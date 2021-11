Pourquoi les chansons d’Adele nous font-elles pleurer ? Comment l’appoggiature fait réagir nos corps

Vous arrive-t-il de pleurer en écoutant les chansons d’Adele ?

Vous l’avez peut-être vécu en écoutant son tout nouveau single « Easy On Me », qui est sorti le 15 octobre et figure sur son nouvel album « 30 » qui sortira le 19 novembre.

Chaque chanson d’Adele a une façon de démarrer l’aqueduc et nous rend très émotifs à l’écoute de ses chansons.

Le sentiment spécifique que vous pourriez ressentir du gagnant du Grammy est une sensation corporelle qui fait se dresser vos poils sur votre corps, des frissons le long de votre colonne vertébrale, une boule qui monte dans votre gorge et finalement des larmes qui coulent le long de vos yeux.

Pourquoi les chansons d’Adele nous font-elles pleurer ?

L’une des raisons pour lesquelles la musique d’Adele nous fait pleurer si souvent est qu’elle utilise abondamment les appoggiatures – un ornement musical.

Appogiature est un mot italien qui se traduit par « se pencher ». Semblable à une note de grâce, une appoggiature est une sorte de note ornementale d’environ la moitié de la longueur de la note principale qui se déplace puis se résout dans la note principale.

Une appoggiature est essentielle à l’harmonie ou à la mélodie d’une chanson qui est censée créer une tension et un sentiment. Les psychologues musicaux ont dit que le retour à la mélodie des appoggiatures soulage la tension et l’émotion, ce qui fait que l’auditeur se sent émotif.

Ces types de mots peuvent être entendus dans les chansons d’Adele comme le mot « vous » dans le refrain de « Someone Like You », et « side » et « times » dans « Hello ». Vous pouvez repérer les appoggiatures dans les petites têtes vocales sur les mots de ses chansons.

Ce son de l’appoggiature déclenche une réponse émotionnelle chez un auditeur, puis votre cerveau est câblé pour le capter.

En écoutant une chanson, notre cerveau essaie constamment de deviner ce qui va suivre. Ainsi, lorsque vous entendez une appoggiature, c’est étrange et inattendu et nous ressentons une réponse émotionnelle physique à celle-ci.

Mais le sujet d’Adele contribue également probablement à ce que nous pensons de sa musique.

Adele l’a déjà dit, mais beaucoup de ses chansons parlent de choses réelles qui lui sont arrivées, et son nouvel album parlera de son divorce avec son ex-mari Simon Konecki.

Pourquoi Adele utilise-t-elle des appoggiatures dans ses chansons ?

La raison pour laquelle Adele utilise des appoggiatures dans ses chansons est peut-être qu’elles aident l’auditeur à traverser les pensées de la chanson et ses émotions.

La raison pour laquelle nous nous sentons souvent émotifs en écoutant des chansons d’Adele est que la musique émotionnellement intense libère de la dopamine dans les centres de plaisir et de récompense de notre cerveau, ce qui ressemble aux mêmes effets que la nourriture, le sexe et les drogues.

La musique nous fait littéralement sentir bien ou triste et nous motive à vouloir continuer à écouter.

Adele écrit ses chansons à partir de ses expériences réelles et de ses émotions réelles et brutes, donc lorsque nous écoutons, nous le ressentons et réagissons.

Megan Hatch est une rédactrice chez YourTango qui couvre l’actualité et le divertissement, l’amour et les relations et la culture Internet. Suivez-la sur Twitter et Instagram.