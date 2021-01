Pourquoi les chats et les chiens peuvent avoir besoin de leurs propres vaccins COVID-19

Les chats et les chiens peuvent éventuellement avoir besoin de leurs propres vaccins COVID-19 pour empêcher le coronavirus d’évoluer davantage et de « se répandre » sur les humains, selon un groupe de chercheurs.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, est connu pour infecter un certain nombre d’animaux en plus des humains, y compris les chats, les chiens, visons , tigres et gorilles. Cependant, à l’heure actuelle, les scientifiques ne pensent pas que les animaux jouent un rôle important dans la propagation du virus aux humains, et les rapports de COVID-19 chez les animaux de compagnie sont rares, selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) .

Pourtant, les auteurs d’un nouvel éditorial, publié le 25 janvier dans la revue Virulence, affirment que ces «réservoirs» animaux peuvent poser un risque pour les humains à l’avenir, car il y a un potentiel pour que le virus évolue dans ces espèces et se propage retour aux gens.

«Le risque est que, tant qu’il y a ces réservoirs, cela commence à passer … d’animal à animal, puis à faire évoluer des souches spécifiques à l’animal», Kevin Tyler, rédacteur en chef de Virulence and co -auteur de l’éditorial, a déclaré au service de presse PA Media . Ensuite, les souches pourraient « retourner dans la population humaine et vous vous retrouverez essentiellement avec un nouveau virus qui est lié, qui provoque le tout à nouveau. »

En tant que tel, «il n’est pas impensable que la vaccination de certaines espèces animales domestiquées soit également nécessaire pour freiner la propagation de l’infection», ont écrit les auteurs dans l’éditorial.

Cependant, les auteurs n’appellent pas à vacciner les chiens et les chats contre le COVID-19 pour le moment, mais proposent plutôt l’idée à envisager à l’avenir.

« Il est important de souligner que nous ne constatons pas de transmission continue chez les chats (ou les chiens) pour le moment et il n’est pas nécessaire que les propriétaires envisagent de vacciner [their pets] pour le moment, mais nous devrions nous préparer à cela comme une possibilité à un moment donné », a déclaré Tyler à 45Secondes.fr dans un e-mail.

En effet, le département américain de l’Agriculture (USDA) n’accorde actuellement pas d’approbation de licences pour les vaccins COVID-19 pour animaux de compagnie, car pour le moment, « les données n’indiquent pas qu’un tel vaccin aurait de la valeur », selon le magazine Science . «Les entreprises sont toujours libres de faire de la recherche et du développement sur ces vaccins… mais sans licence, elles ne peuvent ni les vendre ni les distribuer», a déclaré à Science la porte-parole de l’USDA, Joelle Hayden.

Mais les vaccins COVID-19 pour les visons – qui ont attrapé la maladie en grand nombre dans les fermes de visons et le diffuser aux humains dans certains cas – est une autre histoire. L’USDA accepte les demandes de licence pour les vaccins COVID pour les visons, et des chercheurs aux États-Unis et en Russie développent actuellement des vaccins pour les visons, selon Le New York Times .

Plus largement, le nouvel éditorial appelle à continuer à utiliser des mesures strictes de santé et de sécurité pour réduire la transmission et l’évolution des nouvelles variantes du SRAS-CoV-2.

« La poursuite des efforts de santé publique pour encourager la vaccination ainsi que l’utilisation continue des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que le masquage adéquat et le maintien d’interactions sociales sûres, est de la plus haute importance », ont-ils déclaré.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.