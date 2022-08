Pourquoi Leonardo DiCaprio et Camila Morrone ont-ils rompu ? À l’intérieur des rumeurs

Leonardo DiCaprio et Camila Morrone auraient rompu quelques mois seulement après que le mannequin ait eu 25 ans.

People Magazine a rapporté que le couple avait mis fin à leur romance de quatre ans mais n’a pas spéculé sur la raison – bien que les mèmes sur l’habitude de DiCaprio de ne sortir qu’avec des femmes de moins de 25 ans affluent déjà.

Les représentants des deux acteurs n’ont fait aucun commentaire.

Pourquoi Leonardo DiCaprio et Camila Morrone ont-ils rompu ?

Des informations sur la séparation du couple sont apparues pour la première fois en juin lorsque le compte de potins de célébrités Deux Moi a affirmé que DiCaprio faisait la fête avec d’autres femmes au moment de l’anniversaire de Morrone.

Dans une capture d’écran de l’histoire Instagram publiée sur Reddit, un utilisateur anonyme a demandé à Deux Moi : « Leo et Camila ont-ils rompu ? » à quoi Deux Moi a semblé confirmer la théorie en répondant: « C’est ce que j’ai entendu. »

Leonardo DiCaprio aurait fait la fête avec des étudiants alors qu’il sortait avec Camilla Morrone.

Dans l’épisode de podcast de Deux Moi du 16 juin, ils ont développé les rumeurs, expliquant que DiCaprio avait séjourné chez Sandra Bullocks à la Nouvelle-Orléans, où il ramènerait des filles pour faire la fête avec lui.

« Il était juste là au printemps dernier, et quelqu’un a écouté le podcast la semaine dernière et ils ont envoyé le DM suivant », a déclaré Deux Moi dans le podcast, avant de répéter le message qu’ils ont reçu.

« Je suis allé à l’université à la Nouvelle-Orléans, et le « mec » de Leo venait au bar de l’université et invitait les filles à revenir chez Sandra Bullock. »

Ils ont poursuivi en disant que DiCaprio « prendrait [the girls’] téléphones » parce qu’ils n’étaient pas autorisés à prendre des photos.

« Nous sommes partis après quelques heures parce que c’était gênant et pas très amusant. Leo a fini par rencontrer une fille plus tard dans cette maison, et nous l’avons tous découvert. »

Deux Moi a ensuite révélé que DiCaprio et Morrone avaient rompu après avoir entendu la nouvelle d' »une source très fiable ».

DiCaprio et Morrone ont été vus ensemble en juillet.

Le couple a célébré ensemble les vacances à Malibu. Plus récemment, Morrone a été aperçu à Saint-Tropez tandis que DiCaprio a été vu à Los Angeles la semaine dernière.

DiCaprio est connu pour sortir exclusivement avec des femmes de moins de 25 ans, de sorte que de nombreux fans soupçonnent que Morrone a « vieilli » de leur relation.

Morrone et DiCaprio sont ensemble depuis qu’elle a 19 ans.

Morrone, 25 ans, et DiCaprio, 47 ans, ont été aperçus ensemble pour la première fois en 2017, mais les deux s’étaient rencontrés pour la première fois lorsque Morrone avait environ 12 ans parce que son ancien beau-père, Al Pacino, qui est également le meilleur ami de DiCaprio, les a présentés tous les deux.

Morrone a également parlé de la différence d’âge entre elle et DiCaprio à deux reprises.

La première fois, c’était en juillet 2019, lorsqu’elle s’est adressée aux critiques sur son histoire Instagram, en disant: « Mon Dieu, les gens sont si méchants et pleins de colère contre des gens dont ils ne savent rien. Je suppose que j’espère juste ce vendredi que les gens apprendre à vivre avec un peu moins de haine et à passer son temps et ses intérêts ailleurs parce que vivre sans haine fait plutôt du bien. »

Elle a de nouveau exprimé ses pensées dans une interview avec le Los Angeles Times en décembre 2019.

« Il y a tellement de relations à Hollywood⁠ – et dans l’histoire du monde⁠ – où les gens ont de grands écarts d’âge. Je pense juste que n’importe qui devrait pouvoir sortir avec qui il veut sortir », a-t-elle déclaré, tout en reconnaissant que les gens sont intéressés. dans sa relation. « Je serais probablement curieux à ce sujet aussi. »

