Pourquoi le refus de vaccin est un privilège que peu de gens peuvent se permettre

Vouloir « attendre et voir », ignorer la science, refuser de penser en dehors de sa propre chambre d’écho – ce sont toutes des qualités communes des anti-vaccins.

Et bien que nous nous parlions en rond en essayant de démystifier chaque aspect du mouvement anti-vaccin, nous négligeons souvent l’un des problèmes fondamentaux – le privilège.

Commençons par régler quelques points, les vaccins sont extrêmement efficaces, même contre les nouvelles variantes. 0,0019 % des personnes qui ont reçu un vaccin sont décédées après l’avoir reçu, mais étant donné que les prestataires de soins de santé sont tenus de signaler tous les décès quelle que soit leur cause, il n’est pas clair si l’un d’entre eux est directement lié au vaccin.

Ouf, maintenant pourquoi les gens disent vraiment non aux vaccins, qu’ils le réalisent ou non.

Se cacher derrière une fausse science et choisir des sophismes plutôt que des faits est un privilège en soi, mais de nombreuses autres prérogatives inégales sont également en jeu.

Pourquoi le refus de vaccin est un privilège.

En refusant de se faire vacciner, les gens profitent de ressources auxquelles tous n’ont pas accès, tout en laissant les autres en danger.

Le privilège immunitaire menace des vies.

Choisir de simplement prendre le risque est un concept ancré dans le privilège. Au début de la pandémie, l’administration du président Trump a plaidé pour l’immunité collective par l’exposition.

Des publications conservatrices ont avancé l’idée de « fêtes contre la varicelle » pour inciter les jeunes à s’infecter délibérément.

En Europe, certains ont comploté pour introduire des « passeports d’immunité » pour donner à ceux qui s’étaient remis du virus le droit de reprendre le travail.

Ces idées ne sont pas nouvelles. En fait, ils sont utilisés depuis l’époque de la fièvre jaune et d’Antebellum pour exercer un contrôle sur les personnes de couleur qui ne s’étaient pas encore «acclimatées» aux mêmes maladies que leurs propriétaires d’esclaves blancs.

L’immunité est une monnaie réservée uniquement aux fortunés. Beaucoup sont entrés dans cette pandémie avec une immunité privilégiée sous la forme d’emplois à domicile qui garantissent un emploi et un revenu.

Ces personnes peuvent prendre le risque et éviter le vaccin, laissant nos travailleurs de première ligne, Uber et les chauffeurs-livreurs, les nettoyeurs et les cuisiniers se débrouiller seuls en raison de l’ignorance volontaire des personnes non vaccinées qui les infectent.

D’autres pays ne sont pas aussi chanceux que les États-Unis.

Ensuite, il y a le privilège au niveau mondial. 70% des Américains éligibles sont vaccinés, tandis que le pourcentage nécessaire à l’immunité collective augmente lentement en raison de l’augmentation de la transmissibilité.

Pourtant, à l’échelle internationale, seulement 15,2 % de la population mondiale est entièrement vaccinée. Dans les pays à faible revenu, seulement 1,1 % de la population a reçu une dose unique.

Aux États-Unis, nous avons indéniablement la chance d’avoir des vaccins gratuits et facilement accessibles. Je parle à ma famille dans d’autres pays qui veulent leurs vaccins – et sans doute en ont plus besoin.

Pourtant, encore 1 Américain sur 4 évite le vaccin, la moitié d’entre eux déclarant qu’ils n’ont pas l’intention de se faire vacciner.

La désinformation sur les vaccins est également monnaie courante dans les pays à faible revenu et en proie à des conflits, de sorte que le refus de vaccin qui existe dans ces régions est quelque peu différent du nôtre.

Les Américains ont toutes les informations – certains refusent simplement de les accepter.

Les Américains se voient offrir des incitations financières pour un vaccin qu’ils n’apprécient pas, tandis que les habitants des pays moins privilégiés se battent pour leur vie, incapables d’accéder aux soins de santé dont ils ont besoin.

Ce nationalisme vaccinal signifie que les États-Unis accumulent des ressources pour offrir des vaccins aux populations à faible risque tandis que les personnes à haut risque à l’étranger restent exposées.

Peut-être que si les États-Unis se déplaçaient et obtenaient leurs vaccins, nous serions en mesure d’offrir plus de ressources à l’échelle internationale.

Après tout, s’il y a une chose que nous aurions dû apprendre d’un virus qui s’est propagé à l’échelle internationale en quelques mois, c’est que la santé est une affaire mondiale et que les virus n’ont aucun respect pour les frontières.

L’ignorance n’est pas toujours le bonheur.

Rester inconscient du besoin de vaccins est un privilège. L’ignorance, dans ce contexte, est un privilège.

Choisir de ne pas se faire vacciner bouleverse les sacrifices consentis par les travailleurs de première ligne, les porteurs de masques et ceux qui ont respecté les instructions nécessaires. Il fait de ce « choix » un problème international dont les plus démunis verront le pire.

C’est maintenant une pandémie de non-vaccinés et avec l’augmentation des cas, le refus de vaccin est une atteinte directe à la santé et au bien-être de ceux qui ont fait ce qu’il fallait.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.