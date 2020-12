Pourquoi le Snapdragon 888 s’appelle-t-il comme ça et non le Snapdragon 875 comme il le ferait?

Le nouveau processeur phare de Qualcomm porte le nom de Qualcomm Snapdragon 888 au lieu de Snapdragon 875. Pourquoi?

La nouvelle plateforme mobile de référence de Qualcomm arrive, un an de plus, chargée de technologie et avec l’idée de donner vie à meilleurs smartphones de l’année prochaine. Mais les avancées techniques que l’arrivée du Snapdragon 888 5G Ils n’ont pas surpris autant qu’un autre détail: votre nom.

Parce que nous nous attendions tous à ce que le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm soit le Snapdragon 875. Cependant, la société a sorti de sa manche un SoC avec un nom très différent qui rompt les schémas de nomenclature de l’entreprise elle-même. Mais quelle est la raison de ce changement?.

Qualcomm se concentre sur la Chine

Comprendre parce que Qualcomm a choisi le numéro 888 pour nommer son dernier processeur de référence, il est intéressant d’en jeter un coup d’œil image prise de la conférence de présentation elle-même du Snapdragon 888, dans lequel un membre du conseil d’administration de Qualcomm a fait référence au partenaires collaborateurs qui vont utiliser ce processeur dans leur prochain téléphones étoiles:

À première vue, il ne semble pas que l’image ait quelque chose de spécial. Cependant, les plus astucieux auront déduit que toutes les entreprises qui apparaissent à l’écran Sauf pour deux – il ne faut pas oublier que Motorola fait partie de Lenovo – sont de origine chinoise.

Et qu’en est-il du numéro 8 en Chine? Une simple recherche Google nous dit que le numéro 8 est un nombre très spécial dans la culture chinoise, car il symbolise la chance et est parfois utilisé pour représenter la perfection absolue, se référant à la symétrie et à l’équilibre parfait de sa forme.

Si important est le Numéro 8 dans la culture chinoise, il est courant de voir comment maisons qui contiennent un chiffre 8 dans leur adresse ils deviennent plus chers que les autres, ou comment le prix des plaques d’immatriculation des véhicules avec le numéro 8 a un prix plus élevé. Un autre indice est le date et heure du début des Jeux Olympiques de Beijing: 8 août 2008 –8 / 8 / 2008– à 08:08:08.

Par conséquent, il est bien évident que, à cette occasion, Qualcomm aspire à continuer à conquérir le marché chinois grâce à un processeur dont le nom rend un hommage clair au nombre de fortune dans la culture chinoise. À cela, il faut ajouter que, sur ce marché,

C’est le théorie la plus plausible quand il s’agit d’expliquer la raison de ce changement de nom. Bien que Qualcomm ait quelque chose à dire à ce sujet.

Dans les mots de l’entreprise –en utilisant reconnu youtuber Michael Fisher comme porte-parole-, 888 a été choisi pour le simple fait que, pour la signature, le chiffre 8 a toujours été utilisé pour indiquer le niveau maximum atteint par vos processeurs, et puisque les progrès réalisés dans le développement du Snapdragon 888 sont si importants, répéter le numéro 8 trois fois est une manière d’indiquer que le Snapdragon 888 est le meilleur jamais sorti des usines de l’entreprise.

Pourquoi 888? Le numéro 8 représente notre niveau premium depuis plus d’une décennie – et cette plate-forme est l’incarnation même de la prime. C’est notre plate-forme la plus avancée de tous les temps, et c’est le coup d’envoi d’une nouvelle ère pour le mobile. 💪 pic.twitter.com/hSXOoxG4HI – Qualcomm (@Qualcomm) 1 décembre 2020

Dans tous les cas, et quel que soit leur nom, il est clair que les Les progrès réalisés avec le Snapdragon 888 sont dignes d’admiration. Nous parlons d’un processeur qui représente le plus grand saut réalisé par Qualcomm dans sa gamme haut de gamme depuis l’arrivée du Snapdragon 835, avec un nouvelle architecture de CPU et d’intelligence artificielle, un FAI totalement repensé, un GPU beaucoup plus puissant et un modem 5G intégré au SoC. Une fois que les premiers terminaux basés sur cette plateforme arrivent à démontrer de quoi le 888 est-il capable, Je crains que la controverse autour de son nom ne reste en arrière-plan.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂