Pourquoi les experts disent qu’une augmentation des observations de requins est une bonne chose

Bosch Lame scie sabre carbure Expert S922EHM 150 mm BOSCH pour inox - 3 pièces - 2608900361

Détails : Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps qu'une lame bimétal dans des matériaux résistants La découpe de la tôle fine et des tuyaux à paroi fine est un travail difficile, mais avec une bonne lame de scie sabre, vous pouvez en venir à bout. Les vrais problèmes commencent lorsque vous devez couper de l'acier inoxydable. Cet acier résistant et fortement allié constitue un obstacle pour les professionnels de la construction ou de la rénovation, et détruit les lames. Bosch Carbide Technology relègue ces problèmes au passé. La lame Expert 'Thin Tough Metal' est un bond en avant dans le développement des lames de scie sabre, où le métal le plus dur est intégré dans un design de denture optimisé pour les tôles et les tuyaux en acier. Sa denture est affûtée de manière à présenter une géométrie fine qui permet de couper en douceur des tôles d'acier inoxydable fines. Idéale pour les métalliers, les plombiers, les installateurs et les rénovateurs, la lame de scie sabre Bosch Expert 'Thin