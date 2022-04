Pourquoi l’Empire a-t-il décidé d’utiliser les Stormtroopers dans Star Wars ?

De la trilogie originale de »guerres des étoiles », les personnages et ennemis les plus caractéristiques des protagonistes ont été les Stormtroopers, ces soldats clonés qui servent l’Empire dans sa mission de conquérir la galaxie. Bien qu’ils soient connus pour manquer beaucoup de tirs de leurs blasters, l’Empire a choisi d’utiliser ces unités de combat plutôt que des droïdes de combat que l’on peut également voir dans les films Star Wars.

Pendant l’événement « Clone Wars », les droïdes de combat ont été beaucoup plus utilisés que l’armée de clones de la République, étant une unité de combat avec des corps frêles et peu d’intellect. Le seul point positif de l’utilisation des droïdes était leur faible coût pour les créer, comme le montre le »Star Wars : L’Attaque des Clones », vous pouvez voir une usine qui a produit des centaines de droïdes en une seule journée.

Cependant, après l’exécution de l’Ordre 66, les Clone Troopers ont été utilisés dans l’armée impériale pendant une brève période. Certains clones ont été forcés de former la première vague de Stormtroopers, qui n’étaient que des citoyens ordinaires s’inscrivant pour un emploi. À partir de là, l’utilisation de droïdes a été abandonnée par l’empire, même si plusieurs usines de droïdes existaient encore et pouvaient être activées à tout moment.

Même ainsi, avec la création des stormtroopers, l’empire se caractérisait par un grand nombre de troupes, mais par un équipement bon marché, comme une armure de soldat très facile à pénétrer, et leurs blasters avaient des munitions bon marché que plusieurs fois il manquait son cibler.

Avec la création de l’Empire par Palpatine, la galaxie devait accepter le changement de gouvernement dès que possible. Comme l’Empire fondait ses principes sur la force et la puissance, avoir une armée de soldats vivants était bien mieux que d’avoir des droïdes de combat bon marché.

Même si les stormtroopers avaient une adresse au tir comiquement médiocre et échouaient souvent à arrêter les combattants rebelles, ils étaient toujours bien meilleurs en matière de prise de décision et de tactique et pouvaient occuper plusieurs planètes pendant plus de 20 ans.

Donc, comme pour tout ce que Palpatine a fait, la décision de mettre fin et de ne plus utiliser de droïdes de combat a été clairement réfléchie. Pour le film de »Star Wars : Un nouvel espoir« Des milliards de personnes faisaient partie de la machine de guerre impériale et avaient besoin de l’Empire pour soutenir leurs familles, donc la décision d’utiliser les Stromtroopers était plus pour dominer les gens et avoir le contrôle dans tous les coins du monde. » la Galaxie.