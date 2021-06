Pourquoi les commentaires d’Andrew Yang sur la maladie mentale sont dangereux

Un autre jour sur la campagne électorale du maire de New York et le précurseur démocrate Andrew Yang fait des commentaires plus stigmatisants sur la maladie mentale.

Les commentaires de Yang lors du débat primaire démocrate de mercredi se sont démarqués pour toutes les mauvaises raisons alors qu’il réfléchissait à la meilleure façon de résoudre les problèmes de sans-abrisme et de santé mentale à New York.

Les commentaires d’Andrew Yang démentent une ignorance troublante des personnes atteintes de maladies mentales.

« Les sans-abri atteints de maladie mentale changent le caractère de nos voisins », a commencé Yang avant d’ajouter : « Nous devons mieux que cela à notre peuple et à nos familles. »

Ce n’est pas la première fois que Yang adopte une position désobligeante envers ceux qui souffrent de maladie mentale.

Les commentaires antérieurs incluent la recommandation d’une « action plus ferme » et la préférence pour davantage de services policiers plutôt que pour un meilleur accès aux ressources en santé mentale.

Nous avons demandé à la psychothérapeute new-yorkaise Christine Vargo d’analyser les problèmes liés à certains des commentaires de Yang et la stigmatisation qu’ils impliquent.

Yang suppose que les personnes atteintes de maladies mentales sont dangereuses.

En mai, Yang a suggéré une augmentation du maintien de l’ordre comme solution à la crise de santé mentale de la ville.

« [I]Si vous avez quelqu’un qui souffre de troubles mentaux dans le métro, vous aurez au moins besoin d’un policier présent », a-t-il déclaré.

Le commentaire fait l’hypothèse inexacte que les personnes atteintes de maladies mentales sont plus susceptibles d’être violentes, ce que des études se sont avérées fausses.

En fait, les personnes atteintes de maladie mentale sont 10 fois plus susceptibles d’être victimes de crimes violents que la population générale.

«Ce qui est préoccupant dans le récit selon lequel les personnes ayant des problèmes de santé mentale sont intrinsèquement dangereuses pour la société, c’est le manque total de compréhension de la santé mentale et de la stigmatisation qui continue d’être associée au message», nous dit Vargo.

Les commentaires de Yang manquent de compassion envers les personnes vivant avec une maladie mentale et promeuvent une idée dangereuse selon laquelle ces personnes doivent être craintes et surveillées.

Yang accorde plus de crédit aux policiers qu’aux professionnels de la santé mentale formés.

Les personnes atteintes de maladie mentale sont 16 fois plus susceptibles d’être tuées par balle lors d’une rencontre avec la police que la population générale.

Et pourtant, à ces déclarations de mai, Yang a ajouté : « Si vous envoyez simplement un psychologue ou un thérapeute, ils vont avoir du mal. »

« Je pense que la police va déterminer notre capacité à comprendre ce qui se passe dans nos rues et dans le métro », a-t-il déclaré. « Nous avons le droit de marcher dans la rue et de ne pas craindre pour notre sécurité parce qu’un malade mental va se déchaîner à nous. »

Cette déclaration semble également être mal informée. Suggérer qu’un policier de New York avec six mois de formation est mieux équipé pour faire face à des personnes en crise de santé mentale que des professionnels de la santé mentale avec plusieurs années d’éducation et de formation est au mieux inexact.

« Avoir la capacité d’être témoin et d’évaluer le niveau actuel de lucidité d’une personne sont des compétences que les professionnels de la santé mentale sont explicitement formés pour développer », explique Vargo. « À l’inverse, les policiers sont formés pour porter des jugements rapides et réagir. »

« Nous avons vu trop d’incidents d’agents de police intervenant avec des résultats dévastateurs parce qu’ils ont mal réagi sans avoir le temps d’évaluer pleinement la situation. »

Yang crée une mentalité de « nous contre eux » concernant les personnes atteintes de maladies mentales.

Lors du débat de mercredi, Yang a tenu à séparer les personnes atteintes de maladies mentales lors de la discussion des « droits » de la population en général.

« Oui, les malades mentaux ont des droits, mais savez-vous qui d’autre a des droits ? Nous faisons! Les gens et les familles de la ville », a déclaré Yang.

Ce que Yang n’a pas reconnu, c’est qui est inclus dans sa version de « nous ».

La maladie mentale affecte 1 personne sur 5 aux États-Unis chaque année, et les sans-abri atteints de maladie mentale dans le métro ne méritent pas moins de soins que ceux qui vivent dans des maisons qui peuvent se permettre d’y accéder.

Les personnes atteintes de maladies mentales sont les « personnes et familles de la ville » dont il parle. Espérons qu’il le comprenne.

