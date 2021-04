Pourquoi les chats ont-ils des «poches» sur le ventre?

Les gros chats sont mignons, mais tous les chats qui semblent avoir un gros ventre ne sont pas en surpoids. Bien que la partie du dessous d’un chat qui oscille quand il marche puisse ressembler à une panse, ce n’est en fait pas du tout un ventre. Alors c’est quoi?

Ce morceau de peau, de fourrure et de graisse est une couche protectrice appelée la poche primordiale. Il est positionné sur la longueur du ventre d’un chat. Ces sachets sont parfaitement normaux et sains, a déclaré José Arce, président élu de l’American Veterinary Medical Association. Tous les chats ont des poches primordiales, mais leur taille varie considérablement; certains sont presque indétectables. Il est plus facile de voir une petite poche lorsqu’elle bascule pendant qu’un chat court.

Il existe trois théories principales sur les raisons pour lesquelles les chats ont des poches primordiales, a déclaré Arce à 45Secondes.fr. Le premier est qu’il protège les organes internes lors d’un combat en ajoutant une couche supplémentaire entre les griffes ou les dents et l’intérieur du félin.

Une deuxième théorie est que la poche permet aux chats de se déplacer plus rapidement. Il s’étire au fur et à mesure que les félins courent, ce qui leur donne une flexibilité supplémentaire et la capacité d’aller plus loin avec chaque limite – des qualités qui peuvent les aider à échapper aux prédateurs ou à attraper des proies.

Une autre possibilité est que la pochette soit un espace supplémentaire pour ranger les aliments après un gros repas. Dans la nature, les chats ne reçoivent pas deux repas carrés par jour; ils mangent quand ils peuvent et peuvent stocker de la graisse provenant d’une grande tuerie dans leur poche pour se nourrir quelques jours plus tard.

Les sachets Primordial ne sont pas uniques aux chats domestiques. Grands félins, tels que les Lions et tigres , ayez-les pour les mêmes raisons, a noté Arce. Chez les chats domestiques, la poche commence à se développer vers l’âge de 6 mois chez les mâles et les femelles.

Il est important de pouvoir dire si votre chat a une grande poche primordiale ou s’il est en surpoids. Tout comme chez les gens, obésité peut entraîner des problèmes cardiaques, Diabète et hypertension , Dit Arce. Le surpoids peut également augmenter le risque de arthrite et certains types de cancer, a-t-il ajouté.

Une façon de différencier les deux est la forme du chat, a déclaré Arce. Les chats obèses ont un corps plus rond que les chats de poids santé avec de grandes poches. Si vous vous tenez au-dessus du chat, vous devriez pouvoir voir une indentation au niveau des hanches, qui correspond à la taille du chat. Le ventre d’un chat obèse vient du haut de la face inférieure et continue tout en bas, mais les poches primordiales commencent plus bas et sont inclinées vers les pattes arrière. Une autre façon de dire est que si vous devez appuyer fort pour sentir les côtes de votre chat, votre animal est probablement en surpoids. Enfin, les ventres ne se balancent pas comme les pochettes lorsque les chats marchent ou courent.

Si vous pensez que votre chat est en surpoids, demandez à votre vétérinaire. Ils peuvent suggérer de nourrir votre félin avec un régime faible en gras et riche en fibres, a déclaré Arce. Pour garder votre chat en bonne santé, assurez-vous qu’il atteint l’objectif recommandé de 15 minutes d’exercice par jour en l’encourageant à jouer avec des jouets. Si votre chat n’a pas l’habitude de faire de l’exercice, commencez lentement. Si elle est haletante, elle se surexerce probablement.

