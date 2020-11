Pourquoi les fans parlent de la façon dont Paola Mayfield porte son haut de bikini dans son dernier message

Il y a un certain nombre de couples mémorables à travers Fiancé de 90 jours l’histoire, et Paola Mayfield et son mari, Russ Mayfield, en font certainement partie. Le couple a fait une première apparition sur nos écrans de télévision dans la saison 1 de la série originale. Ils ont continué à faire partie de Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours et Confession sur l’oreiller.

Paola et Russ ont élu domicile à Miami, car ils y ont d’abord déménagé pour que Paola devienne mannequin. Ils ont un fils ensemble nommé Axel, et leur avenir s’annonce radieux.

Paola a récemment montré ses nouveaux cheveux, mais ce n’est pas la seule chose qui retient l’attention dans son dernier article.

Paola Mayfield montre sa nouvelle coiffure en bikini

Paola a arboré une variété de coiffures de couleurs différentes – de sa couleur brune d’origine à la blonde, au rouge et même au rose. Maintenant, elle a un nouveau look avec un raccourci. Le 11 octobre, elle s’est montrée dans un bikini qui semble mal porté, et elle porte ses nouvelles mèches très blondes et son bob court.

Ses cheveux semblent être juste au niveau de ses épaules, ce qui est un look différent pour la célébrité ces derniers temps, bien qu’elle ait déjà eu les cheveux courts, et elle a arboré un look similaire des mois avant en mars. Elle réussit cependant à réussir.

«J’ai fait une chose…» Paola a sous-titré le message sur Instagram.

Pourquoi les fans parlent de la façon dont elle porte son haut de bikini

Cependant, les fans semblent particulièrement préoccupés par la façon dont elle porte son haut de bikini, qui semble être à l’envers.

De toute évidence, les fans ont leur propre opinion sur ses cheveux et son top. Beaucoup de gens semblent aimer les nouveaux cheveux de Paola, tandis que d’autres fans sont distraits par la façon dont elle porte son haut de bikini. Un certain nombre de personnes ont déclaré qu’elles adoraient ses nouveaux cheveux, mais ce n’est pas tout ce qui a été dit.

Une fan pense qu’elle porte une perruque et que son haut de maillot de bain est mal. «Vous avez mis une perruque et mis votre haut de bikini à l’envers? 🤣 », ont-ils dit.

Un certain nombre de fans ont mentionné le problème du bikini de Paola, affirmant qu’elle le portait mal. «Les cheveux sont beaux, mais votre haut de bikini est à l’envers xx…. Ce n’est pas que ça importe tellement! 😘 », a déclaré un fan.

« J’adore le bikini à l’envers 😃🙃 », a écrit quelqu’un d’autre.

Un autre semble d’accord. «De beaux cheveux mais on dirait que votre haut de bikini est à l’envers et trop petit… 🤷🏻‍♀️», a répondu un utilisateur d’Instagram.

Il semble que les gens doivent faire savoir que le haut est porté de la mauvaise façon. «Joli mais haut de maillot de bain à l’envers», a commenté un autre.

Une fan semble aimer la façon dont elle porte le haut. «J’adore le switcheroo de bikini! 👌 🔥❤️ Adorable », ont-ils dit.

Un certain nombre de fans ont mentionné qu’elle portait le haut de maillot de bain comme Brittany Banks l’a fait dans un épisode récent de Fiancé de 90 jours: l’autre voie. «Tu portais un haut de bikini comme Brittany😂. Est-ce à la mode maintenant? se demanda quelqu’un.

Sur l’histoire Instagram de Paola, elle a clarifié ses actions dans une publication vidéo à ce sujet après que quelqu’un lui ait demandé si elle savait qu’elle le portait mal. Elle sait en fait qu’il est mal porté, mais elle dit que le porter de cette façon la soutient «d’une meilleure manière».

Les fans semblent avoir des opinions bien arrêtées sur le nouveau look de Paola et la façon dont elle porte son bikini dans son dernier article.