Pourquoi les chiens enterrent-ils les os?

Mâcher des os est un passe-temps favori des chiens. Si un os est très aimé, le chien pourrait même l’enterrer.

Pour les humains, ce comportement peut sembler étrange, alors pourquoi les chiens investissent-ils autant d’énergie pour enterrer leurs biens précieux?

« La raison pour laquelle un chien enterre quelque chose est de le conserver pour plus tard », a déclaré Teoti Anderson, dresseur de chiens professionnel et consultant en comportement basé en Floride, à 45Secondes.fr. « Lorsque vous ne savez pas quand vous trouverez votre prochain repas, il est logique de cacher les restes. »

L’acte d’enterrer les os est un type de «mise en cache de nourriture», c’est-à-dire de stocker les vivres disponibles en vue d’un accès ultérieur. C’est un comportement courant chez de nombreuses espèces d’oiseaux et de mammifères, y compris chez les ancêtres canins des chiens domestiques – loups gris – c’est là que les chiens ont hérité de leur instinct d’enterrement.

Alors que les loups, connus pour leurs talents de chasseur rusés, ont tendance à rester dans une zone de récupération assez longtemps pour dévorer entièrement leur proie, ils porteront et enterreront occasionnellement les restes d’une mise à mort, selon une étude de 1976 publiée dans le journal. Éthologie . (Les loups et autres canidés sont connus comme « éparpilleurs , « ce qui signifie qu’ils stockent leurs restes de nourriture dans des cachettes situées sur des zones assez vastes.) Cette même étude a montré que même les chiots loups se cachent et déplacent leur cache pour l’empêcher d’être découverte par un frère ou une sœur. Ainsi, lorsque les chiens présentent cela apparemment inhabituel comportement dans votre arrière-cour, rassurez-vous – ils suivent simplement leur «loup intérieur» instinctif.

Aujourd’hui, la plupart des chiens n’ont pas besoin de stocker de la nourriture parce qu’ils ont des parents adorables pour les nourrir, mais cela ne signifie pas que leur envie naturelle d’écuriser les choses pour plus tard n’existe toujours pas. Parfois, l’instinct d’enterrer les choses n’a rien à voir avec le stockage de la nourriture ou la protection contre les charognards. Selon le comportementaliste canin Cesar Millan , l’enterrement peut être une façon pour un chien de savourer des objets précieux, afin de pouvoir les apprécier à nouveau plus tard. Cela peut également être un moyen pour les chiens qui s’ennuient de commencer à jouer avec leur propriétaire, ou une méthode de soulagement du stress pour les chiens anxieux.

Pendant ce temps, certaines races, telles que les terriers, sont tout simplement plus enclines à creuser, que ce soit pour enterrer de la nourriture ou creuser des trous sans raison spécifique. « Les chiens spécialement élevés pour chasser ou pourchasser les bestioles dans leurs tanières aiment souvent enterrer des jouets, des os et des friandises », a déclaré Anderson. « Donc, il n’est pas rare de voir un Teckel enterrer un os sous les oreillers du canapé. » Anderson a ajouté que si un chien n’a pas d’instinct d’enterrement, cela ne devrait pas être préoccupant.

Les chiens qui «cachent» semblent visiter leurs hordes chaque fois que l’humeur leur arrive. « Certains chiens cachent une friandise puis l’ignorent pendant une semaine. Certains chiens semblent indécis et déplacent leur prix 20 fois avant de s’installer sur un autre [spot]. Et d’autres chiens enterrent un os et l’oublient complètement », a déclaré Anderson.

Si un chien ne récupère pas un trésor, vous pouvez le parier n’est pas parce qu’il a oublié où il se trouve. Les chiens ont un odorat incroyablement vif, environ 10000 à 100000 fois plus puissant que celui des humains, selon une étude publiée dans le journal. Science appliquée du comportement animal , donc se souvenir de leurs cachettes est rarement un problème.

Outre les os, quels types de choses les chiens aiment-ils enterrer? Anderson a déclaré à 45Secondes.fr qu’il couvrait toute la gamme. «J’ai connu un jour un chien qui enterrerait des roches. Je ne sais pas pourquoi ces roches étaient si spéciales, mais elles étaient spéciales pour lui.

