Pourquoi les agents de bord accueillent-ils tous les passagers? Ce TikTok l’explique

La plateforme de partage de vidéos TikTok est souvent une source de vidéos curieuses qui racontent détails inhabituels de la vie des utilisateurs. C’est le cas de Kat Kamalani, une hôtesse de l’air assez connue au sein de l’application qui raconte de temps en temps son parcours professionnel et monde des compagnies aériennes. Le dernier clip qu’il a téléchargé sur la plateforme révèle l’une des curiosités que vous rencontrez à chaque fois que vous prenez un vol: pourquoi les agents de bord saluez tous les passagers un par un en entrant dans l’avion.

La pratique est bien connue de tous ceux qui ont déjà pris un avion: les agents de bord accueillent les nouveaux passagers avec un sourire chaleureux en entrant dans la cabine, avec une série de bonjour ou de bonne soirée qui se répètent des dizaines de fois jusqu’à ce que les portes soient fermées. D’une part, l’accueil en série peut certainement être retracé aux politiques d’accueil normales d’une entreprise envers ses clients, mais comme Kamalani l’a révélé dans son tiktok, derrière les salutations il y a une procédure de sécurité très spécifique: lors des salutations les assistants qu’ils prennent un rapide coup d’œil à chaque passager pour voir si cela pourrait être un personne utile en cas d’urgence.

La procédure de sécurité

Dans le jargon – a expliqué le tiktoker – ils se définissent ABP, ou Personne Capable ou Passager Capable: ce sont des passagers de bonne constitution et qui font partie de certaines catégories particulières telles que le personnel militaire, les policiers et les médecins. Bref, l’équipage présélectionne toute personne susceptible d’être utile lors d’une éventuelle urgence, dans le but de savoir immédiatement à qui contacter en cas d’événement. Les agents de bord doivent faire tout cela en quelques fractions de seconde, pour des dizaines ou des centaines de passagers et simplement basés sur des indices non verbaux; pour cette raison, la recherche se poursuit même lorsque tous les passagers sont à bord, chez ceux qui ressemblent à tours de patrouille entre les couloirs.

Les agents de bord sont également chargés de remarquer les éléments de comportement suspects, tels que les bagages qui sentent bizarres ou qui fuient, ou les demandes silencieuses d’aide de la part de passagers qui pourraient être victimes de traite des êtres humains: « Cela arrive souvent dans ce secteur – a déclaré Kamalani – et nous devons être vigilants pour assurer la sécurité de tous les passagers ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂