Pourquoi les femmes bavardes sont le plus grand atout du féminisme

Laissons tomber le mythe selon lequel les femmes devraient être vues et ne pas être entendues une fois pour toutes. Les féministes devraient crier jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien à crier.

En tant que femmes, on nous apprend si souvent à ne pas prendre de place et à ne pas parler aux autres. Quand nous le faisons, nous sommes étiquetés comme autoritaires, bruyants, contrôlants ou le titre redouté de «féministe en colère».

Mais prendre de la place sans aucune excuse est exactement ce que les femmes doivent faire pour réclamer nos places à des tables dominées par les hommes.

C’est exactement pourquoi l’ancien Premier ministre japonais Yoshirō Mori s’est senti si menacé lorsqu’il a fait une série de commentaires sexistes sur les femmes membres du comité d’organisation olympique.

Tout en s’opposant aux intentions du comité d’augmenter le nombre de femmes administrateurs de 20%, il a laissé entendre que les femmes font durer les réunions du conseil.

« Les femmes sont compétitives. Quand quelqu’un lève la main et parle, elles pensent probablement qu’elles devraient aussi parler », a-t-il déclaré aux journalistes. « C’est pourquoi elles finissent toutes par faire des commentaires. »

Il a également déclaré que les femmes déjà membres du conseil «savaient comment se comporter» et qu’une représentation plus féminine n’était pas nécessaire.

Inutile de dire que ces déclarations ont mis Mori dans l’eau chaude et qu’il a été contraint d’annoncer sa démission le 1er février.

Mais les commentaires reflètent les attitudes d’innombrables administrateurs, PDG, comités et bureaux publics qui ont un manque disproportionné de leadership féminin.

C’est tellement évident que le problème ne réside pas dans les femmes bavardes – mais avec les hommes qui ne sont pas à l’aise d’entendre les femmes parler.

Nous l’avons vu dans le débat de la vice-présidence lorsque Kamala Harris a été interrompue par Mike Pence, et nous l’avons vu dans la rhétorique sexiste dirigée contre la vice-présidente Harris même après son élection.

Nous l’avons même vu dans une vidéo virale d’une femme essayant de prendre le contrôle de sa réunion paroissiale locale mais se faisant taire à plusieurs reprises par des hommes – si vous ne l’avez pas encore regardée, vous allez vous régaler.

Les femmes doivent se frayer un chemin dans des conversations et des situations dont elles sont exclues, mais quand elles le font, leur propre assertivité et leur confiance en elles sont dirigées contre elles comme une sorte d’insulte.

On voit rarement ce genre de rhétorique s’adresser aux hommes. Les hommes bruyants sont forts, audacieux et courageux tandis que les femmes bruyantes sont considérées comme ennuyeuses ou incontrôlables.

L’implication est que les femmes doivent garder le silence et laisser les hommes parler. Gardez à l’esprit que les femmes ne représentent que 20% du comité olympique de Mori, mais les hommes qui parlent lors des réunions n’ont jamais semblé agacer le joueur de 83 ans.

Au lieu de laisser ces commentaires sexistes nous condamner à l’ombre des salles importantes, les femmes doivent se rendre compte qu’il est plus important que jamais de s’exprimer. – even si cela signifie parler des hommes.

Il n’y a rien de mal à être bruyant, surtout lorsque vous avez quelque chose à dire. La conversation est un moteur d’action et susciter la conversation est un atout que le féminisme ne peut négliger.

La chancelière allemande Angela Merkel a construit une carrière de 30 ans en étant aussi affirmée et visible que possible. Le refus de la vice-présidente Kamala Harris de se faire taire par Pence a sans aucun doute contribué à sa victoire et à celle de Biden en 2020.

Dans les arts, des femmes comme Beyonce, Rihanna et Lady Gaga dominent en se faisant plus grandes que nature et en occupant un espace qu’elles occupent à juste titre.

Même l’ancienne Première Dame Michelle Obama a utilisé sa biographie pour célébrer l’importance d’utiliser sa voix. «Je l’admets: je suis plus fort que l’être humain moyen et je n’ai pas peur de dire ce que je pense», a-t-elle écrit, «Ces traits ne viennent pas de la couleur de ma peau, mais d’une croyance inébranlable en ma propre intelligence . »

Le monde a besoin de femmes bruyantes. Le féminisme a besoin de femmes bruyantes. Et les hommes qui ne supportent pas d’écouter les femmes dans les comités, dans les salles de conseil et pendant les débats politiques ne méritent pas d’être dans ces espaces en premier lieu.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.