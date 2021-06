Pourquoi les excuses de Chrissy Teigen ont fonctionné, selon un psychologue | Patricia O’Gorman, PhD

Chrissy Teigen a fait la une des journaux ces derniers temps après avoir publié des excuses pour harcèlement dans le passé. Tout le monde a regardé l’appel, sa chute et les conséquences, y compris les excuses de Chrissy Teigan.

Mais pourquoi les gens aiment-ils regarder les célébrités s’excuser ?

Nous vivons dans une culture de célébrités où nous suivons ceux que nous convoitons pour leur beauté, leur chance, leur talent, leur fortune et, surtout, un certain pouvoir.

Oui, le pouvoir.

Le pouvoir des célébrités est séduisant car il permet à ce groupe de personnes raréfiées d’avoir une certaine apparence, de s’habiller d’une manière qui leur plaît et d’agir par impulsion, sans être freiné par des règles et des mœurs qui affectent tout le monde.

Nous les surveillons de près et les encourageons. Pourquoi?

Des célébrités comme Chrissy Teigen ont le pouvoir que nous souhaitons avoir pour pouvoir dire ce que nous voulons dire.

Nous voyons les célébrités comme ayant le pouvoir d’être libres d’une manière que nous souhaitons tous pouvoir être.

En aucun cas le pouvoir des célébrités n’est plus célébré dans notre presse que leur liberté de dire ce qu’ils veulent et d’être largement cités, peu importe à quel point les choses sont folles ou originales, ce qu’elles disent.

C’est important pour nous car nous nous sentons tous contraints de ne pas dire certaines choses au travail, à notre famille, même avec notre partenaire intime. Nous avons même une expression pour cela : se mordre la langue.

Être franc est un désir que tout le monde a, mais cela a un prix.

En tant que psychologue à New York, j’ai vu de nombreux patients qui ont de l’eau chaude. C’est-à-dire qu’ils sont confrontés et se sentent embarrassés à cause de quelque chose qu’ils ont dit.

Par exemple, une de mes anciennes patientes a eu des conversations franches avec sa fille de neuf ans. Elle partageait ses opinions sur de nombreux membres de la famille, puis faisait promettre à sa fille de garder secret tout ce qu’elle disait.

Mais, lors d’un événement familial, sa fille, avec un petit sourire narquois sur le visage, a demandé à sa tante, la sœur de ma patiente : « Buvez-vous trop ?

Cela a créé un tollé familial. Mon patient a tenté de calmer les choses en disant : « Excusez-vous auprès de tante. Elle ne boit pas trop. Elle n’est même pas ivre.

Sa fille, se sentant prise, a crié : « Mais tu la traites d’ivrogne tout le temps. »

Sa sœur s’est déchaînée : « Tu m’intimides toujours. Arrête, s’il te plaît. »

Plus tard, elle m’a déploré : « Pourquoi ne puis-je pas dire ce que je pense ? Ma sœur a un problème ! Tout le monde peut le voir. Mais, nous ne sommes pas censés en parler.

Voici 5 conseils pour vous excuser pour quelque chose que vous avez fait, comme le montrent les excuses de célébrités comme celles de Chrissy Teigen.

1. Reconnaissez ce que vous avez fait.

« J’étais un troll, point final », a écrit Chrissy. « Et je suis tellement désolé. »

Elle a été précise dans ses excuses quant à qui elle a offensé. Elle n’a ni nié ni minimisé.

Il y a du pouvoir à posséder vos actions.

2. Offrez votre compréhension des raisons pour lesquelles ce que vous avez dit ou fait était offensant.

« Quand j’ai commencé à utiliser les réseaux sociaux, je me suis tellement amusé avec ça. J’ai fait des blagues, des observations aléatoires… Et je l’ai utilisé pour sarcastrer certaines célébrités. En réalité, j’étais précaire, immature et dans un monde où je pensais que j’avais besoin d’impressionner les étrangers pour être accepté. »

Faire cela montre que vous avez grandi à travers cette expérience douloureuse.

Chrissy a reconnu qu’elle était jeune et a pensé que ce serait impressionnant de jeter les autres. Elle n’avait pas peur de se mettre sous un jour moins que positif.

3. Soyez clair sur le fait que la personne que vous avez offensée ne méritait pas d’être blessée de cette manière par vous ou quelqu’un d’autre.

« Je n’attaquais pas seulement un avatar au hasard, mais blessais des jeunes femmes – certaines qui étaient encore des filles – qui avaient des sentiments. Comment pourrais-je ne pas m’arrêter et penser à ça? »

Cela renforce le fait que la personne que vous blessez est une personne bonne et méritante, la rassurant sur la façon dont vous la percevez.

4. Faites preuve d’empathie pour ceux que vous avez blessés.

« La vie m’a rendu plus empathique. Je comprends mieux ce qui motive la pêche à la traîne – la gratification instantanée que vous obtenez en vous déchainant et en applaudissant, en lançant des pierres sur quelqu’un que vous pensez être invincible parce qu’il est célèbre. »

Chrissy a déclaré que ceux qu’elle avait blessés méritaient compréhension et inquiétude, pas ses paroles douloureuses.

Faire cela renforce que vous savez qui ils sont.

Nous voulons tous être vus et connus, même par ceux qui, selon nous, nous blessent.

5. Demandez à l’autre de vous comprendre

« Je ne demanderai pas votre pardon, seulement votre patience et votre tolérance. Je vous demande de me permettre, comme je vous promets de vous le permettre, de reconnaître les erreurs du passé et d’avoir l’opportunité de chercher à vous améliorer et à changer. »

C’est une grande demande mais importante. Vous rendre vulnérable lorsque vous vous excusez, vous rend plus accessible et permet aux autres de vous pardonner plus facilement.

Si votre objectif est d’être pardonné, d’être vu sous un nouveau jour, d’aller de l’avant dans une relation qui a du sens pour vous, alors envisagez de regarder les célébrités et découvrez comment elles s’excusent et, ce faisant, réparez leur image.

Que pouvez-vous apprendre des excuses des célébrités lorsque vous « gâchez » ?

Ma patiente s’est sentie mal à propos des commentaires de sa fille et des conséquences qui ont suivi. Elle sentait qu’il n’y avait pas de place pour son honnêteté dans sa famille.

Mais, elle a également réalisé que confier ses inquiétudes à sa fille n’était pas la meilleure idée qu’elle ait jamais eue. En fait, c’était une erreur.

Avouons-le, tout le monde se trompe. Personne ne veut être jugé sur ce qu’il peut ressentir comme son pire moment.

Cela vous fait vous sentir vulnérable, exposé, horrible. Vous vous dites : « Ce n’est pas qui je suis ! même si d’autres peuvent vous pointer du doigt.

« Tu es une mauvaise mère ! »

« Tu es une sœur terrible !

« Comment as-tu pu bouleverser la famille comme ça ?

Mais comment sortir de ce pétrin ? Ma patiente n’était pas sûre de ce qu’elle pouvait faire. Son besoin de parler directement à sa sœur est ce qu’elle a appris de son erreur.

Mais que dire ?

C’est là qu’intervient l’attrait des excuses des célébrités. Elles peuvent vous montrer ce que vous pouvez faire, en public, pour faire amende honorable à quelqu’un que vous avez offensé.

Patricia O’Gorman, PhD est psychologue en traumatologie et toxicomanie, auteur de 9 livres sur la résilience, les femmes et l’auto-parentalité. En savoir plus sur son site internet.