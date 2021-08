Pourquoi les enfants de Syesha Mercado ont-ils été emmenés par les autorités ? Détails de sa bataille GoFundMe & Custody

Nike baskets Waffle One Enfant - Active Fuchsia/Black/Coconut Milk/University Gold, Active Fuchsia/Black/Coconut Milk/University Gold - 31.5

Enfile-les dans les dernières nouveautés du Swoosh avec ces baskets Waffle One pour enfants de Nike. - Dans un coloris Active Fuchsia, ces chaussures d'inspiration rétro ont une tige en mesh transparent avec des empiècements en daim. - Ils combinent des détails traditionnels avec une innovation moderne, et disposent d'une fermeture à lacets sécurisée et d'un col échancré pour un look élégant. - Avec un clip de talon en TPU rafraîchi pour la stabilité et une sensation de prêt pour la rue, ces baskets sont assises sur une semelle intermédiaire en mousse souple qui offre un amorti léger toute la journée. - Ils ont une bande de roulement en caoutchouc adhérente et sont finis avec la marque Nike signature et le logo Swoosh emblématique sur les flancs.