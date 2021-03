Pourquoi le terme «  Womxn  » n’est pas aussi inclusif que tout le monde aime le croire

Le terme «womxn» – les femmes avec un x – a été fréquemment utilisé. C’est une orthographe alternative à « femme / femmes » et a été proposée comme un moyen de récupérer l’identité de la féminité d’une manière plus inclusive et intersectionnelle. (Voir aussi: Latinx, vs Latina / Latino.)

Avec la suppression de l’homme ou des hommes à la fin, womxn est censé donner du pouvoir à certains qui trouvent plus libérateur de n’avoir aucun rapport avec les hommes.

Il existe deux variantes différentes du mot: womxn et womyn et elles signifient des choses différentes.

Womxn est utilisé par des féministes bien intentionnées qui essaient d’être plus inclusives.

Womyn est devenu un terme anti-trans utilisé par les «féministes» radicales qui croient (à tort) que les droits des trans portent atteinte à leurs propres droits. Ils considèrent que le sexe est égal aux organes génitaux physiques avec lesquels un humain est né, ce qui est une vision très néfaste.

Aujourd’hui, nous parlons de l’ancien – le terme womxn.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le terme womxn est valide et important, mais il n’est pas aussi inclusif que beaucoup de gens voudraient le croire.

Le terme womxn peut rapidement devenir offensant lorsqu’il est appliqué aux femmes trans et aux personnes non binaires sans leur consentement.

Les femmes trans sont des femmes. Ils devraient toujours être inclus dans le récit lorsque l’on se réfère aux femmes de la manière traditionnelle dont les femmes sont épelées. Les femmes trans ne sont pas une catégorie spéciale ou distincte.

Les personnes non binaires ne sont ni des femmes ni des hommes.

Quand quelqu’un se classe comme non binaire, il adopte généralement les pronoms de lui / lui / le leur. Ces individus ne croient pas au binaire de genre et choisissent d’exister en dehors de ce binaire, par conséquent, ils ne devraient jamais être appelés womxn – du moins pas sans leur consentement préalable.

Si vous êtes une femme cisgenre, vous n’avez pas le droit d’accorder le terme womxn aux personnes trans et non binaires. Ce n’est pas votre décision à prendre et cela peut apparaître comme un silence. Il vaut mieux demander aux membres de ces communautés comment ils préféreraient être appelés. C’est la même courtoisie de demander à quelqu’un quels sont ses pronoms.

Être un véritable allié de toute communauté, c’est s’assurer de ne pas dépasser les limites qui, à leur tour, peuvent mettre les gens mal à l’aise.

Bien sûr, si vous êtes à l’aise avec l’utilisation du terme womxn en vous référant à vous-même, c’est très bien. C’est un mot parfait pour certains – mais pas tout.

Le conseil numéro un est d’obtenir le consentement pour utiliser le terme womxn et d’être très attentif à la façon dont ce terme peut se présenter aux personnes trans et non binaires.

En tant qu’individus cis, il est essentiel que nous prenions le temps de désapprendre nos propres préjugés en matière de genre. Donner aux personnes trans et non binaires des plateformes pour s’exprimer sur les problèmes qui affligent leurs communautés – tout en veillant à ne jamais utiliser des mots qui peuvent sembler inclusifs mais qui sont en fait tout le contraire – est la clé.

Il y a une bonne intention derrière le terme womxn. Mais la route de l’enfer était pavée de bonnes intentions.

La meilleure chose à faire est de s’exprimer lorsque nous voyons des choses néfastes arriver à des personnes non binaires et trans, en particulier aux femmes noires trans, qui subissent un nombre effroyablement élevé de violence perpétrée à leur encontre.

Il s’agit de vous assurer de ne jamais confondre quelqu’un, et que si vous le faites accidentellement, vous vous excusez et faites un effort pour faire mieux à l’avenir.

Personne n’est parfait, mais il prend des mesures actives pour que tout le monde se sente à l’aise et voit ce qui compte.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.