Covid-19 chez les animaux. Il reste encore beaucoup à faire, déclare Paul Baribault, PDG et président de la San Diego Zoo Wildlife Alliance.

«Alors que nous sortons de Covid-19, je pense que nous espérons certainement que le monde comprendra mieux notre interdépendance, que nous dépendons de la santé de la nature», a déclaré Baribault. « Nous dépendons de la santé de la faune. Notre santé est liée à tout cela. »

Heureusement, Winston, Karen et le reste de leur troupe vont bien.

Espérons que ce n’est que le début des vaccinations généralisées pour les humains et les animaux.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.