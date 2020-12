Pourquoi le réalisateur de Borat 2 a vraiment essayé de convaincre Sacha Baron Cohen de ne pas faire la suite

L’une des offres cinématographiques les plus inattendues de 2020 était la suite du faux documentaire séminal de Sacha Baron Cohen en 2006. Borat. De nombreux fans de longue date ont ressenti Borat 2 ne fonctionnerait jamais dans les temps modernes lorsque le personnage de Cohen, le journaliste kazakh à l’esprit faible mais bien intentionné, est devenu une partie si reconnaissable et aimée de la culture pop. Dans une interview avec Insider, Jason Woliner qui a dirigé le Borat suite, a révélé qu’il ne croyait pas lui-même au départ que le film devrait être fait, pour de très bonnes raisons.

«J’ai été la première personne que Sacha a appelée pour diriger ceci. Je suis allé à la réunion avec lui et Anthony Hines, qui est un écrivain impliqué dans tout ce que Sasha a fait, Monica Levinson la productrice, et quelques autres personnes. Je lui ai dit J’ai adoré le scénario, mais je suis arrivé très fort. J’ai essentiellement dit que Borat était le film le plus drôle jamais réalisé et que c’était presque certainement une erreur de faire une suite. J’ai dit dans presque toutes les versions de ceci que c’était un désastre: la plupart des suites de comédie ne sont pas bons, les suites longtemps retardées sont extrêmement difficiles, et en raison de la nature du film, Borat est l’un des personnages de comédie les plus populaires du siècle dernier, vous devez donc trouver des gens qui ne savent pas qui il est . «

De toute évidence, Woliner est entré dans le projet en tant que grand fan de l’original Borat, à tel point qu’il avait peur de corrompre l’héritage du film avec une suite moins intéressante. Selon Woliner, Sacha Baron Cohen compris et apprécié son point de vue sur la poursuite de la Bora franchise, à tel point que Woliner s’est vu proposer le poste de directeur peu de temps après.

«Bien sûr, Sacha était complètement conscient de tout cela et était d’accord avec tout ce que je disais. Si je devais deviner, je pense qu’il a respecté le fait que je suis venu les yeux ouverts et que je savais à quel point c’était une tâche ardue. , J’ai été invité dans la salle de l’écrivain pendant une semaine pour voir si je m’entendais avec Sacha et son équipe d’écrivains. C’était tout le groupe d’écrivains du premier film et quelques nouveaux. Deux jours plus tard, on m’a proposé le poste et je ne suis jamais parti. «

Heureusement, les craintes de Woliner ne se sont finalement pas réalisées. Au lieu de voir la suite comme une saisie d’argent inutile, le dernier Borat Le film a été adopté par les fans et les critiques et jugé encore plus pertinent et percutant sur le plan culturel que le film précédent. le Borat suite a également présenté le personnage de la fille de Borat, Tutar, qui est devenue un favori instantané des fans, et a aidé à approfondir et à humaniser le personnage principal emblématique de Cohen.

Réalisé par Jason Woliner, Film suivant Borat: Livraison d’une mariée prodigieuse au régime américain pour faire bénéficier une nation glorieuse du Kazakhstan est écrit par Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman et Lee Kern, avec une histoire de Cohen, Hines, Swimer et Nina Pedrad. Le film est maintenant diffusé sur Amazon Prime Video. Cette nouvelle a été partagée pour la première fois sur Insider.com.

