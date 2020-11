Préparez-vous, le vendredi 13 est sur le point de lever la tête une fois de plus le 13 novembre 2020. Et si vous vous sentez même un peu superstitieux à ce sujet, bienvenue au club!

Selon le Dr Donald Dossey du Stress Management Center and Phobia Institute à Asheville, Caroline du Nord, 17 à 21 millions de personnes aux États-Unis (et 4 à 5 millions au Royaume-Uni) souffrent de paraskevidekatriaphobie, c’est-à-dire une peur du vendredi 13. . Cependant, un Américain sur quatre est superstitieux et est susceptible d’avoir la moindre croyance qu’une forme de malchance se manifestera lors de ces terribles vendredis.

Cette phobie est étroitement associée à la triskaidekaphobie, définie comme une peur irrationnelle du nombre 13.

Dans une récente enquête auprès d’Américains de plus de 18 ans, on a posé aux participants la question suivante suivie d’une liste de superstitions courantes: « Dans quelle mesure croyez-vous chacune des superstitions courantes suivantes? »

En réponse, 61% ont indiqué qu’ils «ne croyaient pas» et – à juste titre, 13% ont indiqué qu’ils «croyaient».

Mais qu’est-ce qui donne? Pourquoi le vendredi 13 est-il considéré comme malchanceux?

Est-ce uniquement à cause du nombre 13 lui-même, ou y a-t-il plus à trouver dans l’histoire de la journée?

Nous redoutons déjà le début de chaque semaine. Pourquoi ne nous soucions-nous pas du lundi 13?

Il ne semble pas y avoir de réponse définitive à ces questions, mais nous pouvons certainement décomposer les informations dont nous disposons et offrir une petite leçon d’histoire.

Outre notre bien-aimé 2Pac mourant le 13 septembre 1996 (qui se trouve justement avoir été un vendredi), la superstition du vendredi 13 étant un jour particulièrement malchanceux remonte aussi loin que la conception des humains: Adam et Eve.

Certains théologiens croient que; Eve a tenté Adam de manger du fruit défendu de l’arbre maléfique – apportant ainsi le péché sur toute l’humanité – commodément le vendredi 13. En substance, les humains sont condamnés à ce jour depuis le premier péché.

Cependant, le calendrier grégorien n’existait pas avant que le pape Grégoire XIII ne l’ait annoncé en 1582, alors comment pouvons-nous en être si sûrs? Allons plus loin. Outre Adam et Eve, voici quelques mentions notables de la tragédie qui a frappé le vendredi 13, selon la Bible: le déluge et l’arche de Noé, Capable tué par Caïn et le Vendredi saint – le jour où Jésus a été crucifié.

Vendredi a probablement été nommé d’après Frigg ou Frea, la déesse nordique de l’amour, du mariage, du destin et du sexe.

L’Église, qui n’aimait pas trop ce que Frigg représentait, la traita de sorcière et jugea les vendredis impies. Plus tard, en ajoutant que le numéro 13 est maléfique parce que Frigg, avec 11 autres sorcières, rencontraient le diable le vendredi et discutaient un peu.

Les chrétiens ont un aperçu plus précis du nombre lui-même et de sa connotation négative.

Avant la crucifixion de Jésus, la dernière Cène a eu lieu où Judas, l’homme qui a trahi Jésus, était la 13e personne à arriver. Par conséquent, vous ne devriez jamais manger un repas avec un groupe de 13 personnes – cela ne se termine jamais bien.

Basé sur toute la controverse Frigg-is-now-a-witch, un coven est composé de 13 sorcières.

La religion chrétienne a beaucoup à dire sur le jour et le nombre, mais leurs sentiments à ce sujet ne sont pas la seule raison pour laquelle tant de gens ont peur.

L’Empire aztèque prit fin le vendredi 13 1521. Le vendredi 13 octobre 1307, le roi Philippe ordonna que les Templiers français soient arrêtés, torturés et tués.

Si vous croyez en numérologie, le nombre 12 signifie complétude et ordre – divin. Cependant, le nombre 13 signifie chaos, catastrophe – hors de propos.

Dans Tarot, la 13e carte est le diable. Même si la carte signifie la fin de quelque chose, cela signifie aussi le début, mais c’est toujours effrayant si vous la tirez pendant une lecture.

Si vous êtes en économie, environ 900 millions de dollars sont perdus en ventes le vendredi 13.

La superstition est suffisamment forte pour convaincre certaines entreprises, bâtiments et compagnies aériennes de sauter complètement le numéro 13 sur les ascenseurs ou les sièges. Beaucoup de gens pensent que si votre nom se compose de 13 lettres, vous êtes condamné à une vie horrible – prenez, par exemple, Charles Manson.

Et puis il y a Fidel Castro, qui est né le vendredi 13. Mais il en était de même pour Alfred Hitchcock, qui est aimé par beaucoup pour ses films d’horreur.

Tout cela commence à vous faire réfléchir, est-ce que le vendredi 13 est vraiment si mauvais?

Peut-être qu’en fin de compte, un jour n’est qu’un jour, et un nombre est juste, eh bien, un nombre.

Par exemple, les Egyptiens croient que le nombre 13 est bien, et un signe de prospérité.

Les Chinois ont peur du chiffre 4, les Japonais n’aiment pas le 9, les Italiens n’aiment pas le 17, les Indiens n’aiment pas le 26, et certaines religions considèrent le 13 comme un bon nombre positif.

Et qui peut oublier la douzaine de boulanger!? Un des plus beaux cadeaux de la vie – un beignet supplémentaire pour la bonne chance.

Chats noirs, miroirs cassés, piétiner des fissures, renverser du sel, mauvais augure ou pas, je prendrai un beignet gratuit tous les jours de la semaine.

Evelyn Moroyoqui est une créatrice, écrivaine et gourmande amateur qui aime manger dans toutes sortes de restaurants à Los Angeles.