Pourquoi les gens partagent-ils 9.29 – Le procès Chauvin révèle depuis combien de temps il est tombé sur le cou de George Floyd

Le procès de l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, a commencé lundi, et de nouveaux détails sont déjà ressortis de la présentation par les procureurs de l’assassinat de George Floyd sur bande vidéo.

Le 25 mai 2020, le monde entier a reçu un autre regard sur les horreurs de la brutalité policière contre les corps noirs, alors que des millions de personnes dans le monde regardaient les images pixélisées de la mort de Floyd.

Les 8 minutes et 46 secondes que l’on croyait être le temps que Chauvin s’agenouillait sur le cou de Floyd devinrent des nombres infâmes.

Ainsi, lorsque les gens ont commencé à partager des messages qui ne disaient que « 9.29 » sur les réseaux sociaux, beaucoup de ceux qui n’avaient pas encore pris connaissance de ces nouveaux détails étaient confus.

Quelle est la signification de «9.29» dans les publications sur Facebook, Instagram et autres médias sociaux?

Lors de leur déclaration liminaire de lundi, les procureurs ont corrigé le calcul précédemment erroné. En vérité, George Floyd a été maintenu par Chauvin pendant un total de 9 minutes et 29 secondes.

L’avocat Jerry Blackwell a décomposé le moment où Chauvin s’est agenouillé sur Floyd en «trois chiffres les plus importants de l’affaire».

Pendant les 4 premières minutes et 45 secondes pendant lesquelles Chauvin s’est agenouillé avec son genou sur la tête et le cou de Floyd, Floyd a crié à l’aide: pendant 53 secondes, Floyd s’est agenouillé en raison de crises d’épilepsie; et pendant 3 minutes et 51 secondes, Chauvin a maintenu son genou en place tandis que Floyd est resté insensible.

Après la sortie initiale du numéro « 8:46 » l’été dernier, il est devenu un symbole dans le monde entier.

Le comédien Dave Chappelle a qualifié sa performance spéciale de 2020 8:46 en mémoire des dernières minutes de George Floyd. La spéciale était consacrée à discuter de la violence perpétrée contre les Noirs.

Lors des manifestations de Black Lives Matter à l’été 2020, les gens se sont agenouillés dans la rue pendant 8 minutes et 46 secondes.

Lors d’une conférence de presse à Capitol Hill en juin, les démocrates du Congrès se sont agenouillés pendant un moment de silence de 8 minutes et 46 secondes avant de dévoiler leur loi sur la justice dans les services de police de 2020.

Et à l’extérieur du palais de justice avant le début du procès de Chauvin, le révérend Al Sharpton, l’avocat Benjamin Crump et les membres de la famille de George Floyd se sont mis à genoux pendant 8 minutes et 46 secondes pour se souvenir de la mort de Floyd.

La différence de timing ne devrait pas avoir d’importance en termes de condamnation de Chauvin.

Si quoi que ce soit, le regarder en connaissant les chiffres mis à jour ne fait que rendre ce qui s’est passé encore plus déchirant.

Pendant 8 minutes et 46 secondes ou 9 minutes et 29 secondes, Chauvin a volontairement gardé son genou sur le cou de Floyd avec l’intention de tuer.

Ces chiffres représentent le système corrompu qui sévit en Amérique depuis des générations.

Derek Chauvin n’est pas le seul policier à abuser du badge et à terroriser les corps noirs, et 9 minutes et 29 secondes ne sont pas le seul ensemble de chiffres représentant leur mort.

Ce sont les horreurs qui accompagnent le fait d’être Noir en Amérique et les leçons que les Noirs doivent enseigner à leurs enfants. Peu importe que vous ayez 12 ans comme Tamir Rice ou 46 ans comme George Floyd.

Depuis la publication du changement à 9 minutes et 29 secondes, les gens se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs opinions.

Il a également été révélé pendant ces 9 minutes et 29 secondes, que le pompier de Minneapolis et EMT formé, Geneviève Hansen, a supplié les policiers de la laisser aider Floyd.

Alors que Hansen prenait sa place à la barre, elle a expliqué en larmes aux jurés qu’elle avait plaidé, supplié et même insulté les officiers parce qu’elle était si «désespérée d’aider».

« Si vous êtes vraiment un pompier de Minneapolis, alors vous savez mieux que de vous impliquer », a déclaré Hansen, le policier de Minneapolis, Tou Thao, en réponse.

Une fois le corps sans vie de Floyd chargé dans l’ambulance, Hansen a sorti son téléphone pour appeler le 911.

Elle a appelé la police sur la police.

C’est déchirant d’entendre des gens raconter leurs souvenirs du meurtre de George Floyd, de voir les gens qui étaient sur les lieux prendre la parole en larmes alors qu’ils revivent ce moment horrible.

J’espère que justice sera rendue à George Floyd et à toute sa famille.

J’espère qu’un jour nous n’aurons pas à continuer à mettre des noms noirs dans les hashtags pour que le monde commence à se soucier de nous.

Et j’espère qu’un jour, nos vies ne seront pas mesurées par nos dernières minutes.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.