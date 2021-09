Pourquoi le temple satanique conteste-t-il la loi sur l’avortement du Texas ?

Alors que les Américains horrifiés regardaient le Texas adopter l’une des lois sur l’avortement les plus restrictives à ce jour, beaucoup ont été stupéfaits de voir un challenger improbable émerger de l’ombre – nul autre que le Temple satanique (TST).

L’organisation, qui se dit non religieuse et est située à Salem, dans le Massachusetts, soutient les manifestants et ses membres du Texas en écrivant une lettre à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Pourquoi le Temple satanique conteste-t-il la loi du Texas sur l’avortement ?

Le groupe fait valoir que leurs membres devraient être autorisés à accéder aux pilules abortives sans action réglementaire au Texas.

Le temple essaie d’utiliser son statut d’organisation religieuse pour revendiquer son droit à l’avortement en tant que droit fondé sur la foi.

Selon le Temple Sept principes fondamentaux, « Seul son corps est inviolable, soumis à sa seule volonté. Bref, l’autonomie corporelle est quelque chose de sacré par le groupe.

TST a contacté la FDA, demandant que les membres du temple du Texas soient autorisés à accéder aux pilules abortives Mifepristone et Misoprostol conformément à la Loi sur la restauration de la liberté religieuse.

La loi a été créée à l’origine pour permettre aux Amérindiens d’accéder au peyotl pour des rituels religieux, mais le Temple satanique soutient maintenant qu’en raison de la loi, ils devraient pouvoir accéder aux abortifs.

« Alors que les tribunaux affirment les droits des organisations religieuses à pratiquer leur foi, TST exige nos droits religieux à l’accès à l’avortement sans ingérence inutile de l’État », déclare le site Web du Temple satanique.

Le Temple satanique veut protéger ses membres des restrictions d’avortement du Texas.

« Le Temple satanique est prêt à aider tout membre qui partage ses convictions religieuses profondes concernant le droit à la liberté de procréer », lit-on sur le compte Twitter du Temple.

« En conséquence, nous encourageons tout membre qui réside au Texas et souhaite subir le rituel d’avortement satanique au cours des 24 premières semaines de grossesse à contacter le temple satanique afin que nous puissions les aider à combattre cette loi directement. »

Le Temple espère protéger ce qui reste de Roe contre Wade en incluant l’accès à l’avortement dans le cadre de leur droit à la liberté religieuse.

TST a lancé la collecte de fonds Satanic Reproductive Freedom.

L’organisation vise à collecter des fonds pour protéger les droits reproductifs de ses membres.

Lucien Greaves, co-fondateur et porte-parole de l’organisation, a déclaré : « Nous ne serons pas intimidés et réduits au silence par une loi injuste ou un gouvernement d’État autoritaire. Nous avons l’intention de nous battre.

Le « rituel de l’avortement » de TST nécessite un examen médical pour déterminer « s’il existe des « contre-indications » à l’obtention d’un avortement tel que défini par l’American College of Obstetricians and Gynecologists ou l’American Academy of Family Physicians. »

Pour recevoir des abortifs, le membre doit alors retourner à TST avec un certificat médical prouvant qu’il n’y a aucun risque à poursuivre la procédure.

Twitter apprend que l’organisation est athée, pas satanique.

L’entrée improbable du Temple dans le mouvement pro-choix a permis de clarifier qui et ce que représentent les satanistes.

« Intéressant de voir comment une religion qui est censée adorer satan est la seule organisation religieuse qui se bat RÉELLEMENT POUR LES DROITS DE L’HOMME. Cette merde est trop folle même pour la télévision. leurs efforts », a écrit un utilisateur.

TST quote a tweeté le message, précisant qu’ils ne vénèrent personne.

Un autre utilisateur est intervenu, expliquant à un autre que « Satan est utilisé comme une sorte de figure métaphorique pour la suprématie anti-chrétienne, si cela peut aider. »

« Puisque la majorité du travail de TST est de lutter contre la tyrannie chrétienne dans un pays de liberté religieuse, Satan, le méchant de la Bible, est une bonne mascotte. »

TST ne croit pas en l’existence de Satan, des êtres surnaturels ou de la magie, contrairement à l’Église de Satan, qui croit en cette dernière. Malgré les idées fausses courantes, l’organisation prend tout en main.

Si vous voulez vendre votre âme, devenir riche ou rejoindre les Illuminati, vous n’avez tout simplement pas de chance. Comme leur FAQ plaisante, « Veuillez regarder ailleurs. »

Yona Dervishi est une écrivaine qui travaille actuellement chez YourTango en tant que stagiaire éditoriale. Elle couvre des sujets relatifs à l’actualité et au divertissement.