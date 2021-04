Pourquoi les anciens Egyptiens étaient-ils obsédés par les chats?

le Les anciens Egyptiens sont réputés pour leur penchant pour tout ce qui est félin. Les artefacts sur le thème des chats ne manquent pas – des statues plus grandes que nature aux bijoux complexes – qui ont survécu aux millénaires depuis que les pharaons ont gouverné le Nil . Les anciens Égyptiens ont momifié d’innombrables chats et ont même créé le premier cimetière pour animaux de compagnie connu au monde , un cimetière vieux de près de 2000 ans qui abrite en grande partie des chats portant de remarquables colliers de fer et de perles.

Mais pourquoi les chats étaient-ils si appréciés dans l’Égypte ancienne? Pourquoi, selon l’ancien L’historien grec Hérodote , les Égyptiens se raseraient-ils les sourcils en signe de respect lorsqu’ils pleureraient la perte d’un chat de la famille?

Une grande partie de cette révérence est due au fait que les anciens Égyptiens pensaient que leurs dieux et leurs dirigeants avaient des qualités de chat, selon une exposition 2018 sur l’importance des chats dans l’Égypte ancienne tenue au Smithsonian National Museum of Asian Art à Washington, DC Plus précisément, les chats étaient considérés comme possédant une dualité de tempéraments souhaitables – d’une part, ils peuvent être protecteurs, loyaux et nourriciers, mais d’un côté autres, ils peuvent être pugnaces, indépendants et féroces.

Pour les anciens Égyptiens, cela donnait aux chats l’apparence de créatures spéciales dignes d’attention, et cela pourrait expliquer pourquoi ils ont construit des statues félines. le Grand Sphinx de Gizeh , un monument de 73 mètres de long qui a le visage d’un homme et le corps d’un lion, est peut-être l’exemple le plus célèbre d’un tel monument, bien qu’en vérité, les historiens ne sont pas vraiment sûrs pourquoi les Egyptiens se sont donné la peine de sculpter le sphinx. De même, la puissante déesse, Sakhmet (également orthographiée Sekhmet), a été représentée comme ayant la tête d’un lion sur le corps d’une femme. Elle était connue comme une divinité protectrice, en particulier pendant les moments de transition, y compris l’aube et le crépuscule. Une autre déesse, Bastet, était souvent représentée comme un lion ou un chat, et les anciens Égyptiens croyaient que les chats lui étaient sacrés.

Les chats étaient probablement aussi aimés pour leurs capacités à chasser souris et serpents . Ils étaient tellement adorés que les anciens Égyptiens nommaient ou surnommaient leurs enfants d’après les félins, y compris le nom «Mitt» (qui signifie chat) pour les filles, selon University College London . On ne sait pas quand des chats domestiques sont apparus en Égypte, mais les archéologues ont trouvé des sépultures de chats et de chaton datant d’aussi loin que 3800 av. 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Image 1 sur 11 Bague en faïence (céramique émaillée) représentant un chat avec ses chatons, datant de la période ramesside / troisième intermédiaire égyptienne (1295–664 av. J.-C.). (Crédit d’image: urchase, Patricia A. Cotti et Friends of Egyptian Art Gifts, 2017; CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)) Image 2 sur 11 Un chat en bronze et or datant de 664-30 av.J.-C., période tardive de l’Égypte, dynastie 26 ou plus tard. (Crédit d’image: legs de John L. Severance; Creative Commons (CC0 1.0)) Image 3 sur 11 La tête de Sekhmet, datant du Nouvel Empire égyptien, Dynastie 18, règne d’Amenhotep III, 1391-1353 av. (Crédit d’image: Don du John Huntington Art and Polytechnic Trust; Creative Commons (CC0 1.0)) Image 4 sur 11 Une scène de marais avec un chat et des oiseaux, datant de 667-647 avant JC, datant de la fin de la période égyptienne, de la fin de la dynastie 25 au début de la dynastie 26 (Crédit d’image: Don du Fonds Hanna; Creative Commons (CC0 1.0)) Image 5 sur 11 A lire : Mangroves depuis l'espace: 30 ans d'images satellites nous aident à comprendre comment le changement climatique menace ces précieuses forêts Le sarcophage d’un chat, datant de la fin de la période ptolémaïque de l’Égypte (environ 664–32 av. J.-C.). (Crédit d’image: Don d’Emily Crane Chadbourne; CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)) Image 6 sur 11 Une amulette de la divinité à tête de lionne Sekhmet, datant de la troisième période intermédiaire de l’Égypte (1070–664 avant JC). (Crédit d’image: Don de Charles L. Hutchinson, Henry H. Getty et Norman W. Harris; CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)) Image 7 sur 11 Un vaisseau cosmétique en forme de chat, datant de l’Ancien Empire égyptien (1990–1900 avant JC). (Crédit d’image: Achat, cadeau de Lila Acheson Wallace, 1990; CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)) Image 8 sur 11 Une amulette pour chat fabriquée à partir de faïence datant de la troisième période intermédiaire égyptienne ou plus tard (1070–664 av. J.-C.). (Crédit d’image: legs de Mary Anna Palmer Draper, 1915; CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)) Image 9 sur 11 Une amulette de la divinité à tête de lionne Sekhmet, datant de la troisième période intermédiaire de l’Égypte (1070–664 avant JC). (Crédit d’image: SEK Don de Charles L. Hutchinson, Henry H. Getty et Norman W. Harris; CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)) Image 10 sur 11 Cette peinture d’un chat assis sous une chaise a été trouvée dans le tombeau d’Ipuy, et date du Nouvel Empire / Ramesside (1295-1213 avant JC). (Crédit d’image: Fonds Rogers, 1930; CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)) Image 11 sur 11 Un chat, probablement une représentation de la déesse Bastet, au sommet d’une boîte pour une momie animale. Il date de la période tardive – période ptolémaïque (664–30 av. J.-C.). (Crédit d’image: Fonds Rogers, 1912; CC0 1.0 Universal (CC0 1.0))

Cependant, de nombreuses recherches ont suggéré que cette obsession n’était pas toujours gentille et aimante, et il y a des preuves d’un côté plus sinistre de la fascination féline des anciens Egyptiens. Il y avait probablement des industries entières consacrées à l’élevage de millions de chatons pour être tués et momifiés afin que les gens puissent être enterrés à leurs côtés, en grande partie entre environ 700 avant JC et 300 après JC. Dans une étude publiée l’année dernière dans la revue Rapports scientifiques , les scientifiques ont réalisé des micro-rayons X Tomodensitométrie au momifié animaux – dont l’un était un chat . Cela leur a permis de jeter un regard détaillé sur sa structure squelettique et les matériaux utilisés dans le processus de momification.

Lorsque les chercheurs ont obtenu les résultats, ils ont réalisé que la créature était beaucoup plus petite qu’ils ne l’avaient prévu. «C’était un très jeune chat, mais nous n’avions tout simplement pas réalisé cela avant de faire le scan, car une grande partie de la momie, environ 50%, est constituée de l’emballage», a déclaré l’auteur de l’étude Richard Johnston, professeur de recherche sur les matériaux à l’Université de Swansea au Royaume-Uni. «Quand on l’a vu à l’écran, on s’est rendu compte qu’il était jeune quand il est mort», moins de 5 mois quand son cou a été délibérément cassé.

« C’était un peu un choc », a déclaré Johnston à 45Secondes.fr. Cela dit, la pratique de sacrifier les chats n’était pas rare. «Ils ont souvent été élevés dans ce but», a déclaré Johnston. « C’était assez industriel, vous aviez des fermes dédiées à la vente de chats. »

C’est parce que de nombreuses créatures ont été offertes en sacrifice votif aux dieux de l’Égypte ancienne, Mary-Ann Pouls Wegner, professeure agrégée d’archéologie égyptienne à l’Université de Toronto dit précédemment à 45Secondes.fr . C’était un moyen d’apaiser ou de demander de l’aide aux divinités en plus des prières parlées.

Malheureusement, on ne sait pas exactement pourquoi il a été jugé souhaitable d’acheter des chats pour être enterrés, mais il semble qu’il y ait une ligne fine entre la vénération et l’engouement.

