Pourquoi Les Animaux Fantastiques 3 pourrait être la fin définitive de la saga

Hier, il est sorti en salles Les secrets de Dumbledorela troisième partie des aventures mettant en vedette Newt Scamander.

©IMDBLe film en montrera plus sur le passé de Dumbledore.

Après plus de trois ans, animaux fantastiques retourné au grand écran pour continuer l’héritage de JK Rowling et élargir l’univers Harry Potter. Les secrets de Dumbledore créé ce jeudi avec l’idée de continuer ce qui a été vu dans les deux histoires précédentes et de reprendre l’un des plus grands dilemmes révélés vers la fin de Les crimes de Grindelwald: Crédence (Ezra Miller) serait en fait membre de la famille dumbledore à qui ils cachaient tout le temps la vérité.

Comme on le sait, le projet original de animaux fantastiques était composé de 5 films, dont un total de trois déjà vus (avec la première d’aujourd’hui). Dans certains endroits, la presse spécialisée a commencé à parler de « clôture de la trilogie » et cela a commencé à semer le doute parmi les adeptes de Harry Potter. Sera-ce la fin de la franchise sur grand écran ? Avec spoilers, nous vous expliquons pourquoi il s’agissait peut-être de la dernière version de la saga.

L’un des plus gros problèmes face à l’arrivée de Les secrets de Dumbledore a traversé le besoin de changer pour Grindelwald. Après les plaintes et les problèmes juridiques de Johnny Depp, Images de Warner Bros. a demandé à l’acteur de démissionner et l’a remplacé par Mads Mikkelsen. Cela n’a pas été très bien accueilli par les plus fidèles followers de l’acteur de Ciseaux et a secoué les attentes de la troisième partie.

De plus, ces dernières semaines un terrible casse-tête s’est révélé au studio : les problèmes judiciaires de Ezra Miller. L’acteur a été arrêté à Hawaï après avoir agressé un couple dans un bar et ajouté à la liste des problèmes de comportement de l’artiste (une vidéo attaquant un fan avait fuité il y a quelque temps), ce qui a même mis sa continuité en échec. CCQuoi Éclat. Dans ce contexte, la doublure argentée est que son personnage semble avoir bouclé la boucle et est vu mourir vers la fin du troisième film.

Comment les Animaux Fantastiques pourraient-ils continuer ?

La situation pour Images de Warner Bros. C’est un carrefour complet. Parmi les personnages centraux de la saga, on en compte deux qui semblent avoir bouclé leur cycle et n’auraient pas grand-chose à raconter : Foi et le sien triton arnaqueur (de plus en plus exécuté à un rôle secondaire). Mais en plus, les avis des critiques ne sont plus aussi solides que ceux vus dans Harry Potteroù plus de la moitié des films ont obtenu un score supérieur à 80 % en Tomates pourries. Dans animaux fantastiquesseul le premier a été approuvé (74%), tandis que le second était le pire de toute la saga (36%) et le troisième a partagé les eaux (55%).

Avec deux productions à venir, il n’y a que deux personnages qui ont de la place pour continuer à grandir dans la franchise : Grindelwald et Dumbledore. La bataille finale entre les deux anciens amants est celle qui était promise depuis longtemps, et maintenant qu’il n’y a plus de sort qui les empêche de s’affronter, on pourrait la voir dans un futur proche. En ce sens, la logique serait de penser que, vent favorable, il ne resterait plus qu’un long métrage dans la saga pour montrer cet affrontement, alors que le cinquième film devrait être écarté faute de matière. Qu’en penses-tu?

