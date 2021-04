Pourquoi les conservateurs accusent-ils la mère d’Adam Toledo plutôt que la police?

La publication d’images de la caméra de la police montrant la manière exacte de la mort d’Adam Toledo, le garçon latino de 13 ans abattu par la police à Chicago le mois dernier, a apporté un nouveau carburant au climat actuel d’indignation face à la violence policière et à la brutalité de la loi. le traitement des minorités par l’application de la loi.

La lutte pour protéger les vies humaines des fins prématurées dues aux meurtres de la police est devenue inutilement un sujet de débat entre la gauche et la droite, les conservateurs contre les libéraux.

Il n’y a rien de politique à vouloir empêcher un enfant d’être abattu dans la rue. Mais au lieu d’interroger ceux qui dirigent le système dont Toledo a été victime, certains conservateurs tentent de détourner le blâme de ceux qui ont abattu cet enfant.

Qui les conservateurs blâment-ils pour la mort d’Adam Toledo?

Elizabeth Toledo, la mère en deuil d’Adam, dont le traumatisme d’avoir perdu son enfant a été aggravé par des réactions négatives et des critiques, est accusée de la mort de son fils aux mains de la police.

Selon ceux qui défendent l’assassinat de Toledo, ce n’est pas un problème de police, c’est un «problème parental». C’est de la «négligence parentale». C’est tout sauf une mort tragique et injustifiable.

Refusant d’interroger leurs propres préjugés ou de se demander pourquoi la police a tué un enfant, il est devenu plus facile pour ces personnes d’attaquer une mère qui aurait dû être autorisée à croire que la police protégerait son fils.

Qu’est-il arrivé à Adam Toledo?

Comme le montrent les images de la bodycam de la police publiées le 15 avril, la police a poursuivi Toledo dans une ruelle aux premières heures du 29 mars après avoir été alertée des coups de feu dans la région.

Toledo semble laisser tomber une arme avant de se tourner vers la police, les mains levées, comme ils l’avaient demandé.

Il reçoit ensuite une balle dans la poitrine.

Alors que des personnalités comme Sean Hannity qualifiaient l’élève de septième d’un «homme», la mère de Toledo demandait justice et informations sur la mort de son fils.

« Je veux juste savoir ce qui est vraiment arrivé à mon bébé », a-t-elle dit. « Ils avaient beaucoup d’options, mais pas le tuer. Ils auraient pu lui tirer une balle dans ses jambes, ses bras, en l’air, je ne sais pas mais pas tuer mon bébé. «

Ni Toledo ni sa mère ne sont la menace que les conservateurs comme Hannity veulent les croire.

Elle a révélé que Toledo aspirait à devenir un jour policier et que «Adam adorait jouer avec Legos, racontant des blagues amusantes pour faire rire les autres, c’était un enfant qui égayait la pièce quand il entrait.»

Pourtant, alors que sa famille s’effondre à cause de l’inconduite de la police, elle est devenue victime d’un autre type de violence alors que les conservateurs attaquent sa personnalité et ses responsabilités parentales.

Les conservateurs ont répandu des inexactitudes sur la mort de Toledo.

Des informations circulent selon lesquelles Toledo avait disparu depuis plusieurs jours avant que sa mère n’informe la police.

C’est une représentation trompeuse et sans compassion de ce qui s’est passé.

Elizabeth avait signalé la disparition de son fils à la police de Chicago le 26 mars. Cependant, lorsque Toledo est retournée chez elle le 27 mars, elle a dit aux détectives qu’elle pensait qu’il était en sécurité et que son nom avait été supprimé du système de suivi des personnes disparues.

Il est reparti le 27 ou 28 mars et a été tué le 29 mars.

Puis, quand il n’est pas rentré à la maison pendant deux jours de plus, la police a demandé une photo qui, selon elle, serait un rapport de personne disparue. Mais 30 minutes plus tard, la police a frappé à sa porte et a dit à la mère de Toledo qu’elle avait besoin qu’elle se rende au bureau du médecin légiste du comté de Cook pour identifier ce qu’elle croit, à juste titre, être le corps de son enfant.

Quel bien avait-il fait à la mère de Toledo d’envoyer la police à la recherche de son fils alors que ce sont eux qui ont pris sa vie après l’avoir retrouvé?

Jeter le blâme sur la mère de Toledo est un acte d’accusation faible et hypocrite contre tous les parents qui ont déjà eu un enfant rebelle ou se sont faufilés sans demander la permission.

Cela nie également la réalité selon laquelle la raison pour laquelle tant d’enfants appartenant à des minorités se retrouvent en difficulté avec la justice est enracinée dans le manque de soutien financier et social disponible pour leurs communautés.

Le système qui ne réprimande pas les flics blancs pour avoir tué des enfants est le même système qui cible, criminalise et emprisonne systématiquement les familles minoritaires.

Pourquoi ces familles devraient-elles faire confiance à la police lorsqu’elles sont tuées quotidiennement par des personnes en uniforme?

Il est temps pour les conservateurs de se concentrer là où ils doivent être et d’interroger la police plutôt que leurs victimes.

À chaque tir de la police, il y a un nouveau déluge d’excuses et de reproches aux victimes qui permet aux conservateurs de maintenir leur ignorance délibérée de la violence policière.

Selon les conservateurs, Daunte Wright résistait à l’arrestation, il méritait donc d’être tué.

George Floyd était drogué, il méritait donc d’être tué.

Le petit ami de Breonna Taylor a tiré sur ce qu’il croyait être des intrus par effraction chez lui au milieu de la nuit, alors elle méritait d’être tuée.

Ahmaud Arbery n’aurait pas dû faire du jogging dans un quartier blanc en short kaki, alors il méritait d’être tué.

Eric Garner avait un casier judiciaire pour avoir contourné la législation fiscale de l’État, il méritait donc d’être tué.

L’assassinat de Toledo, 13 ans, perturbe tout ce à quoi les conservateurs s’accrochent lorsqu’ils tentent de défendre la police.

Il n’était pas grand et intimidant, il ne résistait pas à l’arrestation, il n’avait pas d’antécédents criminels, il était docile, il a laissé tomber son arme, il a levé les mains, il était un enfant.

Sans recourir à leurs défenses habituelles, les conservateurs ont jeté leur dévolu sur la mère de Toledo, attaquant son devoir de diligence et l’appelant, de leur point de vue, à ne pas l’avoir protégé.

Mais, pour ceux dont le travail consiste à protéger et à assurer la sécurité des gens, tuer un enfant dans la rue faisait simplement partie du travail?

Bien sûr, c’est la nature humaine de vouloir croire que de mauvaises choses n’arrivent pas à de bonnes personnes. Nous voulons croire que tout ce qui se passe dans le monde est justifié.

Mais combien de fils, de frères, de sœurs, de mères, de pères et d’amis doivent être tués par les forces de l’ordre avant que nous ne pensions tous que c’est un problème et que nous l’abordions en tant que collectif humain?

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.