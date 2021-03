Pourquoi les chiens et les chats courent-ils en rafales de vitesse aléatoires?

Un moment, un chiot mange paisiblement des croquettes, et le lendemain, il court dans la maison comme s’il y avait un feu qui brûlait sous sa queue. Ces épisodes de « zoomies » durent jusqu’à plusieurs minutes, mais ils peuvent sembler beaucoup plus longs lorsqu’un chien passe au bulldozer dans une maison bondée.

Alors, pourquoi les chiens, les chats et autres animaux de compagnie se déplacent-ils sans raison apparente?

« Ils s’amusent simplement », a déclaré José Arce, président élu de l’American Veterinary Medical Association. Ces explosions d’énergie, appelées techniquement périodes d’activité aléatoire frénétique (FRAP), sont naturelles et observées chez de nombreuses espèces animales domestiques et sauvages.

Les FRAP peuvent sembler aléatoires, mais quelques déclencheurs sont courants chez les chiens. Lorsqu’un propriétaire laisse un chien sortir de sa cage, le chiot peut zoomer pour laisser échapper l’énergie accumulée tout au long de la journée. De même, un propriétaire qui rentre à la maison après le travail peut inciter un chien à courir après une courte période d’exercice après une sieste de plusieurs heures. Un autre moment fréquent pour les FRAP est après un bain, peut-être pour libérer l’énergie nerveuse ou l’excitation du bain, a déclaré Arce à 45Secondes.fr. Les shakes de tout le corps des chiens sont très efficaces, de sorte que les zooms après le bain ne sont probablement pas pour se sécher.

Les chats ont des déclencheurs différents. Alors que les chiots ont des zooms tout au long de la journée, les félins sont plus susceptibles de les attraper au crépuscule et à l’aube, car c’est là qu’ils sont le plus actifs. Ils ont également tendance à ressentir des FRAP après le toilettage et l’utilisation de la litière. Arce nourrit généralement ses propres chats avec de la nourriture sèche, mais quand il sort une boîte occasionnelle de nourriture humide, ils courent autour de sa maison. « Ils deviennent vraiment heureux et excités, et ils courent dans le couloir et sautent sur le canapé », a-t-il déclaré.

Lorsque les chats obtiennent les zooms, ils ont tendance à sprinter moins longtemps que les chiens. Des races de chiens plus athlétiques et plus musclées, comme les bergers australiens, peuvent les faire plus souvent que les chiens décontractés, probablement parce qu’ils ont besoin de laisser leur énergie plus souvent, a déclaré Arce.

Des animaux sauvages aussi éloignés que furets et éléphants effectuer également des FRAP. Le comportement est parfois appelé « binkies » dans lapins et est considéré comme une expression d’enthousiasme, selon une étude de 2020 dans le Journal de l’American Association for Laboratory Animal Science . Les lapins peuvent apparaître comme courant, tordant la tête ou le corps et sautillant ou sautant en l’air.

Bien que les FRAP soient un comportement normal, certains propriétaires d’animaux interprètent mal l’énergie frénétique et craignent que leur chien soit stressé ou malade, a déclaré Arce. Ils peuvent mal interpréter les zoomies comme des comportements obsessionnels compulsifs. Chiens avec trouble obsessionnel compulsif (TOC) peut chasser leurs queues, suivre les ombres, prendre l’air comme s’ils essayaient d’attraper une mouche et essuyer le sol avec leur langue – mais zoomer autour de la maison n’est pas un signe de TOC chez les chiens. Si vous ne savez pas si votre animal fait des zooms ou présente des symptômes de TOC, Arce a recommandé d’enregistrer une vidéo du comportement et de la montrer à votre vétérinaire.

Les zoomies eux-mêmes ne sont pas particulièrement dangereux. Arce n’a jamais entendu parler d’un animal de compagnie ayant été gravement blessé par des zoomies. Si vous êtes à l’intérieur et inquiet, retirez tous les objets fragiles du chemin du chien. Si cela se produit lors d’une promenade, gardez un contrôle ferme sur la laisse pour que votre chien ne se précipite pas. Si vous emmenez votre chien dans un endroit qui pourrait être dangereux pour un FRAP, comme faire du tourisme sur une falaise, envisagez de laisser l’animal sortir tout excès d’énergie au préalable.

