Pourquoi les fans de «  Bachelorette  » pensent que Tayshia Adams est engagée maintenant

Comme La bachelorette La finale de la saison 16 approche, les fans de Bachelor Nation commencent à se demander si Tayshia Adams est fiancée. Après le changement de Clare Crawley, Adams a entrepris son propre voyage. Maintenant, les téléspectateurs commencent à voir émerger le favori. Mais même ainsi, il est possible qu’Adams l’ait déjà gâtée Bachelorette se terminant sur Instagram. Voici ce que les fans ont remarqué sur la plateforme de médias sociaux.

Les fans de « The Bachelorette » pensent que Tayshia Adams est fiancée après une potentielle observation d’une bague de fiançailles sur Instagram

Tayshia Adams sur «The Bachelorette» | Craig Sjodin / ABC via Getty Images

CONNEXES: « The Bachelorette »: Bennett et Noah s’affrontent dans un rendez-vous à deux « redouté » – Alors qui rentre à la maison?

Le 1er décembre, La bachelorette Les fans ont repéré un diamant sur l’annulaire d’Adams dans une série d’histoires Instagram. Adams a partagé une recette de café glacé sur la plate-forme de médias sociaux et des téléspectateurs aux yeux de faucon ont repéré le joyau scintillant sur sa main gauche. Ensuite, ses abonnés Instagram ont eu un autre coup d’œil sur le ring quand Adams a pris un selfie tout en enregistrant le Click Bait avec Bachelor Nation Podcast.

« Nouveau @clickbaitBN en cours d’enregistrement », Adams a sous-titré la photo Instagram Story, par Us Weekly.

À première vue, l’anneau semblait être sur la main droite d’Adams. Cependant, les fans de Bachelor Nation ont remarqué que le clavier de l’ancien phlébotomiste était retourné, ce qui signifie que l’anneau était en fait sur la main gauche d’Adams. Et bien sûr, tout le monde a commencé à théoriser qu’un engagement est dans l’avenir de la célibataire.

Ce que Tayshia Adams dit à propos de sa fin sur « The Bachelorette »

CONNEXES: « The Bachelorette »: Tayshia Adams dit que les fans ne s’attendront pas à sa fin

Maintenant, un engagement pour Adams n’est peut-être pas tout à fait surprenant pour beaucoup Bachelorette Ventilateurs. Bien sûr, l’objectif final est de s’engager. Mais il y a beaucoup de pionniers qui sont en lice pour devenir le futur mari d’Adams.

Dans une interview avec Entertainment Tonight de novembre 2020, la nouvelle vedette a admis qu’elle était tombée amoureuse de «plusieurs hommes» au cours de sa saison.

«Je ne savais pas qu’il était possible de tomber amoureux de plusieurs personnes», a déclaré Adams. «Mais lorsque vous vous penchez vraiment sur le voyage et que vous êtes vraiment vulnérable, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Et cela m’est arrivé.

Pendant ce temps, en parlant avec Rachel Lindsay et Becca Kufrin sur le Happy Hour Bachelor podcast, Adams a révélé qu’elle n’avait pas été obligée de trouver un mari dans l’émission.

CONNEXES: « The Bachelorette »: La relation de Noah Erb et Tayshia Adams est « amusante » – Mais Chris Harrison se demande si le candidat est un matériau de mari

«Je leur ai dit que je ne pense pas que je vais me fiancer à la fin de cela», a déclaré Adams. «Je pourrais simplement partir avec un petit ami ou autre. Et ils ont honnêtement dit que nous n’allons pas vous pousser à faire quoi que ce soit. Tu fais ce que ton cœur veut.

Elle a poursuivi: «Je n’ai jamais ressenti cette pression pour dire: ‘Oh mon dieu, j’ai besoin de trouver un mari maintenant.’ J’ai juste vécu mon voyage comme je le voulais.

Mais quoi qu’il arrive ensuite, il semble qu’Adams quitte La bachelorette Plus heureux que jamais. «Je suis sortie du voyage ce que je voulais», a-t-elle déclaré à Glamour.

[Spoiler alert: Who Tayshia Adams picks on The Bachelorette Season 16.]

Tayshia Adams est-elle fiancée après la finale de la saison 16 de « The Bachelorette »?

Tayshia Adams et Zac Clark sur «The Bachelorette» | Craig Sjodin via Getty Images

CONNEXES: « The Bachelorette »: Tayshia Adams dit que Zac Clark a une « profondeur »

Le 4 novembre, le blogueur de Bachelor Nation Reality Steve a révélé qui Adams choisit La bachelorette Saison 16. Le gourou des spoilers a nommé Zac C. comme le vainqueur de la rose finale d’Adams. Reality Steve a également affirmé que le couple ne s’était pas fiancé dans la finale. Mais il n’était pas sûr qu’ils soient restés ensemble après le spectacle.

Pendant ce temps, dans un article de blog publié le 2 décembre, Reality Steve a abordé la théorie de l’engagement inspirée par Instagram d’Adams. Cependant, il semble que tout le monde devra le regarder se dérouler sur La bachelorette.

«Je ne sais pas si c’est ou non, ou si c’est une ruse ou quoi», a écrit le blogueur. «Mais ce n’est pas ce que l’on m’a dit toute la saison. Donc, si c’est une bague de fiançailles, c’est une nouvelle pour moi, car d’après ce qu’on m’a dit, il n’y a pas eu de fiançailles à la fin de cette saison.

Ensuite, Reality Steve a reconnu que les couples Bachelor Nation sont autorisés à avoir leur bague de fiançailles pendant un week-end Happy Couple. La théorie est donc toujours plausible. Mais quoi qu’il arrive ensuite, il semble certainement que le voyage d’Adams continue La bachelorette vaudra la montre.

Check-out Aide-mémoire Showbiz sur Facebook!