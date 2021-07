Pourquoi les fans de Kendall Jenner pensent qu’elle et Devin Booker « doivent être sérieuses »

Kendall Jenner et Devin Booker ont récemment célébré leur premier anniversaire. Le mannequin et le joueur des Phoenix Suns ont tranquillement passé du temps ensemble entre leurs horaires chargés. Jenner a même confirmé qu’ils sortaient ensemble pendant la L’incroyable famille Kardashian Dernière réunion de rappel en juin 2021.

Jenner et Booker ont également attiré l’attention de la solide base de fans de l’influenceur. Voici ce que beaucoup de ses partisans pensent de son nouveau beau.

Kendall Jenner et Devin Booker | Gotham/GC Images

Kendall Jenner et Devin Booker sont « sérieux » pour cette raison, selon ses fans

De nombreux fans de Jenner l’ont rencontrée pour la première fois le KUWTK. Au début, elle et Kylie Jenner sont devenues célèbres pour être les petites sœurs de Kim Kardashian West, Khloé Kardashian et Kourtney Kardashian. Cependant, lorsque Jenner a décidé de se lancer dans le mannequinat, sa carrière a lentement décollé. Bientôt, elle a honoré les podiums de plusieurs maisons de couture et s’est imposée comme un modèle de travail.

Comme Garder le cap les fans ont regardé Jenner grandir, certains d’entre eux ont remarqué que la star de télé-réalité de 25 ans avait gardé la majeure partie de sa vie personnelle loin des projecteurs. Cependant, cela n’a pas empêché Jenner de faire la une des journaux en 2020 lorsqu’elle et Booker ont été photographiés ensemble. Bien qu’elle n’ait pas dit qu’ils étaient un élément au début, les fans les ont connectés presque immédiatement.

Après plusieurs mois à garder leur romance sous le radar, le couple a célébré son anniversaire plus tôt cette année. En l’honneur de leur journée spéciale, ils ont chacun laissé plusieurs photos et messages sur Instagram. Après les cris, certains fans pensent que Jenner et Booker dureront. D’autres, cependant, se sont sentis « vraiment bizarres » de voir la star de la réalité privée si ouverte sur son petit ami.

« Wow, ça doit être sérieux », a déclaré un fan sur Reddit. « C’est, comme, sa toute première relation publique. Je suis content pour elle !

Comment Kendall Jenner et Devin Booker se sont-ils rencontrés ?

Jenner et Booker ont été aperçus ensemble pour la première fois en avril 2020. Au plus fort de la pandémie de coronavirus (COVID-19), le couple a fait un road trip de Los Angeles à l’Arizona. Bien qu’on ne sache pas quand ils se sont rencontrés, le couple a commencé à se fréquenter peu de temps après le voyage.

Avant Booker, Jenner aurait fréquenté plusieurs célébrités, dont Nick Jonas et Harry Styles. Elle est également sortie avec Jordan Clarkson, Blake Griffin, Kyle Kuzma et Ben Simmons. Cependant, Jenner a déclaré en 2017 qu’elle prévoyait de garder ses relations amoureuses aussi privées que possible.

« Si je ne suis pas pleinement, pleinement dedans avec quelqu’un, pourquoi le rendrais-je public à tout le monde ? » dit-elle à Harpers Bazaar. « Les gens veulent commencer le drame. Si j’avais un petit ami, les gens diraient toutes ces choses qui vont probablement nous faire rompre.

Le petit ami de Jenner a-t-il des enfants ?

Depuis le début de leur relation, les fans ont voulu en savoir plus sur Booker. En 2020, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l’athlète serait sortie avec l’ancien meilleur ami de Kylie, Jordyn Woods. Cependant, l’histoire était fausse.

Booker a également été confronté à des rumeurs selon lesquelles il aurait un enfant avec une femme nommée Aaleeyah Petty. Le natif de Grandville, dans le Michigan, a 24 ans.