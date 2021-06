Pourquoi les gens mangent-ils des cigales et est-ce sécuritaire de le faire ?

Les cigales de Brood X pullulent dans certains États de l’est des États-Unis après avoir été sous terre pendant 17 ans, ce qui a conduit certains fanatiques de la cuisine à préparer des repas entiers à partir de cette invasion d’insectes.

Jusqu’à présent, les cigales sont apparues à Washington, DC et dans plusieurs États, dont la Pennsylvanie, le Michigan, la Virginie-Occidentale, New York et la Géorgie. Leur cycle de vie inhabituel signifie qu’ils n’ont que quelques semaines pour venir au-dessus du sol, mûrir, trouver des partenaires, se reproduire puis mourir. Les nouveaux œufs s’enfouiront ensuite dans le sol et ne seront plus revus avant plus d’une décennie.

Pour faire face à l’inondation soudaine de cigales, certains résidents des États de l’Est pourraient vouloir se mettre au travail pour préparer et manger ces insectes au cours des deux prochaines semaines.

Est-il sécuritaire de manger des cigales?

Aux États-Unis, manger des insectes n’est pas exactement la collation la plus courante. Mais c’est étonnamment sûr de le faire, même si la plupart d’entre nous seraient dégoûtés à l’idée.

En fait, la seule mise en garde que la FDA donne à ceux qui veulent manger des cigales est d’être conscient de leur relation avec les crevettes et les homards.

Ne mangez pas ces insectes si vous avez une allergie aux fruits de mer.

Culturellement, les insectes ont été jugés trop dégoûtants pour être mangés dans de nombreux pays occidentaux. Mais, à bien y penser, ce n’est pas moins bizarre que de consommer une vache ou son lait.

Pourquoi les gens mangent-ils des cigales ?

L’intérêt soudain pour les cigales aux États-Unis découle de l’émergence récente de l’insecte. Cependant, les cigales et autres insectes sont des aliments de base dans de nombreux autres pays.

Des études montrent qu’il y a 2 000 insectes comestibles connus consommés dans environ 113 pays. En Amérique latine, les cigales sont couramment consommées.

La consommation de cigales et d’autres insectes est également une tradition étroitement associée aux Amérindiens qui mangeaient couramment des insectes jusqu’à ce que la tradition soit finalement dénigrée par les colons européens aux XIXe et XXe siècles.

Cependant, un regain d’intérêt pour les cigales a été généré alors que l’augmentation de la population constitue une menace croissante pour les approvisionnements alimentaires internationaux. Les insectes comestibles offrent une solution réalisable et durable à la pénurie alimentaire, selon un rapport des Nations Unies de 2013.

Les insectes fournissent des niveaux élevés de protéines sans occuper trop de terres pour l’agriculture ou émettre des émissions de carbone excessives pendant la transformation et le transport.

Comment mangez-vous les cigales ?

En tant que plat, les cigales s’étendent sur des cultures et des siècles, ce qui signifie que les options de préparation sont infinies.

Les cigales peuvent être trouvées sur les troncs d’arbres aux premières heures du matin. Après avoir retiré les ailes ou les parties extérieures dures, elles peuvent être bouillies, blanchies, rôties ou frites avec des épices ajoutées au goût. Les cigales peuvent également être réfrigérées ou congelées avant la cuisson.

Sur TikTok, les utilisateurs ont fait preuve de créativité en arrosant leurs cigales de sauce piquante, en les faisant frire dans une pâte tempura ou même en les recouvrant de chocolat.

Une fois que vous avez ajouté suffisamment d’autres saveurs, il ne devrait pas être trop difficile d’oublier que vous grignotez quelque chose que vous avez trouvé sur un arbre il y a des heures !

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement.