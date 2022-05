Pourquoi « Legends of Tomorrow » a été annulé après sept saisons

Les illusions des adeptes de « légendes de demain” qui attendait avec impatience l’arrivée d’une huitième saison a disparu lorsqu’il a été confirmé que la série télévisée avait été annulée après sept versements réussis. Via son compte Twitter, la co-showrunner Keto Shimizu a annoncé la nouvelle.

« Bons amis. Ce fut une course incroyable; cependant, CW nous a fait savoir qu’il n’y aura pas de saison 8 de ‘Legends of Tomorrow’. Nous avons le cœur brisé, mais aussi immensément reconnaissants pour le travail incroyable que nos acteurs, notre équipe et nos scénaristes ont mis dans la réalisation de la petite émission qui pourrait le faire. »a écrit.

Bien que tout le monde soit au courant de son annulation, les fans se demandent pourquoi cette décision, puisque lorsque la saison 7 s’est terminée, le 22 mars, certaines questions auraient pu être résolues dans un épisode ultérieur. Comme vous vous en souvenez, à la fin vous voyez l’arrivée du personnage de DC Comics Booster Gold annonçant aux Legends qu’ils avaient tous été arrêtés pour crimes contre le temps, laissant un grand suspense.

« Legends of Tomorrow » est une série télévisée créée par Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Marc Guggenheim (Photo : Warner Bros. Television / DC Entertainment)

LA RAISON POUR LAQUELLE ILS ONT ANNULÉ « LEGENDS OF TOMORROW »

Comme à chaque début d’année, The CW avait commencé à accorder ses renouvellements anticipés aux séries qui allaient avoir une continuité en 2022, ce qu’elle faisait normalement entre janvier et février. Cependant, avec l’annonce de la mise en vente de la chaîne de télévision américaine, certaines productions sont restées à l’antenne, dont « Legendes of Tomorrow ».

Compte tenu de la réorganisation de The CWles annonces des renouvellements et des annulations pour la saison 2022-2023 ont été retardées, mais après plus d’un mois la nouvelle est arrivée : son annulation officiel tout comme « Batwoman ».

La fin de la série télévisée, qui a été créée le 21 janvier 2016, a été déplorée par les adeptes et même les acteurs qui y ont participé.

Dans « Legends of Tomorrow », Caity Lotz joue Sara Lance / White Canary (Photo : Warner Bros. Television / DC Entertainment)

Quelle a été la réaction de Caity Lotz ?

Caity Lotz, qui est l’une des têtes d’affiche et ce depuis la première saison, n’a pas pu cacher sa tristesse et a déploré l’annulation de « Legends of Tomorrow ». À travers ses réseaux sociaux, il a exprimé ses sentiments.

« Je suis découragé ! Je suis triste, il va beaucoup me manquer. Je vais manquer notre incroyable distribution et notre équipe. Mais en même temps, je reconnais à quel point j’ai eu de la chance de jouer Sara Lance pendant si longtemps. Travailler sur « Legends » a été incroyable. Ce fut un grand voyage et je vous en suis infiniment reconnaissant ainsi qu’à vous. Alors merci à tous les fans, nous vous aimons tellement. Cela a été une joie »a-t-il indiqué.