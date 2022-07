Pourquoi les fans pensent que Kim Kardashian n’utilise pas sa ligne de soins de la peau

Les fans de Kim Kardashian sont sceptiques quant à la nouvelle ligne de soins de la peau de la star de télé-réalité après avoir observé un détail intéressant dans l’une de ses récentes histoires Instagram.

Kardashian a lancé « SKKN By Kim » en juin et partage activement des détails sur les produits et les avis des clients dans le but de faire la publicité de sa nouvelle entreprise.

Cependant, la ligne a également fait l’objet de critiques pour son manque de durabilité et son empiètement sur d’autres entreprises.

Mais maintenant, les fans ont une autre préoccupation : le fondateur de l’entreprise utilise-t-il même les produits ?

Kim Kardashian a posté une vidéo montrant des produits de beauté mais il n’y avait aucun signe de SKKN.

Le magnat de la beauté a partagé une histoire Instagram montrant un body SKIMS argenté dans un selfie miroir.

Instagram

Les fans aux yeux d’aigle et curieux se sont concentrés sur l’arrière-plan du message.

À l’arrière-plan de la photo, qui a été prise dans une chambre d’hôtel, on peut voir un assortiment de produits cosmétiques tapissant le comptoir de la salle de bain mais, curieusement, aucun des produits ne semble être fabriqué par SKKN, la propre entreprise de la mère de quatre enfants. .

Kardashian a publié des vidéos promotionnelles prétendant utiliser quotidiennement des produits de la routine en neuf étapes de SKKN, mais cette publication Instagram peut raconter une histoire différente.

La photo de Kardashian semble présenter un contenant de crème hydratante Cetaphil, qui se vend environ 15 €, au lieu de sa propre crème pour le visage à 85 €.

Il existe également plusieurs autres conteneurs qui ne ressemblent à aucun des produits vendus par SKKN.

Le coût des produits de Kardashian a attiré l’ire des fans qui ne sont pas prêts à payer 673 € pour un lot de toute la collection.

Maintenant, selon les fans sur Reddit, l’allégation selon laquelle même le propriétaire milliardaire de la ligne de soins de la peau n’utilise pas les produits n’a fait qu’ajouter à cette frustration.

« Hydratant Cetaphil », a écrit un fan, « Et pourtant, vous vous attendez à ce que nous laissions tomber 100 dollars sur l’hydratant SKKN. »

Cependant, d’autres l’ont défendue en soulignant que Kardashian a longuement parlé de la lutte contre le psoriasis et que Cetaphil est bien connu pour aider à atténuer les poussées. SKKN ne vend pas non plus de crème hydratante pour le corps, il est donc possible que Kardashian utilise toujours la crème pour le visage créée par sa marque.

Cela étant dit, dans le communiqué de presse officiel de SKKN, Kardashian a laissé entendre que le psoriasis avait inspiré sa ligne de soins de la peau.

Histoires liées de YourTango :

« Ce qui a commencé comme un diagnostic de psoriasis est devenu le catalyseur de mon parcours de découvertes en matière de soins de la peau, m’inspirant à en savoir plus sur ma peau et comment en prendre soin », a-t-elle déclaré.

Donc, cela semble quelque peu ingénu si Kardashian ne fait pas confiance à ses propres produits pour traiter sa peau.

Bien sûr, nous ne savons pas avec certitude si les produits sur la photo sont utilisés par Kardashian, certains fans ont même tease qu’ils pourraient être ceux de Pete Davidson, et nous ne pouvons pas non plus voir assez de sa salle de bain pour savoir avec certitude qu’il n’y a pas de SKKN produit. Peut-être qu’elle les a juste oubliés à la maison !

Alice Kelly est la rédactrice en chef adjointe des nouvelles et du divertissement de YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.