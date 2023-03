Pourquoi le tapis rouge des Oscars 2023 change et de quelle couleur il sera

Oscars 2023

Un détail curieux sur les Oscars 2023 était connu et c’est qu’il y aura un changement de couleur de son mythique tapis rouge. Quel est le motif?

©GettyPourquoi le tapis rouge des Oscars 2023 change et de quelle couleur il sera.

Les Oscars 2023 aura lieu ce dimanche pour récompenser le meilleur de la cinématographie au cours de l’année écoulée. Nous avons déjà tous les nominés qui seront présentés lors de la soirée et les films qui ont fait sensation ces derniers mois depuis l’annonce de toutes les catégories. Cependant, il y aura une chose importante qui va changer : le tapis ne sera plus rouge et ce sera autre chose. Comment est le changement ?

Parmi les triades maximales, nous avons Tout partout tout à la fois avec un total de 11 nominations, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleure actrice, Meilleur acteur dans un second rôle et Meilleur scénario original. D’autre part, Les Banshees d’Inisherin est le deuxième film le plus nominé avec 9, suivi de Elvis (8), Top Gun : Maverick (6), Panthère noire : Wakanda pour toujours (5) et Avatar : la voie de l’eau (4).

+Pourquoi change-t-il et de quelle couleur sera le tapis des Oscars 2023 ?

Ces dernières années, la Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences s’est chargée d’innover sur certaines questions et de s’adapter aux temps nouveaux. Cependant, cette fois, ils ont confirmé un changement important et c’est que le tapis sur lequel défileront les stars ne sera plus rouge et se changera en champagne. Parce que?

Comme confirmé, ce changement est mis en œuvre pour prendre soin des étoiles et des caméras et pour créer un effet de nuit. Lisa Amourun contributeur de Vogue, et Raul Avila, directeur créatif du Met Gala à New York, étaient chargés de mener à bien ce changement. Tous deux avaient toute latitude pour rompre avec cette tradition et disposaient de plusieurs options, mais ils remarquèrent une certaine noirceur dans les tons et optèrent pour le champagne.

La voit déclaré: « Nous avons choisi cette belle terre de Sienne, couleur safran qui évoque le soleil couchant, car c’est le coucher du soleil avant l’heure dorée ». D’autre part, Jimmy Kimmell’hôte de la cérémonie ce soir, a plaisanté : « Je pense que la décision d’opter pour un tapis de champagne sur un tapis rouge montre à quel point nous sommes convaincus qu’aucun sang ne sera versé. ».

