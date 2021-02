Pourquoi les chemins de fichiers dans MS-DOS et Windows utilisent le caractère «  » et non le « / » (comme le souhaitaient les développeurs Microsoft)

Si vous avez utilisé l’interpréteur de commandes Windows ou que vous vous peignez les cheveux gris et que vous avez utilisé MS-DOS, vous savez sûrement que l’écriture d’un chemin sous DOS utilisait des barres obliques inverses ou « ». Un exemple serait « C: Users JaviPas Downloads xataka.png ».

Le plus drôle, c’est que Microsoft a choisi ce caractère pour indiquer le chemin d’accès au fichier. Tenant compte du fait que Les propres développeurs de Microsoft voulaient utiliser la barre oblique normale (« https://45secondes.fr/ ») qui était utilisée sur les systèmes UNIXPourquoi avez-vous choisi l’inversé?

La barre normale était déjà prise, mais Microsoft a fini par accepter les deux

L’histoire de cette décision Larry Osterman l’a dit sur les blogs MSDN en 2005. Le message original a été perdu, mais peut être récupéré via Internet Archive et sa (merveilleuse) Wayback Machine.

Comme expliqué ici, tout a commencé avec DOS 1.0, la première version du système d’exploitation préparée par Microsoft pour IBM. A cette époque, seules les disquettes étaient prises en charge, et curieusement, de nombreux utilitaires inclus avec DOS avaient été développés par IBM, qui a utilisé le caractère « https://45secondes.fr/ » comme « interrupteur » ou « modificateur » commander.

Ainsi, si quelqu’un voulait ajouter un paramètre à une commande comme DIR, il le ferait avec cette barre normale. Pour obtenir de l’aide à partir d’une commande, par exemple, vous tapez (et continuez à taper) « DIR /? ». Ce même modificateur il était également utilisé dans d’autres systèmes d’exploitation de l’époque tels que DEC.

Sur les systèmes UNIX, le modificateur n’était pas la barre oblique, mais le tiret (« par exemple, » ls -la « ), mais quand IBM a conçu le fonctionnement de ses commandes n’a pas pris en compte le format utilisé par ces systèmes UNIX.

Le problème est survenu lorsqu’il était nécessaire de prendre en charge les répertoires, ce qui n’était même pas envisagé dans DOS 1.0. Avec sa deuxième version, DOS 2.0, il s’est avéré que le développement devait s’aligner sur l’IBM PC / XT, qui avait un disque dur de 10 Mo.

Cela a présenté une opportunité pour les développeurs Microsoft, qui ont eu la possibilité d’ajouter la prise en charge des API de systèmes de fichiers modernes et également prise en charge des itinéraires hiérarchiques.

C’est alors qu’ils ont rencontré le problème, car de nombreux développeurs DOS utilisaient des machines Xenix (UNIX de Microsoft) pour votre travail et la gestion de vos e-mails.

Ils étaient donc très habitués à utiliser la barre normale pour ces chemins hiérarchiques qui étaient supportés sur les systèmes UNIX depuis des années, ils ont donc essayé de les appliquer à DOS 2.0 via la barre normale (« https://45secondes.fr/ » ), mais ils ne pouvaient pas.

Parce que? Eh bien, parce que cette barre normale était déjà prise et a été utilisé comme modificateur susmentionné. On a pensé utiliser le point (« . ») Qui, par exemple, était utilisé dans les systèmes DEC, mais ce caractère était utilisé pour séparer les noms de fichiers de leurs extensions. Donc, ils ont fini par choisir la barre oblique inverse (« ») qui était similaire à la barre normale après tout.

C’est ainsi que ce caractère est devenu celui utilisé par cette version de DOS et ensuite il serait appliqué au reste des versions, venant également d’être hérité dans toutes les versions de Windows, y compris la version actuelle, Windows 10.

Pourtant, les développeurs de Microsoft ont triché, car bien que la notation officielle utilise la barre oblique inverse, autorise l’utilisation de la notation UNIX avec la barre oblique normale pour indiquer les chemins de fichiers. Vous pouvez le tester dans une console de commande ou dans l’explorateur de fichiers lui-même: peu importe si vous écrivez « C: Users JaviPas Downloads xataka.png » ou « C: / Users / JaviPas / Downloads / xataka. png « et le système d’exploitation convertit les barres normales en barres obliques inverses.

En fait, Osterman a finalement souligné aussi il est devenu possible d’utiliser le modificateur Unix dans l’interpréteur de commandes Windows: si nous ajoutions l’option « SWITCHAR = » nous pourrions définir si nous voulons choisir le caractère officiel (« https://45secondes.fr/ ») ou le modificateur Unix (« -« ).