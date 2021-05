Pourquoi Leigh Bardugo de Shadow & Bone dit que les gens se moquent de ce que les femmes et les adolescentes aiment

« Nos pensées doivent sûrement aller à quiconque a la malchance d’avoir donné naissance à une fille il y a sept à quatorze ans », a écrit le journaliste Stuart Heritage dans le Guardian, « car leur vie est en désordre ».

À l’époque, il écrivait une ode au Brexit de 2015, au moment où Zayn Malick a quitté One Direction.

Le morceau, en plus de sympathiser avec, l’écrivain présume, les parents misérables de filles accordent également la grâce à Malick lui-même, en disant que « être une pop star est de la merde ».

Les fans eux-mêmes? Une blague, bien sûr, rapidement écartée.

Brossé est un endroit auquel les filles et les jeunes femmes sont malheureusement trop habituées dès leur plus jeune âge.

Cette dépréciation constante des intérêts des filles est maintenant dénoncée par l’écrivain « Shadow and Bone » Leigh Bardugo.

Dans une nouvelle interview avec The Guardian, Bardugo déclare: « Les adolescentes ont tellement d’influence sur la culture, mais les gens se moquent des choses que les femmes et les filles aiment et méprisent les créateurs de ce contenu, en particulier si elles sont des femmes. »

Et nous l’avons vu par nous-mêmes maintes et maintes fois.

En 2018, « Twilight » a été nommé le pire film de tous les temps. Dans un monde où «The Room», tous les films jamais tournés en dérision sur «Mystery Science Theatre 3000» et l’œuvre entière de Michael Bay existe, une série très populaire aimée par – vous l’avez deviné – les jeunes femmes a été déclarée la pire.

« Pour moi, ce mépris témoigne d’une peur profonde », a poursuivi Bardugo. «Lorsque vous commencez à dicter la culture, l’argent s’implique et les gens le remarquent. Quand je vois quelqu’un se moquer des choses qui plaisent aux femmes et aux filles, tout ce que je vois, c’est quelqu’un qui a peur que les femmes dépassent la culture sur laquelle elles dominent depuis si longtemps . »

Personne ne pourrait comprendre cela comme quelqu’un qui a atteint le sommet du fandom des adolescentes – l’ancien coéquipier du pauvre Malick One Direction, Harry Styles.

Dans une interview avec Rolling Stone, Styles, maintenant acclamé par la critique, a parlé de son passé de « boy band ». La marque de musique a été décriée depuis les Beatles, en grande partie en raison de son fanbase enthousiaste.

Si vous avez lu jusqu’ici, vous savez de qui je parle. Ils ne les appellent pas des fans « hystériques » pour rien.

Comme l’a dit Styles à la publication, « Qui peut dire que les jeunes filles qui aiment la musique pop – abréviation de populaire, n’est-ce pas? – ont un goût musical pire qu’un hipster de 30 ans? Ce n’est pas à vous de le dire. La musique est quelque chose ça change constamment. Il n’y a pas de but. Des jeunes filles comme les Beatles. Tu vas me dire qu’elles ne sont pas sérieuses?

Et pourtant, une fois que les Fab Four ont été adoptés par les fans masculins, ils étaient déterminés à mériter d’être pris au sérieux.

Et les choses ne se sont pas vraiment améliorées depuis les années 60.

Pendant une grande partie de sa carrière, Taylor Swift a été une punchline, une blague sur qui elle sortait plutôt qu’appréciée en tant qu’écrivain et artiste.

On pourrait dire qu’il a fallu attendre le tout récent « Folklore » pour que son travail soit aussi adopté que ses homologues moins accueillants pour les adolescentes.

Les choses comme les filles sont considérées comme idiotes, insipides.

D’une manière ou d’une autre, ces choses ne sont pas de l’art tant qu’elles ne sont plus, dirons-nous, universellement adoptées (lire: adoptées par des personnes qui ne sont pas des filles).

Imaginez l’impact d’un apprentissage si jeune que vos intérêts n’ont pas d’importance à moins qu’ils ne soient adoptés par des garçons, à Dieu ne plaise aux adultes pas cool.

Et l’inconfort ne s’arrête pas à la connaissance que vos intérêts sont inférieurs à.

Je me souviens avoir été gêné de dire quelle musique j’aimais quand j’étais enfant, quels films et émissions de télévision. Non seulement j’avais peur que mes intérêts plus féminins soient ridiculisés comme girly, mais que mes intérêts «universels» étaient pour les garçons.

Guerres des étoiles? Pour les garçons. Tortues Ninja Teenage Mutant? Pour les garçons. Il n’y a pas eu de victoire.

Donc, pour beaucoup de jeunes filles, vous apprenez à ne rien aimer – dépouiller votre personnalité de ce que l’on vous dit est acceptable par d’autres personnes, des personnes qui sont les arbitres de ce qui est acceptable pour vous.

Et il est dangereux de penser à qui nous permet en tant qu’enfants et qui permet à nos enfants de ressentir un faux sentiment de valeur et de sang-froid.

«Comment pouvez-vous dire que les jeunes filles ne comprennent pas?» Styles a déclaré à Rolling Stone. «Ils sont notre avenir. Nos futurs médecins, avocats, mères, présidents, ils font en quelque sorte le reste du monde. »

C’est une belle pensée, Harry. Mais parfois, je crains que quelque chose d’aussi insignifiant que de se faire dire leurs goûts sont insignifiante peut avoir des impacts si stupéfiants qu’ils empêchent les filles de réaliser le genre d’avenir qu’elles méritent.

Le truc avec le fandom, ce genre de fandom passionné, joyeux et glorieux que les filles et les jeunes femmes éprouvent quand elles aiment quelque chose, c’est plus grand que d’aimer un groupe ou un livre, un film ou une émission de télévision.

Fandom est communauté et identité, et le sentiment que vous êtes compris et vu et pas seul au monde.

Fandom est l’une des choses les plus puissantes au monde.

Lorsque les filles sont autorisées à ressentir tout leur pouvoir, le pouvoir qui vient avec un amour et une joie effrénés, elles peuvent déplacer des montagnes.

Tant que la société ne cesse de refroidir leur joie, nous perdons des morceaux de notre avenir.

Arrêtez d’écraser la joie de nos filles en leur disant qu’elles n’en valent pas la peine.

Leur passion est la chose la plus digne du monde et le monde est meilleur pour elle.

Courtney Enlow est rédactrice en chef de Pop Culture and Good News chez YourTango. Son travail est apparu à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et d’autres. Elle est l’ancienne co-animatrice des podcasts Trends Like These et Strong Female Characters.