Pourquoi les gens sont fous Simone Biles a participé au Double Pike Vault

La gymnaste artistique américaine, athlète olympique et championne du monde Simone Biles est dans l’actualité après son exploit record d’être la première femme à remporter le saut à double brochet de Yurchenko en compétition – un exploit qui n’a historiquement été réalisé que par des hommes.

Simone Biles est la gymnaste américaine la plus décorée et la troisième gymnaste la plus décorée au monde. Elle a le plus de médailles mondiales parmi toutes les gymnastes avec 25, la plupart des médailles d’or mondiales avec 19, et est la gymnaste féminine avec le plus de titres mondiaux du concours multiple à 5.

Lorsque nous nous disputons pour savoir qui est l’athlète le plus grand et le plus dominant de tous les temps, le nom de Simone Biles devrait toujours apparaître.

À 24 ans, Biles est dans la fleur de l’âge. Elle l’a prouvé en effectuant le saut à double pique Yurchenko lors de la compétition de gymnastique GK US Classic samedi – remportant son cinquième titre GK US Classic et décrochant une médaille d’or avec un score de 16,100.

Le score, cependant, était trop faible pour le goût de certaines personnes. Avec un score d’exécution de 9,500 et un score provisoire de 6,6, Simone Biles et le coordinateur de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Tom Forster, pensent que le score est injuste.

«Ils sont tous les deux trop bas et ils le savent même», a déclaré Biles à propos des récompenses pour sa descente à la poutre et le saut à double pique. «Mais ils ne veulent pas que le terrain soit trop éloigné. Et c’est juste quelque chose qui est sur eux. Ce n’est pas sur moi.

Forster est d’accord, disant que « cela ne semble pas être cohérent avec ce qu’ils ont fait avec d’autres valeurs de coffre-fort », a-t-il dit, « et je ne sais pas pourquoi ils font cela. »

En 2019, Biles a dévoilé une mise à pied à double poutre et estime que les juges ont évalué cette performance de la même manière que son mouvement de samedi, ce qui a amené les gens à croire que la FIG (Fédération internationale de gymnastique) tente délibérément de limiter le score de Simone Biles pour intimider discrètement d’autres gymnastes. ne pas essayer les mêmes routines complexes.

Après les Jeux olympiques de 2004, la FIG a même abandonné le score de 10,0 avec le raisonnement qu’ils voulaient encourager les athlètes à repousser les limites physiques du sport, donc cela n’a aucun sens qu’ils réduiraient le score de Biles pour décourager la compétition.

Simone Biles est-elle trop bonne, pour son propre bien?

En tant que l’une des gymnastes les plus décorées, les plus talentueuses et les plus innovantes au monde, Biles nettoie souvent, qu’elle dévoile ou non de nouveaux mouvements audacieux.

En tant que telle, elle est ciblée par les institutions pour être trop bonne et trop dominante, allumant les réseaux sociaux et suscitant des arguments sur les doubles standards qui existent dans la comparaison des sports masculins et féminins ainsi que pour approfondir le sujet de sa race.

L’argument selon lequel un déménagement est jugé trop «dangereux» pour être encouragé ou attribué un score élevé est absurde pour la plupart. Utilisateur de Twitter Natalie Fertig (@natsfert) dit, «Cela dissuade les athlètes féminines de faire passer leur jeu au niveau supérieur.»

Le score provisoire est basé sur l’idée que le mouvement était physiquement impossible pour les femmes ou était trop dangereux, donc en l’exécutant, elles lui attribuent un score faible. Certaines personnes sont d’accord avec cela.

Utilisateur de Twitter Berlin Babe (@AvivaBrueckner) dit, «C’est un sport, un divertissement et ne devrait pas coûter des vies.»

Certaines personnes regardent les sports masculins et comparent la domination de Michael Phelps dans la natation à ce que Biles fait maintenant.

Jeanna Kadlec (@jeannakadlec) tweets, «Alors quand Michael Phelps souffle sur toutes les idées préconçues de ce qu’un nageur peut faire, c’est excitant pour le sport, mais quand Simone Biles le fait pour les gymnastes, c’est menaçant? Je suppose que nous n’avons pas à réfléchir trop à pourquoi. «

Cependant, tout le drame ne semble pas affecter Biles. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle faisait les mouvements alors qu’elle savait qu’elle n’obtiendrait pas le score approprié, elle a répondu: «parce que je peux».

Hier elle a tweeté, «Je suis désolé mais je ne peux pas croire que j’ai participé à un double brochet au saut.» Avec des réponses qui soutiennent son brio et son audace, il semble qu’elle fait des vagues et fixe de nouvelles limites dans le monde de la gymnastique.

Elle a même obtenu la reconnaissance d’un autre «plus grand athlète de tous les temps», LeBron James, pour son déménagement. Il a tweeté, « MA BONNEUR @Simone_Biles !! »

Avec les Jeux olympiques de Tokyo en juillet, c’est un excellent moyen de mettre en œuvre des changements et de faire vibrer son nom, ainsi que de créer un battage médiatique pour la compétition que Biles est sûre de dominer (à nouveau).

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et les nouvelles, la justice sociale et les relations.