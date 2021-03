Pourquoi le sang de type A peut augmenter le risque de COVID-19

Le coronavirus SARS-CoV-2 peut s’accrocher plus facilement aux cellules des voies respiratoires des personnes atteintes sang de type A par rapport à ceux avec du sang de type B ou O, une nouvelle étude suggère. Les résultats suggèrent une explication possible de la raison pour laquelle, tout au long de la pandémie, des études ont montré que les personnes atteintes de sang de type A sont plus susceptibles d’attraper le COVID-19 et de développer des symptômes graves que les autres groupes sanguins.

Des expériences en laboratoire ont révélé qu’une partie de la coronavirus appelé «domaine de liaison au récepteur» (RBD), qui se lie directement aux cellules pour déclencher l’infection, s’accroche également à des molécules uniques associées au sang de type A. Ces molécules, appelées antigènes, apparaissent sur les cellules qui tapissent les voies respiratoires, y compris le poumons , selon l’étude, publiée le 3 mars dans la revue Avancées du sang .

En théorie, la liaison à ces structures peut aider le coronavirus à entrer et à infecter plus facilement les cellules des voies respiratoires – cependant, nous ne le savons pas encore avec certitude, ont déclaré les auteurs de l’étude à 45Secondes.fr.

En rapport: 20 des pires épidémies et pandémies de l’histoire

« Cela influence-t-il vraiment la capacité du virus entrer dans les cellules? Cela influence-t-il simplement sa capacité à adhérer aux cellules? », A déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Sean Stowell, médecin-scientifique en médecine transfusionnelle avec des rendez-vous au Brigham and Women’s Hospital du Massachusetts et à l’Université Emory en Géorgie. Nous travaillons là-dessus en ce moment, mais le jury est toujours absent. «

En d’autres termes, les données fournissent le premier lien physique entre le coronavirus et le sang de type A, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer que cette différence affecte les chances d’infection réelle.

Pourquoi le groupe sanguin est-il important?

Depuis les premiers jours de la pandémie, plusieurs études sur des patients atteints de coronavirus ont mis au jour des tendances dans les groupes sanguins qui semblent être le plus souvent infectés, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

«De nombreuses études ont trouvé des associations entre les groupes sanguins et la propension aux infections par le SRAS-CoV-2», en particulier, montrant que les personnes atteintes de sang de type O ont un risque plus faible d’attraper le COVID-19 , comparé à groupes sanguins non-O , a déclaré le Dr Torben Barington, immunologiste clinique à l’hôpital universitaire d’Odense et à l’Université du sud du Danemark, qui n’a pas participé à l’étude. Les personnes atteintes de sang de type A peuvent également être plus susceptibles de développer des symptômes graves et une insuffisance respiratoire lorsqu’elles contractent le virus, certaines études ont trouvé .

«Plusieurs hypothèses ont été proposées pour ces associations, mais nous devons encore savoir quels sont réellement les mécanismes», a déclaré Barington à 45Secondes.fr dans un e-mail. Cette nouvelle étude suggère une explication possible de la raison pour laquelle le SRAS-CoV-2 peut infecter les individus du groupe sanguin A plus facilement que le type O – bien que cela n’explique pas pourquoi le type B est également lié à plus d’infections que le type O, a-t-il noté.

Stowell a déclaré que ses collègues et lui étaient curieux de connaître le lien entre le groupe sanguin et le COVID-19, mais qu’ils ont en fait inspiré leur nouvelle étude tout en développant un test de diagnostic de la maladie.

Lors de la création du test, « nous avons commencé à examiner différentes parties du virus et avons réalisé que le domaine de liaison au récepteur… il ressemble beaucoup à un ancien groupe de protéines appelé galectines », a déclaré Stowell.

Les galectines peuvent être trouvées dans tous les animaux multicellulaires et se lient à les glucides , ou des structures de sucre, connues sous le nom de glycanes; chez les humains, les galectines peuvent être trouvées dans tout le corps et participent à de nombreux processus, du développement musculaire au métabolisme en passant par le comportement des cellules immunitaires, a déclaré Stowell.

Dans le passé, «nous avons observé que les galectines aiment vraiment se lier aux antigènes des groupes sanguins», des protéines et des molécules spécifiques à différents groupes sanguins et collant à la surface des cellules. Les antigènes de groupe sanguin sont disponibles en deux saveurs – A et B – et la présence ou l’absence de ces antigènes détermine le groupe sanguin d’une personne – A, B, AB, qui a les deux, ou O, qui n’a ni l’un ni l’autre, selon la Croix-Rouge américaine . Les antigènes se trouvent non seulement sur les cellules sanguines du corps, mais également sur d’autres tissus, y compris la muqueuse des poumons.

Compte tenu de la similitude moléculaire entre le coronavirus RBD et les galectines, « nous avons pensé: » Eh bien, peut-être que le virus se lie directement aux antigènes des groupes sanguins « », a déclaré Stowell. Si tel était le cas, les antigènes des groupes sanguins pourraient d’une manière ou d’une autre influencer la probabilité que l’infection s’installe, a-t-il déclaré. Par exemple, certains virus s’accumulent sur les cellules en saisissant d’abord les glycanes à leur surface, selon un rapport publié en 2016 dans le journal. Opinion actuelle en biologie structurale ; les virus lâchent alors ces glycanes pour se glisser à travers les entrées proches de la cellule, déclenchant une infection.

Quelque chose de similaire pourrait potentiellement se produire avec les antigènes des groupes sanguins et le SRAS-CoV-2, ont pensé les auteurs. Avec cette hypothèse en main, l’équipe s’est dirigée vers le laboratoire pour mener des expériences.

Dans le laboratoire

L’équipe a analysé comment le RBD interagissait avec les globules rouges isolés des individus des groupes sanguins A, B et O; ils ont également mené des expériences avec des antigènes synthétiques de groupes sanguins, basés sur des antigènes trouvés à la fois sur les globules rouges et respiratoires des trois groupes sanguins. Cela a permis à l’équipe de comparer si et comment la RBD se lie aux antigènes des groupes sanguins sur les cellules sanguines et dans les voies respiratoires.

« La saveur des antigènes des groupes sanguins qui sont exprimés à la surface des globules rouges est légèrement différente de la saveur qui tapisse nos poumons », a noté Stowell. Plus précisément, en raison de leurs structures moléculaires différentes, les antigènes se lient un peu différemment aux cellules respiratoires et aux cellules sanguines, a-t-il déclaré.

Ce qui est intéressant, c’est que cette différence subtile semble avoir de l’importance pour le RBD du coronavirus, a-t-il déclaré. Sur la base des expériences, le RBD ne se lie facilement à aucun des antigènes des globules rouges et ne montre aucune préférence entre les groupes sanguins, à cet égard. En revanche, le RBD « a montré une préférence élevée » pour les antigènes de type A trouvés sur les cellules respiratoires.

« C’était clair; il y avait cette préférence. Nous ne nous attendions pas à cela », a déclaré Stowell. Maintenant, « si cela signifie réellement que le virus est plus susceptible d’infecter le groupe sanguin A, je dirais, nous ne savons pas. »

Étant donné que ces données ont été tirées d’expériences en laboratoire, le résultat peut ne pas refléter parfaitement ce qui se passe dans le corps humain , a déclaré Fumiichiro Yamamoto, immunohématologue à l’Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras à Barcelone, qui n’a pas participé à l’étude.

« La liaison peut ou non refléter la situation réelle à la surface de la cellule », d’autant plus que la densité des antigènes à la surface de la cellule peut différer des scénarios testés dans les expériences de laboratoire, a déclaré Yamamoto à 45Secondes.fr dans un e-mail. De plus, dans le corps, d’autres substances entrent en compétition pour se lier aux mêmes antigènes de groupe sanguin, il est donc difficile de savoir combien de particules de coronavirus finiraient par s’accrocher, a-t-il ajouté.

De plus, les antigènes de type A trouvés à la surface des cellules des voies respiratoires peuvent également être sécrétés ailleurs dans le corps, comme dans la salive, a-t-il déclaré. Cela signifie que le virus pourrait potentiellement se lier à ces antigènes flottants, réduisant ainsi le nombre de particules virales qui atteignent les cellules respiratoires, a-t-il déclaré.

Et en plus des antigènes uniques, différents groupes sanguins portent également un groupe sanguin spécifique anticorps , des molécules qui aident le système immunitaire éliminer les envahisseurs étrangers, a déclaré Barington. Ces anticorps sont particulièrement «répandus chez les individus du groupe sanguin O et ont été proposés pour neutraliser le virus sur nos surfaces muqueuses», a-t-il déclaré. Il se peut que les antigènes et les anticorps des groupes sanguins influencent la probabilité d’infection au COVID-19, et leurs contributions individuelles devront être triées, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la nouvelle étude, « c’est une première étape importante », a déclaré Stowell. « La chose critique à faire [now] est de déterminer si le virus lui-même, en termes de capacité à infecter les cellules, est influencé par les antigènes des groupes sanguins ou non. «

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.