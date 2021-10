Pourquoi les avions, les trains et les automobiles sont-ils classés R, et est-ce sans danger pour les familles ce Thanksgiving ?

Il semble y avoir une offre infinie de films d’Halloween et de Noël, mais qu’en est-il de Thanksgiving ? C’est là que les avions, les trains et les automobiles peuvent entrer en scène. Grâce à la merveilleuse alchimie entre ses stars Steve Martin et John Candy, avec un mélange parfait de cœur et d’humour, la comédie de John Hughes de 1987 est un délice par excellence de la fête de la Turquie pour toute la famille…

La comédie de vacances bien-aimée de Steve Martin-John Candy obtient une note MPAA réservée aux adultes grâce à une scène de blasphème

Alors, pourquoi la cote R difficile ? Cela devrait-il dissuader les familles avec des jeunes qui pourraient être impatients de se connecter le mois prochain? Il a été annoncé que Will Smith et Kevin Hart joueraient dans un remake, mais voyons pourquoi le matériel source original méritait une note MPAA réservée aux adultes.

Certains se disputent Avions, Trains et Automobiles est le meilleur film de Thanksgiving à ce jour, car il fait parfaitement la satire de l’expérience américaine classique consistant à endurer le jour le plus fréquenté de l’année juste pour passer quelques jours de R&R en famille. Voici Steve Martin, John Candy et John Hughes tous au sommet de leur art. L’histoire suit une paire improbable sur la route alors qu’ils détruisent des véhicules et des biens, se font voler et partagent à contrecœur un logement alors que Neal (Martin) a du mal à rentrer chez lui à temps pour ce quatrième jeudi de novembre.

Et au sujet des « hébergements partagés » – il y a un rythme comique dans le deuxième acte où Neal et Del (Candy) se réveillent en cuillère dans le même lit. C’est un moment inestimable où, dans leur hébétude matinale, ils pensent chacun être au lit avec leur femme respective. La punchline est tout à fait une insinuation sexuelle, mais c’est à peine suffisant pour obtenir une cote R dure.

Regardons une autre scène, dans ce cas. La panique de Neal à un bureau de location de voitures, qui survient plus tard dans le film, contient une tempête de blasphèmes. Un juron de quatre lettres est utilisé au moins 18 fois, pour être précis. À la réception de la tirade de Martin n’est autre qu’Edie McClurg – dont les fans de John Hughes se souviendront peut-être sous le nom de « Grace! » d’un autre de ses classiques, Jour de congé de Ferris Bueller.

Voici un extrait de la transcription de la scène :

Agent de location de voitures: Comment puis-je vous aider?

Neal : Vous pouvez commencer par essuyer ce foutu sourire d’idiot de vos putains de joues roses. Alors tu peux m’avoir une putain de voiture…

McClurg, ajoutant effectivement une personnalité colorée à son personnage mineur, finit par répondre à Martin avec sa propre bombe F. Le sert bien – bien que Neal soit vraiment au bout du rouleau ici. Oserons-nous lui laisser un peu de mou pour le coup de fouet ?

Malgré cette bombe de blasphème d’une minute, Avions, Trains et Automobiles est devenu un favori éternel pour tous les âges. Il s’agit d’un film rare des années 80 qui ne serait probablement pas classé R aujourd’hui, car le studio pourrait insister pour changer la seule et unique raison pour laquelle il a été marqué pour les adultes uniquement. Mais le regretté grand Hughes aurait refusé de retirer la scène. À part ce déchaînement de voitures de location, Avions, Trains et Automobiles est peut-être plus responsable que la plupart des films PG.

