Pourquoi les gens pensent que les soirées d’écoute de Kanye West sont des rituels sataniques

Les fans peuvent à peine contenir leur enthousiasme à propos de la troisième soirée d’écoute de Kanye West pour « Donda », qui devrait débuter aujourd’hui au Soldier Field Stadium de Chicago.

Les soirées d’écoute de West ont déjà été très médiatisées alors que les fans attendent le nouvel album.

Pourtant, au milieu de l’anticipation, les gens s’inquiètent maintenant des soirées d’écoute de West, les croyant de nature « ritualiste ».

Pourquoi les gens pensent-ils que les soirées d’écoute « Donda » de Kanye West sont des rituels sataniques ?

Actuellement, il y a des Tiktoks flottant sur Internet qui parlent de mystérieux « rêves » qui auraient présenté des images de l’artiste volant des âmes. D’autres affirment que West essaie de contacter sa mère, l’homonyme de l’album, d’outre-tombe.

« Toute la ville d’Atlanta doit prier et se couvrir spirituellement », prévient un Tiktok cousu.

Les complots de célébrités existent depuis toujours. Ceux sur Kanye ne sont certainement pas nouveaux. Pourtant, les fans, les détectives d’Internet et les théoriciens du complot unissent leurs forces pour reconstituer tous les « signes » apparents de forces plus sombres en jeu.

Kanye West aurait distribué des boissons de couleur sang lors de la fête.

Un Tiktok pointe du doigt une mystérieuse boisson rouge que West aurait distribuée lors de sa soirée d’écoute, notant qu’elle ressemblait à du sang. « Même si ce n’est pas réel… vous savez ce que… le symbolisme est tout », peut-on lire.

L’utilisateur de Tiktok @divinelyyas a exprimé sa conviction que les sièges du stade ont été créés pour former une grille énergétique pour « sceller l’énergie pour les rituels ou pour mieux affiner l’énergie des gens ». De nombreuses pratiques spirituelles suivent des idéologies et pratiques similaires telles que les grilles de cristal et la géométrie sacrée.

Le merch de Kanye West comportait des hexagrammes.

Le produit de West a également suscité des soupçons sur Twitter, car les participants ont été aperçus portant des chemises avec des hexagrammes imprimés dessus :

« Depuis que j’ai vu des vidéos du concert #DONDA, je ne peux pas m’en débarrasser », a écrit un utilisateur de Twitter concerné. « Je me demande pourquoi exactement Kanye accomplit un rituel cérémoniel. Je ne peux penser qu’à deux choses : soit essayer d’être un dieu mortel, soit regretter jusqu’où il est déjà monté #sorcellerie. »

CONNEXES: 8 théories du complot Illuminati les plus populaires sur les célébrités, les meurtres et les chansons célèbres

Kanye est ouvert sur sa foi chrétienne.

Outre sa vision musicale et artistique acclamée, West est également connu pour être un chrétien fervent qui fait régulièrement référence à des thèmes et des personnages religieux. Il a même son propre service du dimanche, qui présente la prière aux côtés de l’adoration, des hymnes non traditionnels et des versions gospel retravaillées de chansons populaires.

Le christianisme est imprégné de symbolisme occulte.

Bien que trop compliqué à approfondir, il convient de mentionner que de nombreux symboles religieux chrétiens (et autres abrahamiques) sont liés à l’idéologie païenne primitive. La croix chrétienne, par exemple, serait inspirée de l’ankh égyptien antique.

Et avant la croix, les premiers chrétiens utilisaient d’autres symboles tels que la colombe, le poisson et l’ancre.

L’hexagramme, avec le pentagramme, est également un symbole couramment diabolisé. L’exemple le plus connu est l’étoile de David juive. Au sens chrétien, il est considéré comme l’étoile de la création du créateur et représente les six jours de la création ainsi que les six attributs de Dieu le créateur.

Même dans le contexte de la Sainte Communion de l’Église catholique, un utilisateur de Twitter a souligné des similitudes entre la pratique religieuse et la supposée « consommation de sang satanique » de West.

« Je suis tombé sur une vidéo sur TT qui avait de grosses vibrations de théorie du complot à propos de Kanye », indique le tweet. « J’étais inquiète jusqu’à ce que je me souvienne que la plupart des gens ne réalisent même pas qu’ils participent à un rituel de sang une fois par mois à l’église. Choisissez comment vous voulez voir les choses. »

Indépendamment des croyances personnelles de chacun, il est prudent de supposer que, selon la culture Internet, la théorie du complot persistera. Il sera intéressant de voir comment les performances d’aujourd’hui alimenteront les flammes.

Yona Dervishi est une écrivaine qui travaille actuellement chez YourTango en tant que stagiaire éditoriale. Elle couvre des sujets relatifs aux soins personnels, à l’acceptation radicale, aux actualités et au divertissement.