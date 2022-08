Pourquoi le trône de fer est plus grand dans « House of the Dragon »

« Maison du Dragon« , qui a été créée le 21 août 2022 sur HBO Max, commence 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen, donc le Trône de fer tant attendu (Trône de fer), qui est passé de Jaehaerys I à Viserys I ressemble à quelque chose de différent de celui Présenté dansjeu des trônes”.

Non seulement il est plus grand et a plus d’épées que le trône usurpé par Robert Baratheon, mais il est aussi plus imposant et intimidant pour bien faire comprendre qu’il s’agit du siège le plus dangereux des Sept Royaumes en raison de la responsabilité qu’il exige pour régner et parce que du nombre de personnes impliquées. Ils ont coupé avec des épées forgées.

En fait, dans le premier épisode de « House of the Dragon”Viserys I se coupe la main avec l’une des épées du trône de fer après s’être disputé avec son frère Daemon Targaryen, qui espérait être l’héritier après la mort du fils et de la femme du roi.

Le roi Viserys I Targaryen (Paddy Considine) assis sur des trônes de fer lors de la première de « House of the Dragon » (Photo : HBO Max)

POURQUOI LE TRÔNE DE FER EST-IL PLUS GRAND DANS « MAISON DU DRAGON » ?

Bien que la salle du trône soit aussi grande que celle montrée dans « jeu des trônes”, la chaise du roi de Westeros, forgée avec les épées de ceux qui se sont rendus à Aegon le Conquérant, est plus grande et plus intimidante, notamment en raison du nombre d’épées qui se trouvent sur les escaliers menant au trône.

Lors d’une conversation avec Entertainment Weekly, le créateur Miguel Sapochnick a révélé que 2 500 épées ont été utilisées pour construire le trône de fer. « Beaucoup d’épées sont réelles. Ils ont coupé. En fait, c’est bien un trône dangereux comme expliqué dans les livres. Pour votre utilisation, il y avait quelques recommandations, nous avons même mis une clôture en guise d’avertissement pour être prudent les premières fois.», a-t-il compté.

Oui ok le trône de fer de « Maison du Dragon» est plus proche de ce qui est décrit dans les livres « A Song of Ice and Fire » par George RR Martin et à ce que Daenerys Targaryen imaginait, il ne se compare pas en hauteur et en échelle à ce qui apparaît dans les romans, où il mesure quatre mètres de haut.

Le trône de fer a probablement beaucoup changé lorsque Robert Baratheon est devenu roi de Westeros et a supprimé presque tous les souvenirs de Targaryen de la salle du trône. Cependant, dans les flashbacks du roi Aerys, il n’y a pas tellement de différences, il est donc possible que le trône ait changé au fil du temps.

Même le père de Daenerys Targaryen a pu apporter les changements les plus importants en raison de sa paranoïa. Cependant, le trône de fer pourrait également subir des modifications lors de la danse avec les dragons.