Pourquoi les chiens sont vraiment le meilleur ami qu’une personne puisse avoir

Le terme « meilleur ami de l’homme » est utilisé à propos de l’humble chien depuis des décennies, voire des siècles. Cependant, alors que beaucoup le voient comme rien de plus qu’une expression qui est tombée dans le langage courant, il y a plus de vérité à cela que la plupart ne le supposeraient. En effet, l’idée qu’un chien puisse être votre meilleur ami n’est plus la notion ridicule que beaucoup prenaient.

Photo : Alonso Romero/Unsplash

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les chiens sont vénérés non seulement comme animaux de compagnie, mais aussi comme compagnons. Une partie de cela vient de leur amour inconditionnel. Alors qu’un cynique pourrait dire qu’un chien ne vous aimera que tant que vous le nourrirez, les chiens apprennent vraiment à aimer leurs propriétaires. Ils vous voient comme quelqu’un dont ils peuvent s’occuper, qu’ils peuvent protéger et avec qui ils peuvent s’amuser. Les chiens sont innocents, ils sont engageants et ils nous procurent amour et affection sans barrières.

Les chiens ont aussi un trait merveilleux en ce sens qu’ils regardent nos meilleurs points avant nos négatifs. Alors que les humains ont l’habitude de se concentrer sur ce qu’une autre personne n’est pas par opposition à ce qu’elle est, un chien n’est pas comme ça. Ils voient vos meilleurs points, ils les mettent sur un piédestal et ils ignorent les parties de vous que vous n’aimez peut-être même pas !

Tout ce qu’ils demandent, c’est du temps et de l’amour, et oui un peu de nourriture en cours de route. Les chiens ne sont pas rancuniers à propos d’un comportement antérieur et ils ne s’attendent pas à ce que vous changiez pour devenir la personne qu’ils veulent que vous soyez. Au lieu de cela, ils vous aiment pour qui vous êtes – les verrues et tout.

Les chiens nous aident à réguler et à comprendre nos émotions

L’un des principaux avantages d’avoir un chien dans votre vie est qu’il peut être génial pour vous aider à contrôler et à maintenir vos émotions. Un chien peut ressentir les émotions dans l’air et l’atmosphère de la pièce et s’adapter à cette humeur en conséquence. Ils peuvent sentir quand vous vous sentez bien ou mal, et ils savent quand vous avez besoin de quelque chose pour vous aider à sortir d’une humeur négative.

Les chiens savent quand nous avons besoin d’un remontant et ils savent comment le fournir au mieux, que ce soit un peu de plaisir, des câlins ou juste un peu de silence. Quoi qu’il en soit, les chiens semblent mieux savoir quand changer pour convenir à leur propriétaire. Ils ne demandent pas plus que ce dont ils ont besoin. Et ils seront toujours là pour vous quand vous en aurez besoin.

Si ce n’est pas un meilleur ami, alors qu’est-ce que c’est ?