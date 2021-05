Pourquoi les gens font-ils confiance à Joe Rogan s’il admet qu’il est un «F-Moron»?

Joe Rogan est revenu sur ses commentaires précédents sur les jeunes n’ayant pas besoin du vaccin Covid-19 après avoir reçu la réaction de plusieurs responsables de la Maison Blanche.

Rogan a précédemment déclaré aux auditeurs de «The Joe Rogan Experience»: «Je pense que pour la plupart, il est sécuritaire de se faire vacciner. Je fais. Je fais. Mais si vous avez 21 ans et que vous me dites: « Dois-je me faire vacciner? » J’irai, non. »

Cependant, il a été critiqué par la directrice des communications de la Maison Blanche, Kate Bedingfield, qui s’est demandé s’il avait ou non les informations d’identification pour faire une telle affirmation. La réponse est non, il ne le fait pas.

Rogan a été rejeté comme étant «incorrect» par le conseiller médical en chef de la Maison Blanche Anthony Fauci – qui, d’ailleurs, a les pouvoirs pour faire cette affirmation.

Répondant au contrecoup, Rogan a déclaré à ses auditeurs dans un podcast récent: «Je ne suis pas médecin, je suis un crétin. Je ne suis pas une source d’information respectée, même pour moi.

Cependant, il a ensuite semblé doubler les allégations en disant: «Je viens de dire que si vous êtes une personne jeune et en bonne santé, vous n’en avez pas besoin.

Pourquoi les commentaires de Joe Rogan sur le vaccin sont-ils importants?

À un moment crucial de la pandémie, laisser entendre que quiconque n’a pas besoin du vaccin est profondément erroné et dangereux.

L’âge moyen d’un auditeur de Joe Rogan est de 24 ans, un groupe d’âge qui joue un rôle crucial dans la pandémie.

Au moins 2374 personnes de moins de 30 ans sont mortes de Covid-19 depuis le début de la pandémie l’année dernière. Ce groupe d’âge n’est peut-être pas le plus à risque, mais il n’est certainement pas à l’abri.

Ensuite, il y a le risque que ce groupe pose à d’autres âges. Les Américains âgés de 20 à 40 ans étaient responsables de 70% de la propagation de Covid-19 l’année dernière.

Des études montrent que les vaccins sont très efficaces pour limiter la propagation du virus – ce qui signifie que votre décision de vous faire vacciner ne sauve pas seulement la vie pour vous, mais pour les autres.

Bien que les estimations varient, l’immunité du troupeau nécessiterait environ 80 à 90% de la population pour être immunisée contre Covid-19.

Étant donné que les personnes de moins de 25 ans représentent environ 32% de la population, Rogan dissuade ce groupe d’âge de se faire vacciner le rend beaucoup moins bénéfique pour le reste d’entre nous, croyants en science.

Rogan montre peu de respect pour les faits dans ses podcasts.

Qu’il pense qu’il devrait l’être ou non, Rogan est une source d’information «respectée». Le podcast de Rogan a plus de 190 millions de téléchargements selon sa propre affirmation.

Il a également accumulé plus de 100 millions de dollars d’investissement grâce à des offres Spotify lucratives et plus encore. Ce genre d’argent vient avec le pouvoir – et avec le pouvoir vient la responsabilité.

Les auditeurs de Rogan sont à 70% d’hommes, un groupe démographique qui a le pouvoir et l’influence pour mettre fin à la transphobie, à la culture du viol et racisme occasionnel, mais sont activement influencés par quelqu’un qui participe à tous ces problèmes.

Rogan s’est démarqué des podcasts journalistiques traditionnels comme ceux produits par le New York Times ou NPR en privilégiant le divertissement aux faits. Mais, Rogan est devenu de plus en plus politique avec son choix d’invités et de sujets.

Entrer dans ce genre, sans un certain niveau de considération pour l’exactitude factuelle, tout en épousant des millions d’opinions pendant plusieurs heures par semaine, est imprudent.

En 2019, Rogan a consacré cinq heures de temps d’antenne au théoricien du complot d’extrême droite Alex Jones pour cracher des théories non factuelles les unes après les autres, moins d’un an après avoir été condamné à payer 100000 € pour avoir affirmé que la fusillade fatale de Sandy Hook en 2012 était un canular. .

Puis, en 2020, Rogan a fait la fausse affirmation selon laquelle des gens de gauche ont déclenché des incendies de forêt à Portland, dans l’Oregon.

Le podcast de Rogan est devenu un véhicule de l’ignorance.

Les partisans de Rogan sont souvent attirés par l’accent mis par l’émission sur le libertarisme et la défense de la liberté d’expression. Il a également sa part d’invités de gauche dans l’émission.

Il était auparavant rejoint par Bernie Sanders, que Rogan a approuvé lors du dernier cycle électoral. Et il y a un argument pour dire que la reconnaissance des opinions controversées dissidentes est nécessaire pour y répondre.

Mais Rogan fournit également une plate-forme pour les voix offensantes et leur permet de déclamer sans contestation pendant des heures sur son podcast, les interrompant ou les contestant rarement sur leurs points de vue.

Il est, après tout, un ancien commentateur de l’UFC dont le travail n’est pas de débattre ou de discuter mais de s’asseoir pendant qu’un spectacle divertissant se déroule devant lui. Il n’est pas non plus, comme il le dit, une source d’information respectée. Alors, pourquoi insiste-t-il alors pour fournir autant d’informations non corroborées?

Son contenu est célébré comme les réflexions d’un libre-penseur qui n’a pas peur de contester la «réveil», mais ses auditeurs devraient appliquer le même scepticisme que Rogan promeut à ce qu’il dit.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.