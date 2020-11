Pourquoi les fans de Taylor Swift pensaient-ils qu’elle avait racheté ses maîtres à Scooter Braun

L’auteur-compositeur-interprète Taylor Swift a précisé qu’elle n’avait pas racheté ses enregistrements principaux de Scooter Braun. Mais avant cela, beaucoup pensaient qu’elle l’avait fait, en raison d’un commentaire qu’elle avait fait lors d’une interview en 2020. Voici le message qui a averti un Swiftie aux yeux d’aigle.

Que s’est-il passé avec Scooter Braun et Taylor Swift?

Taylor Swift se produit sur scène lors des American Music Awards 2019 le 24 novembre 2019 à Los Angeles, Californie.

L’histoire de la querelle de Braun et Swift est longue. Mais pour la plupart, cela a commencé le 30 juin 2019, lorsque Swift a publié sur Tumblr que Braun avait acheté son ancien label, Big Machine Records, et possédait désormais les enregistrements principaux de ses six premiers albums. Swift a déclaré qu’elle avait essayé de les acheter.

Le combat s’est intensifié des mois plus tard lorsque Swift a dit à ses fans qu’elle pourrait être incapable d’interpréter l’une de ces chansons ou de les utiliser dans le documentaire sur sa vie, Mlle Americana. Braun n’était pas d’accord avec cela, et Swift a pu chanter un mélange de succès nouveaux et anciens aux American Music Awards.

Braun a vendu les masters de Swift en novembre 2020

Un an après sa performance AMA, Swift peut réenregistrer ses cinq premiers albums. Le même mois, Variety a rapporté que Braun avait vendu les maîtres de Swift à un fonds d’investissement. Alors que certains étaient favorables à la théorie positive, d’autres craignaient que le gestionnaire ne les vende simplement à des fins lucratives.

« Je ne me sentirai jamais comme si c’était juste un putain de vol, » a tweeté sa collègue artiste Sara Bareilles. «La cupidité est aussi un virus et il est partout. F * ck ça. » Elle a tagué Swift, ajoutant: « vous envoyer de l’amour ». Un autre Twitter l’utilisateur a souligné le moment. « Lorsque vous vendez ce mois-ci, car taylor peut désormais réenregistrer et vous avez peur de perdre de la valeur. »

Les fans pensent qu’elle a laissé un indice dans une récente interview

Un fan pense que Swift a planté un œuf de Pâques qui confirme qu’elle a amené ses maîtres. «Scooter a donc vendu les maîtres de Taylor à un ‘acheteur anonyme’ pour 300 millions de dollars au moment exact où elle est en mesure de commencer à les réenregistrer, et Taylor mentionne SPÉCIFIQUEMENT le même numéro dans l’article de Rolling Stone qui vient de sortir… ATTENDEZ L’ANNONCE * MN MINUTE . »

Swift a déclaré au rockeur des Beatles qu’il l’avait inspirée «à être désintéressée» lors des concerts. «Je pense qu’en apprenant cette leçon de toi, j’ai appris à un stade très important de ma carrière que si les gens veulent entendre ‘Love Story’ et ‘Shake It Off’ et que je les ai joués 300 millions de fois, jouez-leur le 300 -un millionième et première fois », dit-elle.

Swift précise qu’elle n’a pas racheté ses maîtres

Peu de temps après la mise en ligne de l’article, Swift a sauté sur les réseaux sociaux pour expliquer qu’elle ne faisait pas partie de la vente. Elle avait essayé de travailler avec Shamrock Holdings, mais Braun s’était mis en travers. «J’avais bon espoir et j’étais ouverte à la possibilité d’un partenariat avec Shamrock, mais la participation de Scooter est pour moi un non-starter», a-t-elle écrit.

Swift a également informé les fans de ce qu’elle faisait maintenant. «J’ai récemment commencé à réenregistrer ma musique plus ancienne et cela s’est déjà avéré à la fois passionnant et épanouissant sur le plan créatif», écrit-elle. « Je vous aime les gars et je vais continuer à naviguer, comme on dit », a-t-elle ajouté, citant « Shake It Off » et rapprochant la référence.