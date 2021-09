Pourquoi les gens détestent-ils Greta Thunberg ?

Peu de temps après le récent discours de Greta Thunberg à la conférence Youth4Climate, ses détracteurs ont afflué sur les réseaux sociaux pour recycler leurs critiques à l’encontre de la jeune militante.

La plupart des gens connaissent Thunberg pour ses appels à l’action enflammés et ses accusations de passivité envers les dirigeants mondiaux sur le thème du changement climatique. Elle est jeune, passionnée, directe et franche.

Mais, certaines personnes se déchaînent contre ses propos, critiquent son activisme et répandent des mots durs à son sujet en ligne. Mais, pour quelle raison ?

Pourquoi les gens détestent-ils autant Greta Thunberg ?

Eh bien, en bref, c’est pour les mêmes qualités positives énumérées ci-dessus, et si cela vous semble étrange, c’est parce que ça l’est. C’est une combinaison de facteurs qui fait de Thunberg une cible si attrayante, en particulier pour les groupes anti-réforme climatique.

Souvent, ses détracteurs sont des hommes d’âge moyen qui n’arrivent pas à comprendre les paroles réfléchies d’une jeune femme.

Les détracteurs de Thunberg tentent de la discréditer comme étant « une enfant » ou « une maladie mentale » en raison de son âge et de son appartenance au spectre autistique.

Même ceux qui s’opposent à de telles remarques condescendantes décriront souvent Thunberg comme «juste un enfant», dans une tentative de dire que c’est un coup bas de s’en prendre à elle.

Même cette défense est problématique car en disant que Thunberg est trop jeune pour être attaquée par des adultes, on sous-entend également qu’elle est trop jeune pour avoir des opinions valables et indépendantes.

Utiliser l’âge de Thunberg comme une attaque ou une défense revient à dire qu’elle est inférieure aux adultes qui sont censés diriger sa vie et qu’elle n’a pas du tout sa place dans la conversation.

La vérité est que les détracteurs de Thunberg se soucient beaucoup de ce qu’elle a à dire et prendront n’importe quelle excuse pour la démolir ou, plus important encore, banaliser ses paroles et ses croyances.

Certaines personnes prétendent cruellement que Greta Thunberg est « malade mentale ».

Décrire Greta Thunberg comme « malade mentale » est à la fois non spécifique et un écran de fumée destiné à détourner l’attention de ses paroles et de ses croyances. Thunberg fait partie du spectre autistique.

La sensibilisation aux troubles du spectre autistique (TSA) est en hausse mais est loin d’être là où elle devrait être.

Lorsque les ennemis mentionnent le diagnostic de Thunberg, ils disent que cela rend ses opinions moins précieuses et qu’elle ne doit pas être prise au sérieux. Soyons clairs ici, les personnes atteintes de TSA sont des personnes avec des pensées et des opinions qui comptent – ​​et plus important encore, des personnes qui doivent partager ce monde unique que nous obtenons avec le reste d’entre nous.

Ils ont autant leur mot à dire sur la façon dont nous préservons l’avenir de cette planète que le reste d’entre nous.

D’autres diminuent le travail de Greta Thunberg en raison de son âge.

Depuis que Greta a fait la une des journaux il y a quelques années et qu’elle a prononcé son désormais célèbre discours « Comment osez-vous ? », son âge a été mis à contribution contre ses paroles.

Comme Thunberg le souligne dans son discours, ses détracteurs ont raison dans un sens. Thunberg ne devrait pas avoir à se présenter devant les dirigeants mondiaux, leur disant l’évidence, à savoir que nous sommes directement conduits dans les mâchoires de la plus grande menace pour l’humanité que nous ayons jamais connue. Changement climatique.

C’est honteux que Thunberg doive faire ce qu’elle fait, mais les adultes du monde ne parviennent pas à assurer un avenir à la prochaine génération. C’est donc à des gens comme Thunberg d’essayer de faire quelque chose pour sauver le monde dont les jeunes hériteront.

Franchement, il est ridicule de dire que la jeunesse de Greta Thunberg fait autre chose que renforcer son message. Il semble qu’il faille rappeler aux personnes âgées du monde qu’elles ne ressentiront pas les conséquences du changement climatique dans une, deux ou trois décennies.

Mais Greta Thunberg le fera, tout comme sa génération.

L’histoire de Greta Thunberg n’est pas celle des magnats du pétrole, des dirigeants mondiaux, des entreprises et des nations.

C’est celui d’une jeune femme dans le monde d’un vieil homme.

Et ils la détestent pour ça.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale.