Pourquoi les chiens de sauvetage ont-ils été abattus par un conseil australien ? La réponse COVID-19 invite une enquête

Playmobil 70141 Sauvage en mer : sauvetage avec une bâche

Malgré son expérience, le char à voile a sous-estimé le fort flux. Il a été jeté par une vague de son conseil et a été blessé. Maintenant, il flotte impuissant dans l’eau. Mais l’équipe de sauvetage est déjà en route et ils ont une aide très spéciale : Les aidants amènent le plus près possible du sous-marin au naufrage, puis le chien saute dans l’eau et apporte la bouée de sauvetage à la victime. La bâche de pool prend rapidement la bouée et la poignée du gilet de sauvetage et le chien le tire vers le bateau. Une formidable opération de sauvetage, le quatre-vingt-trot-dix mérite une grande récompense.L’ensemble de jeu comprend trois figurines PLAYMOBIL, un chien, un bateau gonflable, un blouson, une bouée de sauvetage et de nombreux autres extras.