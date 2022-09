Pourquoi les enfants de Harry et Meghan peuvent désormais utiliser les titres « prince » et « princesse »

Plusieurs titres royaux ont déjà changé après la mort de la reine Elizabeth II, notamment ceux d’Archie et de Lilibet Mountbatten-Windsor.

Les deux enfants du prince Harry et de l’ancienne Meghan Markle sont désormais éligibles pour revendiquer les titres de « prince » et de « princesse », conformément à un décret émis par le roi George V en 1917.

Bien que des questions subsistent quant à savoir si les titres sera être en train de changer: Alors que le site Web de la famille royale a été mis à jour pour refléter les nouveaux titres des autres membres de la famille royale, Archie et Lilibet sont toujours répertoriés comme Master et Miss Mountbatten-Windsor.

Selon cette ordonnance écrite, connue sous le nom de lettres patentes, « les enfants et petits-enfants d’un monarque régnant ont automatiquement droit au titre » Son Altesse Royale « ou » Son Altesse Royale « et » prince « ou » princesse « », commentateur royal et la biographe Carolyn Durand ont dit AUJOURD’HUI.

Archie et Lilibet ont désormais le droit d’utiliser les titres de « prince » et de « princesse » puisqu’ils sont les petits-enfants du monarque.

Alexi Lubomirski / Avec l’aimable autorisation de la Fondation Archewell

Avant la mort de la reine le 8 septembre, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, étaient les arrière-petits-enfants du monarque au pouvoir et n’étaient donc pas éligibles pour styliser leurs noms avec des titres de «prince» ou de «princesse», a expliqué Durand.

Mais maintenant, avec leur grand-père au pouvoir en tant que roi Charles III, ils seraient éligibles pour utiliser ces titres honorifiques.

Prince George, 9 ans, a toujours fait exception aux règles énoncées dans le décret de 1917 ; en tant que successeur direct du trône britannique, il est considéré comme un prince depuis sa naissance.

Ses frères et sœurs, la princesse Charlotte et le prince Louis, n’auraient normalement pas reçu les titres de «prince» et de «princesse» – mais en 2012, la reine a changé les règles pour tous les enfants du prince William et de l’ancienne Kate Middleton.

« (Prince George) va être roi un jour », a déclaré Durand. «Il avait donc le droit d’être prince, mais tous les autres enfants que William et Kate avaient eu ne l’étaient pas. Alors (la reine) est intervenue et a émis des lettres patentes, de sorte que tous les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge, et maintenant de Cornwall, seraient prince ou princesse, de sorte que tous les enfants seraient les mêmes.

« Harry et Megan n’ont pas indiqué s’ils utiliseraient ces titres », a déclaré Durand. « Ils ont le droit d’être coiffés de cette façon – c’est la terminologie – mais nous ne savons pas s’ils choisiront de les utiliser. »

Harry et Meghan ont cessé d’utiliser leurs titres royaux « Son Altesse Royale » et « Son Altesse Royale » après s’être retirés de leurs fonctions royales en 2020.

Certains enfants royaux qui auraient pu utiliser des titres royaux ne le font pas. Par exemple, ni les enfants du prince Edward ni la princesse Anne, le plus jeune fils d’Elizabeth et sa fille, n’utilisent les titres de «prince» ou de «princesse», bien qu’ils puissent les utiliser.

D’autre part, le prince Andrew, le deuxième fils de la défunte reine, a choisi de donner des titres de « HRH » à ses filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Il est possible qu’à l’avenir, le roi Charles modifie les règles entourant les titres, mais pour le moment, il est trop tôt pour le dire.

Le prince George (à gauche), la princesse Charlotte (à droite) et le prince Louis (au milieu) ont eu des titres de « prince » et de « princesse » depuis leur naissance grâce à une commande de 2012 de la reine Elizabeth.

PA Images / Alamy Banque D’Images / Alamy Live News.

« Nous ne savons pas à l’avenir s’il changerait les lettres patentes, auquel cas Archie et Lilibet ne pourraient pas nécessairement utiliser ces titres à l’avenir », a déclaré Durand. « Rien n’indique qu’il le fera ou ne le fera pas, mais il a appelé à une monarchie allégée dans le passé. »

Si certaines interrogations subsistent sur les futurs titres d’Archie et Lilibet, certains titres royaux ont déjà définitivement changé depuis la mort de la reine.

Le prince de Galles est devenu le roi Charles III et son épouse, l’ancienne duchesse de Cornouailles, est maintenant connue sous le nom de Sa Majesté la reine consort.

Le prince William et l’ancienne Kate Middleton sont également connus sous le nom de prince et princesse de Galles. Pendant ce temps, Harry et l’ancienne Meghan Markle resteront le duc et la duchesse de Sussex, a déclaré Durand.