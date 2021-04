Pourquoi le verdict de culpabilité de Derek Chauvin ne met pas fin à la lutte contre le racisme systémique

Un jury a officiellement déclaré Derek Chauvin, l’ancien policier de Minneapolis qui était principalement responsable de la mort de George Floyd, coupable de tous les chefs d’accusation.

Chauvin a été accusé de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre non intentionnel au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd, après s’être agenouillé sur le cou de Floyd en mai 2020, aboutissant à sa mort.

Le meurtre vidéo de George Floyd, au cours duquel Floyd a pu être entendu demander de l’aide alors qu’il criait à plusieurs reprises « Je ne peux pas respirer » et appelait sa mère, a secoué la nation, déclenchant un été rempli de protestations contre la grave injustice de Floyd lui-même souffert, ainsi que le problème endémique de la brutalité policière contre les personnes de couleur aux États-Unis

Lorsque la nouvelle a éclaté que les cinq hommes et sept femmes du jury avaient pris une décision après avoir délibéré pendant un peu plus de 10 heures, les gens de tout le pays ont attendu avec impatience d’entendre le verdict annoncé.

Maintenant que le procès de Chauvin est terminé, la famille de George Floyd peut enfin trouver un peu de paix en sachant que la personne qui a enlevé la vie de son être cher est tenue pour responsable.

Mais cela ne veut pas dire que la lutte contre le racisme systémique et la brutalité policière est soudainement terminée.

Une grande partie de la discussion qui a suivi la lecture du verdict de culpabilité de Chauvin a porté sur la distinction selon laquelle la décision du jury n’est pas justice, mais responsabilité.

Il y a des centaines d’officiers qui ont assassiné des Noirs de sang-froid dont les cas n’ont même jamais été entendus dans la salle d’audience.

Il y a des familles noires qui pleurent la mort de leurs proches et qui ne recevront jamais justice.

Selon la base de données Mapping Police Violence, «98,3% des meurtres commis par la police entre 2013 et 2020 n’ont pas abouti à des accusations de délit d’agents».

Le verdict de culpabilité est un pas dans la bonne direction, mais nous ne pouvons pas abandonner le combat pour réparer ce système.

Nous ne pouvons pas oublier nos appels à démanteler la police, à abolir les prisons et à développer un nouveau système de justice plus juste – un système qui ne traite pas les Noirs et les autres minorités comme si nous étions au bas de l’échelle de la société.

Le verdict de culpabilité n’est pas la justice; la justice signifierait que George Floyd est toujours en vie.

Dans un monde juste, attendre le verdict n’aurait pas été une activité angoissée, passée à espérer et à prier qu’un autre flic blanc ne s’en tirerait pas avec le meurtre d’une personne noire.

Breonna Taylor n’a pas reçu justice; pas plus que Michael Brown.

Nous craignons que Daunte Wright, Adam Toledo et Ma’Khia Bryant ne le fassent pas non plus.

Derek Chauvin est peut-être en prison, mais le système qui a tué trop de Noirs et a permis aux policiers blancs qui les ont assassinés de sortir librement est toujours intact.

Le même système qui a condamné à tort cinq adolescents noirs et hispaniques à New York en 1989, leur déchirant la vie et les qualifiant à jamais de Central Park 5, est le même système en place aujourd’hui.

C’est maintenant plus de trente ans plus tard, et si peu de choses ont changé.

Les policiers et le système judiciaire qui les soutient – y compris les avocats, les agents correctionnels, les prisons et les agents de libération conditionnelle – demeurent un obstacle pour la communauté noire.

Nous avons besoin de services en place pour entreprendre le travail qu’ils ne peuvent pas et ne veulent pas faire.

Nous n’avons pas besoin de policiers – nous avons besoin de services de santé mentale, de meilleures écoles dans les quartiers à faible revenu et de plus de services sociaux pour veiller à ce que les communautés noires soient prises en charge.

Nous devons également abolir les conditions horribles et le manque de réhabilitation dans nos prisons.

Il devrait y avoir des programmes dans les prisons partout au pays pour s’assurer qu’une fois que les détenus sont libérés, ils disposent des moyens nécessaires pour réintégrer la société.

Mais la dure réalité est que, à partir de maintenant, les prisons ne sont qu’une autre forme d’esclavage moderne.

Et les Noirs sont incarcérés dans les prisons d’État à travers le pays à plus de cinq fois le taux des Blancs. Dans onze États, au moins un homme noir adulte sur 20 est en prison.

Et selon la NAACP, «un garçon noir sur trois né aujourd’hui peut s’attendre à être condamné à la prison, contre 1 garçon latino sur 6; un garçon blanc sur 17».

Ces chiffres doivent changer et la mentalité des services de police modernes doit également changer.

Je suis content que Derek Chauvin ait reçu le verdict qu’il méritait.

Mes pensées et mes prières vont à la famille de George Floyd et j’espère qu’ils trouveront la paix.

Mais nous devons changer ce système et mettre enfin un terme au nombre écrasant d’hommes et de femmes noirs qui ont été tués aux mains de ce monde injuste.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.