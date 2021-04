Pourquoi le Surface Laptop 4 n’a-t-il pas les derniers processeurs Ryzen?

Le Surface Laptop 4 de Microsoft offre une opportunité rare pour les nerds de benchmarking: une chance de tester des processeurs AMD Ryzen et Intel Core rivaux dans le même appareil. Mais contrairement à notre comparaison de processeurs AMD / Intel utilisant le Surface Laptop 3, cette fois, c’est un combat injuste: dans le Surface Laptop 4, les derniers processeurs Core Tiger Lake de 11e génération d’Intel prennent les anciens processeurs Ryzen 4000 Mobile d’AMD, au lieu des processeurs de la société. dernières puces Ryzen Mobile 5000.

Pourquoi? Parce qu’AMD et Microsoft développent conjointement des versions «Surface Edition» du processeur Ryzen pour le Surface Laptop 4. Ce cycle a commencé il y a plus d’un an, selon Microsoft, avant que Ryzen 5000 ne soit disponible.

Microsoft affirme néanmoins que le Surface Laptop 4 offrira jusqu’à 70% de performances en plus que son prédécesseur, le Surface Laptop 3. Dans certains tests sous certaines configurations, selon Microsoft, les performances pourraient presque doubler – et nos benchmarks préliminaires semblent le confirmer. .

La génération précédente

Il n’y a pas de quoi éternuer. Le Surface Laptop 3 comprenait le Ryzen 7 3780U et le Ryzen 5 3850U. Les deux étaient des pièces quadricœur. Le Ryzen 5 4680U et le Ryzen 7 4980U présentés dans le Surface Laptop 4 sont des processeurs Ryzen à 6 et 8 cœurs, respectivement. Les performances augmenteront probablement fortement uniquement à partir du nombre de cœurs ajouté.

Le fait qu’il s’agisse de puces Surface Edition est également significatif. Le partenariat original d’AMD et Microsoft Surface Edition (le Ryzen 7 3780U et le Ryzen 5 3850U pour le Surface Laptop 3) a produit des pièces semi-personnalisées qui ont peaufiné l’architecture Ryzen existante et ajouté de nombreuses fonctionnalités, des unités de calcul supplémentaires et une meilleure réactivité, à un -die stylo contrôleur et plus encore. «Lors de la recherche du bon processeur pour alimenter le tout nouveau Microsoft Surface Laptop 3, nous voulions les meilleures performances graphiques dans un seul processeur», a déclaré à l’époque Pavan Davuluri, ingénieur distingué de Microsoft, dans un communiqué de presse.

Le vice-président d’AMD, Jack Huynh, a déclaré plus tard à 45secondes.fr que Microsoft et AMD avaient essentiellement reconstruit le micrologiciel Ryzen, en l’optimisant. Les modifications ont également amélioré la durée de vie de la batterie – bien que, comme notre examen du Surface Laptop 3 (Ryzen 5) l’a montré, pas autant que dans le Surface Laptop 3 (Ice Lake).

Ce que nous voyons cette fois-ci est quelque chose de différent. Microsoft prétend que le Ryzen Les versions du Surface Laptop 4 dépasseront l’autonomie de la batterie Intel Core de 11e génération, même si les deux consomment à peu près la même puissance. (Les processeurs AMD Ryzen 4000 Mobile consomment 15 W; les processeurs Intel Tiger Lake définissent une plage de «plage de fonctionnement» comprise entre 12 W et 28 W.)

Cela est à la hauteur de la promesse faite par Huynh d’AMD en 2019: «Nous n’avons pas passé les trois dernières années à faire un seul projet», a alors déclaré Huynh. «C’est le début d’un partenariat à long terme avec l’équipe Surface. Tout comme ce que nous avons fait avec la Xbox. Nous ne nous engageons pas dans ces projets de co-ingénierie pour aller petit. »

Le partenariat de puces AMD-Microsoft se poursuit

Alors que le cycle de développement a empêché le Surface Laptop 4 d’obtenir les dernières et meilleures pièces Ryzen, Microsoft pense que les dernières puces Surface Edition ont encore beaucoup à offrir. La société pense que l’amélioration de la durée de vie de la batterie sera un argument de vente important du Surface Laptop 4 alimenté par Ryzen 4000, nous ont dit les dirigeants du développement de Surface Laptop.

Microsoft s’attend à ce que l’interaction améliorée entre le processeur co-conçu par Microsoft et le système d’exploitation Microsoft Windows fournisse des améliorations subtiles, telles que le rasage d’environ 10% du temps nécessaire à la caméra de profondeur Windows Hello pour identifier votre visage. Microsoft a également optimisé la consommation d’énergie sur batterie pour Microsoft Teams, notamment en ce qui concerne le bruit des ventilateurs. Ce n’est rien de comparable à l’intégration du processeur M1 personnalisé d’Apple avec le Mac OS d’Apple, mais il est au moins sur le même chemin.

Voici Microsoft (via sa chaîne YouTube Microsoft Mechanics) expliquant certains des points les plus subtils du Surface Laptop 4:

Les dirigeants de Microsoft Surface pensent qu’il y a beaucoup de chevauchement entre ce qu’ils ont accompli avec les puces Surface Edition à l’intérieur du Surface Laptop 4 et ce qu’AMD a produit avec ses puissants processeurs Ryzen 5000 Mobile. C’est certainement une barre haute, car notre examen a montré que le Ryzen 9 5980HS surpassait considérablement Tiger Lake. Les dernières puces Surface Edition de Microsoft peuvent-elles faire de même? Nous devrions le découvrir bientôt.

Cette histoire a été mise à jour à 9h30 avec des détails supplémentaires sur le Surface Laptop 4 via la chaîne YouTube de Microsoft.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂