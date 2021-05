Pourquoi les gens pensent que le vaccin Covid est la marque de la bête

Les réseaux sociaux regorgent à ras bord de théories du complot entourant les vaccins administrés contre Covid-19. Beaucoup soulignent des similitudes entre les caractéristiques des vaccins et la marque de la bête du livre de l’Apocalypse.

Pourquoi les gens pensent-ils que le vaccin Covid est la marque de la bête?

La marque de la bête est décrite dans le Nouveau Testament, plus précisément dans l’Apocalypse, chapitre 13. Dans ce dernier livre de la Bible, l’auteur, connu sous le nom de Jean l’Ancien, décrit les vues qu’il voit à la fin du monde.

Deux bêtes surgissent de la mer, et la seconde bête «fait que, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués sur la main droite ou sur le front, de sorte que personne ne puisse acheter ou vendre à moins qu’il a la marque. »

On a beaucoup insisté sur l’idée que «personne ne peut acheter ou vendre» sans posséder la marque de la bête. Dans la version actuelle de cette théorie du complot, cela souligne le fait que de nombreuses entreprises refusent l’entrée aux clients qui ne prennent pas les précautions nécessaires contre la propagation de Covid-19.

Mais ce n’était pas toujours le cas. En fait, la marque de la bête est une plainte historique très populaire contre de nombreux éléments de notre vie quotidienne lorsqu’ils sont apparus pour la première fois.

Philip Jenkins, codirecteur du programme d’études historiques de la religion à l’Université Baylor et professeur émérite à l’Université d’État de Pennsylvanie, dit que l’idée de la marque dans les temps modernes jaillit d’un endroit très particulier.

«En 1972, un film intitulé« Un voleur dans la nuit »a été réalisé pour un budget d’environ douze dollars», dit Jenkins, «et cela a beaucoup contribué à créer des idées sur la fin des temps et la marque de la bête.»

Le film met en vedette Patty Dunning dans le rôle de Patty Myers, une femme qui se réveille pour découvrir que l’enlèvement a eu lieu, et ceux sans la marque de la bête sont traqués et arrêtés.

Les années 70 ont été une décennie remplie de troubles sociaux et de sentiments anti-autoritaires. La contre-culture était à la hausse. La foi dans l’establishment a été remplacée par la foi dans les croyances du nouvel âge.

En plus d’un sens renouvelé du but spirituel et du scepticisme de l’autorité, «deux choses se sont également produites», dit Jenkins. «Cela s’est confondu avec la quantification de la vie quotidienne. Les numéros de sécurité sociale sont entrés et les cartes de crédit sont arrivées, et cela correspondait à l’idée qu’il y avait une marque sans laquelle vous ne pouviez pas acheter et vendre. Les codes à barres ont eu une grande influence à cet égard. Dans « A Thief in the Night », ils montrent des gens qui reçoivent des codes-barres. »

La révélation a toujours inspiré les gens à rechercher des liens dans l’actualité

La raison pour laquelle cela est vrai est probablement parce que la plupart des érudits croient que le Livre de l’Apocalypse est rempli de symboles liés aux circonstances politiques de la région au moment où il a été écrit. Cela a toujours été une allégorie voilée pour l’opprimé qui prévaut contre un établissement oppressif.

Selon Jenkins, le numéro de la bête, ou 666, en est un excellent exemple. La Bible nous dit que c’est le nombre d’un homme. «Presque certainement le nombre signifie Nero César. Cela vient des lettres hébraïques qui correspondent au nom. »

Ensuite, il y a «la Grande Pute», qui est assise sur la bête à sept têtes, qui fait très probablement référence à l’Empire romain lui-même. La ville de Rome aurait été bâtie sur sept collines.

«La révélation est dispersée et presque aléatoire», dit Jenkins. «Il est difficile d’imaginer une société dans laquelle vous ne pouvez presque pas égaler quelque chose avec l’Apocalypse.» Même les divisions au sein du christianisme lui-même commencent à se cibler les unes les autres avec les idées de l’Apocalypse. «Dans la culture protestante, cela commence à faire référence au catholicisme et à la papauté», dit-il.

Que se passe-t-il quand rien ne se passe?

Jenkins se réfère à un livre savant célèbre de trois psychologues sociaux intitulé «When Prophecy Fails». Il suit les adhérents d’un culte OVNI dans les années 1950 qui ont prédit que la fin du monde tomberait à une certaine date, mais cela ne s’est jamais produit.

Le travail s’articule autour de l’exercice de la dissonance cognitive face à des prédictions ratées. Le culte en question a continué de doubler en ajustant la date à laquelle le vaisseau spatial extraterrestre viendrait enfin les chercher.

Le même schéma peut être observé dans les mouvements répétés qui associent des objets et des expériences du quotidien au Livre de l’Apocalypse et à l’apocalypse chrétienne. Les Témoins de Jehova, par exemple, sont réputés pour calculer la date exacte de la seconde venue encore et encore, travaillant sur une nouvelle chronologie après chaque nouvelle déception.

Jenkins a une vaste expérience de la pratique, s’établissant comme un expert sur le sujet de la montée mondiale du christianisme. «Il est très courant de projeter la fin du monde», dit-il.

Qu’en est-il de la médecine et de la santé en particulier?

La médecine est une cible commune des théories du complot, religieuses ou non, depuis que le domaine existe. Le vaccin Covid est le dernier d’une longue série de traitements de santé et de mesures préventives de santé publique pour résister à la chaleur.

«Il y a quelques grands précédents qui sont oubliés», dit Jenkins. «Depuis les années 50, le fluorure [in the water] est similaire à la vaccination aujourd’hui. C’est un médicament forcé – «Nous pensons que c’est bon pour vous» et c’est bon pour vous. »

Il existe des preuves suggérant que même nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient des théories du complot, mais un scepticisme plus moderne à l’égard de la médecine a pris la forme de groupes anti-vaccination aux États-Unis et à l’étranger, des opposants au contrôle des naissances, l’idée que le VIH ne mène pas d’une manière ou d’une autre au SIDA (c’est le cas), et cette grande industrie pharmaceutique a le remède contre le cancer mais refuse de le libérer (ce n’est pas le cas).

Le problème est aggravé par le fait qu’il existe des cas légitimes où des parties du public ont été soumises à des pratiques horribles au nom du progrès médical ou social. Les Noirs américains et d’autres groupes défavorisés ont été victimes de véritables atrocités et font souvent moins confiance au gouvernement et aux conseils de santé publique que les Américains blancs.

Il y a des raisons très rationnelles pour lesquelles il a été difficile de convaincre certaines personnes de se faire vacciner. Mais l’assimiler à une prophétie biblique qui a presque certainement été écrite pour identifier les hommes et les situations existant il y a des milliers d’années n’en fait pas partie.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.