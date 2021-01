Pourquoi le remake de Robocop a échoué avec les fans selon Joel Kinnaman

Joel Kinnaman pense savoir pourquoi le 2014 RoboCop remake n’a pas été un énorme succès. Le redémarrage et la refonte de films sont monnaie courante dans l’industrie du divertissement aujourd’hui. Cependant, les résultats sont souvent soumis à un examen plus minutieux, car les gens préfèrent le plus souvent les originaux. Lorsque des remakes ou des redémarrages sont effectués, ils n’ont pas toujours la même étincelle qui a rendu les originaux si spéciaux, ce qui était certainement le cas avec le RoboCop remake que Kinnaman a joué dans.

2014 RoboCop était le premier grand rôle de Joel Kinnaman. Il dit: « J’ai dû réprimer tous mes instincts pour tout au cours de ce film. Je me suis dit: » Pourquoi est-ce que je porte un costume noir? Cela n’a aucun sens. « » Cependant, c’était seule partie du problème que les fans de la franchise ont résolu lorsque le film est sorti en salles. En réfléchissant, Kinnaman a d’autres raisons pour lesquelles le film n’a pas été aussi réussi qu’il aurait pu l’être. Il explique.

« Ce que j’ai l’impression que tout le film n’a pas pris en compte, c’est ce que les fans ont aimé [the original [RoboCop]. Et vous devez rendre hommage à cela. Et je pense que les producteurs, les cinéastes et moi-même n’avons pas vraiment compris comment faire cela de la bonne manière. Je pense que c’est un film vraiment solide, il ne correspondait tout simplement pas au RoboCop concept. »

Lorsque vous appuyez sur pour le film, Joël Kinnaman s’est retrouvé en difficulté avec le studio. « La première interview que j’ai faite pour RoboCop… était juste après mon casting, » La brigade suicide dit la star. « J’ai les premières questions pour RoboCop, et la question était: «Alors, va-t-il être noté R? Et je me suis dit: « Bien sûr, ça va être noté R! Seul un idiot ferait RoboCop un film PG-13. Coupure au lendemain matin – 47 appels manqués auxquels je me suis réveillé. « Lorsque le film est sorti dans les salles de cinéma, il a reçu une cote PG-13.

Les avis étaient mitigés lorsque RoboCop remake a ouvert ses portes dans les théâtres, bien que de nombreux critiques aient loué les performances de Joel Kinnaman, aux côtés de Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L.Jackson, Abbie Cornish et Jackie Earle Haley. Le film a été réalisé par José Padilha et écrit par Joshua Zetumer, Nick Schenk, Edward Neumeier et Michael Miner. En fin de compte, de nombreux critiques partageaient le même sentiment de Kinnaman. Une revue déclare, « il y a un sentiment que Padilha, ou peut-être ses suzerains d’entreprise, ne comprennent pas vraiment ce qui a rendu l’original si spécial. »

Joel Kinnaman reprend son rôle de Rick Flag dans le prochain film de James Gunn, La brigade suicide. Dans une récente interview, l’acteur a noté que la vision de Gunn était plus un redémarrage qu’une suite directe de David Ayer. Suicide Squad, qui a ouvert dans les salles en 2016. Et contrairement à RoboCop, ce film va être un film de super-héros entièrement classé R. Vous pouvez consulter l’interview de Joel Kinnaman sur The Playlist.

