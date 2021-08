Pourquoi les gens veulent annuler la couverture de l’album « Nevermind » de Nirvana

La pochette de l’album de renommée mondiale de l’un des albums les plus populaires des années 90 – « Nevermind » de Nirvana – présente un bébé de quatre mois nu dans une piscine d’eau.

Depuis sa conception, la pochette de l’album a suscité beaucoup de controverses – de la part du label et du public – et une fois de plus, elle reçoit de la chaleur, mais cette fois, elle semble provenir de la génération Z sur Tik Tok.

Pourquoi les gens essaient-ils d’annuler la pochette de l’album « Nevermind » de Nirvana ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la culture d’annulation cible désormais la couverture de l’album de Nirvana.

Certaines personnes prétendent que le bébé nu est considéré comme de la « pornographie enfantine » et ne devrait pas être autorisé à figurer sur la couverture d’un album à cette fin.

C’est pour cette raison que Facebook a précédemment retiré la couverture de sa plateforme pour violation des conditions d’utilisation.

En 2011, les fans du groupe qui partageaient l’image pour le 20e anniversaire de l’album ont reçu un message d’avertissement de Facebook.

« Facebook n’autorise pas les photos qui attaquent un individu ou un groupe, ou qui contiennent de la nudité, de la consommation de drogue, de la violence ou d’autres violations des conditions d’utilisation », peut-on lire. Mais l’indignation ou des erreurs administratives ont conduit la plateforme à autoriser le retour de l’image sur le site quelques jours plus tard.

Qu’a dit Kurt Cobain au sujet des problèmes de pornographie enfantine pour la couverture de « Nevermind » ?

Malheureusement pour tous ceux qui tentent d’annuler Nirvana, le chanteur principal Kurt Cobain a déjà eu la meilleure réponse à ceux qui ont été offensés par la couverture.

Cobain s’est battu avec son label pour garder la version non censurée de la photo sur la couverture.

Et lorsqu’on lui a demandé de l’enlever, il a déclaré qu’il ne céderait qu’à la condition qu’un autocollant indiquant: « Si vous êtes offensé par cela, vous devez être un pédophile de placard » apparaît sur la couverture.

Étant donné que cette discussion a eu lieu dans le passé, il est probable que cette nouvelle controverse ne changera rien.

À l’origine, Cobain a eu l’idée après avoir regardé une émission sur les naissances dans l’eau, mais la marque n’aimait pas l’idée de la « couverture de naissance dans l’eau », alors à la place, Cobain a opté pour l’option bébé nageur.

Les photos de stock pour les bébés nageurs ont coûté 7 500 €, alors ils ont décidé de créer les leurs, et c’est ainsi qu’est née la pochette de l’album « Nevermind ».

Au lieu de payer plus de 7 000 €, ils ont plutôt payé 200 € aux parents pour prendre la photo de leur enfant.

Où est le bébé « Nevermind » maintenant ?

Près de 30 ans après la création de la pochette, on pourrait se demander comment le bébé sur la pochette de l’album se sent maintenant à propos de l’image. Spencer Elden, le bébé en question, j’ai maintenant 30 ans – se sentir déjà vieux?

Et bien que ses parents n’aient pas hésité à donner à Nirvana la permission d’utiliser la photo, Elden a lui-même eu du mal avec la couverture.

« Avec le recul, c’est un peu stupide de faire des interviews à ce sujet, parce que je n’ai rien à voir avec ça, mais beaucoup à voir avec tout ça en même temps », a déclaré le bébé en question, Spencer Elden a déclaré en 2016. » C’est un sentiment vraiment étrange de faire partie de l’élan de quelqu’un d’autre – d’être pris dans ce sillage de choses. «

Le groupe ne l’a jamais contacté, même s’il a essayé de le faire, et cela l’a bouleversé pendant un moment, mais pour réaliser son rôle et l’accepter, il a fait tatouer le nom de l’album. sa poitrine. Cela dit, il ne semble toujours pas totalement satisfait du manque de reconnaissance ou de compensation de la part du groupe.

« Nirvana est cool, je suppose – c’est juste bizarre d’en faire partie », dit-il.

